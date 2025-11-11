Φενέρμπαχτσε - Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-75: Πήγε να το χάσει μέσα από τα χέρια της Φενέρ

Ευτυχία Οικονομίδου
Γουέιντ Μπάλντγουιν
Η Φενέρμπαχτσε γλίτωσε το κάζο κόντρα στη «μαχητική» Μακάμπι Τελ Αβίβ και πανηγύρισε τη νίκη με 84-75.

Η Φενέρμπαχτσε φαινόταν πως θα έχει ένα ήσυχο βράδυ στο Μόναχο (εκεί όπου φιλοξενήθηκε το ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για λόγους ασφαλείας) για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague, μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου στο «SAP Garden», ωστόσο η ομάδα του Όντετ Κάτας είχε άλλη άποψη.

Οι Τούρκοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο και προηγήθηκαν ακόμα και με +20, όμως η Μακάμπι δεν παράτησε το παιχνίδι, επέστρεψε θεαματικά, αλλά τελικά λύγισε στο φινάλε με 84-75.

Φενέρμπαχτσε - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Το ματς

Η Φενέρ μπήκε αποφασιστικά στο παρκέ, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό της και κρατώντας σταθερά διψήφια διαφορά από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά (40-30 στο ημίχρονο). Ο Χολ ήταν επιδραστικός στην επίθεση, ενώ ο Χόρτον-Τάκερ ήταν άξιος συμπαραστάτης.

Από την άλλη, ο Χορντ πάλευε μόνος του για τη Μακάμπι, αφού οι περισσότεροι συμπαίκτες του δεν κατάφεραν να μπουν στο κλίμα του αγώνα. Η κατάσταση μάλιστα έγινε ακόμη πιο δύσκολη στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου, όταν η Φενέρμπαχτσε ανέβασε τη διαφορά στους 20 πόντους (55-35, 24').

 

Κι όμως, οι Ισραηλινοί βρήκαν τρόπο να επιστρέψουν. Με επιθετικό οίστρο από τους Σόρκιν και Μπλατ, η Μακάμπι βρήκε την ενέργεια και ισοφάρισε στο 66-66 στο 33’, αναγκάζοντας τον Γιασικεβίτσιους να... εκραγεί στον πάγκο του. Παρ’ όλα αυτά, η Φενέρ είχε τις απαντήσεις που χρειαζόταν από τον Κόλσον που μαζί με τον Μπάλντγουιν καθάρισε το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 40-30, 65-56, 84-75

O MVP... Ο Γουέιντ Μπάλντγουιν με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ρόμαν Σόρκιν με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 20 επιθετικά ριμπάουντ της Μακάμπι και τα 8 κλεψίματα, που όμως δεν ήταν αρκετά για να της χαρίσουν τη νίκη.

Fenerbahçe Beko IstanbulFG2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
Head Coach: Saras JasikeviciusMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
0A. Bacot Jr.09:0120/00.0%0/00.0%0/00.0%2/2100.0%112102124
1M. Birsen00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
2W. Baldwin IV *26:26176/1442.9%4/944.4%2/540.0%3/3100.0%2244130316
4N. Melli *23:3983/650.0%1/250.0%2/450.0%0/00.0%134213058
8T. Horton-Tucker *26:08134/944.4%2/633.3%2/366.7%3/3100.0%0443120314
11B. Boston Jr.06:3800/10.0%0/00.0%0/10.0%0/00.0%00000203-6
13T. Biberovic *19:2942/633.3%2/2100.0%0/40.0%0/00.0%123201014
17O. Bitim *01:2100/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%00000002-2
18M. Jantunen18:1873/742.9%0/00.0%1/333.3%4/4100.0%246001048
20D. Hall *25:42156/1154.5%3/3100.0%3/837.5%0/00.0%1563020414
50B. Colson18:03122/540.0%2/2100.0%0/30.0%8/1080.0%2130000015
92K. Birch *25:1563/650.0%3/3100.0%0/30.0%0/00.0%044211049
Team/Coaches235000
TOTAL2008427/5846.5%17/2763.0%10/3132.3%20/2290.9%1229411741712989

Maccabi Rapyd Tel Aviv2FG3FGFTREBASTSTLTOBLKFOULSPIR+/-
#PlayersMIN / PTSM/A%M/A%M/A%ODTASTSTLTOBLKCDPIR+/-
1J. Hoard *29:32 / 134/944.4%1/250.0%2/366.7%551000002216
2J. Clark III16:54 / 20/00.0%0/40.0%2/2100.0%2130100321
3M. Santos03:16 / 00/00.0%0/00.0%0/00.0%0110000100
4G. Lavi05:11 / 51/1100.0%1/1100.0%0/00.0%0000000203
8L. Walker IV *14:05 / 71/425.0%0/30.0%5/5100.0%1231120059
9R. Sorkin *28:07 / 227/1450.0%1/250.0%5/683.3%53802100527
10O. Brissett *15:24 / 21/520.0%0/20.0%0/00.0%134112021-1
11W. Rayman15:17 / 61/250.0%1/1100.0%1/1100.0%0000100556
12J. Dibartolomeo06:06 / 20/00.0%0/20.0%2/2100.0%1010100222
21J. Dowtin Jr24:13 / 82/728.6%0/20.0%4/580.0%0001111133
22T. Leaf20:53 / 62/633.3%0/10.0%2/2100.0%4150001028
45T. Blatt *21:02 / 21/1100.0%0/30.0%0/00.0%1237020414
Team/Coaches000
TOTAL200:00 / 7520/4940.8%4/2317.4%23/2688.5%201838108101222876

     

