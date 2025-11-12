Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ζάλγκιρις στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (12/11, 21:15, LIVE από το Gazzetta), διεκδικώντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στη EuroLeague, με τον Κίναν Έβανς να βρίσκεται κανονικά στη 12άδα για τον αγώνα με τους Λιθουανούς.

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τη διπλή αγωνιστική στη EuroLeague απέναντι στη Ζάλγκιρις (12/11, 21:15, LIVE από το Gazzetta), ψάχνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη του απέναντι στους Λιθουανούς, που έχουν κάνει εντυπωσιακή εκκίνηση με ρεκόρ 7-2.

Οι Πειραιώτες θα παραταχθούν κόντρα στη Ζάλγκιρις χωρίς τον Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος ταλαιπωρείται από πρόβλημα στους οπίσθιους μηριαίους.

Όσο για τον Κίναν Έβανς, θα βρίσκεται στην 12άδα του ματς. Ο Έβανς επέστρεψε στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις και τα παρκέ κόντρα στην Καρδίτσα μετά από 533 ημέρες, και πλέον αναμένεται να αγωνιστεί ξανά σε επίπεδο EuroLeague απέναντι στην πρώην ομάδα του.

Όσον αφορά τη Ζάλγκιρις, μετράει τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη EuroLeague. Ο Τόμας Μασιούις δεν υπολογίζει στον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, καθώς δεν έχει ξεπεράσει τη θλάση που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Αμερικανός γκαρντ μετρά 11.5 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε έξι συμμετοχές στη EuroLeague.

