Ο... μετρ της ανάλυσης Hoopfellas, αναλύει τα ρόστερ Ολυμπιακού & Παναθηναϊκού και το πόσο μεγάλες είναι οι απαιτήσεις που υπάρχουν!

Το δικό του καυστικό σχόλιο για την κατάσταση του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού κατέθεσε ο Hoopfellas στη διάρκεια της εκπομπής Gazz Floor by Novibet.

Αρχικά, αναφέρθηκε, στους Έλληνες παίκτες που πρέπει να κερδίσουν τον χρόνο τους, μέσω της απόδοσής τους, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι η prime Ρεάλ Μαδρίτης του Πάμπλο Λάσο και όχι η Παρτίζαν του Βουγιόσεβιτς. Είναι η ομάδα που είχε 5ο γκαρντ τον Κοζέρ. Δεν πρέπει, λοιπόν, να χαϊδεύουμε τα παιδιά και να τους δώσουμε χρόνο. Όχι! Θα πρέπει να κερδίσεις τον χρόνο σου. Θα πρέπει να μάθεις να λειτουργείς σε 5 λεπτά ώστε να τα κάνεις 8 και 9. Είναι πολύ σκληρό αυτό που λέω, αλλά καλλιεργείς με αυτό τον τρόπο μεγάλη πνευματική δεξιότητα. Είναι πολύ δύσκολο να το έχει αυτό ένας παίκτης».

Στη συνέχεια της συζήτησης ο Ιωάννης Παπαπέτρου, είπε: «Εννοείται, ότι ο παίκτης θα πρέπει να τα κερδίσει αυτά τα 5 λεπτά. Εννοείται. Αλλά, πώς να τα κερδίσει; Ο κάθε παίκτης κερδίζει τον χρόνο του με διαφορετικό τρόπο. Και το πιο σημαντικό; Δεν είναι τι κάνει κάθε παίκτης, αλλά τι χρειάζεται η ομάδα».

Στο τραπέζι της συζήτησης έπεσε η περίπτωση Τολιόπουλου με τον Hoopfellas να τονίζει: «Έχει δίκιο ο Αταμάν σε αυτό που λέει ότι πότε να παίξει ο Τολιόπουλος. Εκεί που έχει άδικο είναι στο γιατί επιλέχθηκε το καλοκαίρι, ξέροντας ότι δεν θα παίξει...».

Επιπλέον, συζητήθηκε και το θέμα του Σορτς στον Παναθηναϊκό με τον Hoopfellas να λέει: «Ο Σορτς είναι μέρος του προβλήματος. Ο Σορτς είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Αυτό που θα πρέπει να μας εξηγήσει κάποια στιγμή ο κόουτς είναι: "Ποιο ήταν το σενάριο ένταξης του Σορτς;". Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχεις Γκραντ, Ναν στην πρώτη πεντάδα και θες να βάζεις Σορτς, Σλούκα α-λά Λορέντζο πέρυσι. Αυτό έχει... καεί. Θα έχουμε δράματα αν συνεχιστεί αυτό! Κρατήστε το αυτό!».

