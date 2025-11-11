Η Φενέρμπαχτσε γλίτωσε το κάζο κόντρα στη «μαχητική» Μακάμπι Τελ Αβίβ και πανηγύρισε τη νίκη με 84-75.

Η Φενέρμπαχτσε φαινόταν πως θα έχει ένα ήσυχο βράδυ στο Μόναχο (εκεί όπου φιλοξενήθηκε το ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για λόγους ασφαλείας) για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague, μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου στο «SAP Garden», ωστόσο η ομάδα του Όντετ Κάτας είχε άλλη άποψη.

Οι Τούρκοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο και προηγήθηκαν ακόμα και με +20, όμως η Μακάμπι δεν παράτησε το παιχνίδι, επέστρεψε θεαματικά, αλλά τελικά λύγισε στο φινάλε με 84-75.

Φενέρμπαχτσε - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Το ματς

Η Φενέρ μπήκε αποφασιστικά στο παρκέ, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό της και κρατώντας σταθερά διψήφια διαφορά από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά (40-30 στο ημίχρονο). Ο Χολ ήταν επιδραστικός στην επίθεση, ενώ ο Χόρτον-Τάκερ ήταν άξιος συμπαραστάτης.

Από την άλλη, ο Χορντ πάλευε μόνος του για τη Μακάμπι, αφού οι περισσότεροι συμπαίκτες του δεν κατάφεραν να μπουν στο κλίμα του αγώνα. Η κατάσταση μάλιστα έγινε ακόμη πιο δύσκολη στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου, όταν η Φενέρμπαχτσε ανέβασε τη διαφορά στους 20 πόντους (55-35, 24').

Κι όμως, οι Ισραηλινοί βρήκαν τρόπο να επιστρέψουν. Με επιθετικό οίστρο από τους Σόρκιν και Μπλατ, η Μακάμπι βρήκε την ενέργεια και ισοφάρισε στο 66-66 στο 33’, αναγκάζοντας τον Γιασικεβίτσιους να... εκραγεί στον πάγκο του. Παρ’ όλα αυτά, η Φενέρ είχε τις απαντήσεις που χρειαζόταν από τον Κόλσον που μαζί με τον Μπάλντγουιν καθάρισε το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 40-30, 65-56, 84-75

O MVP... Ο Γουέιντ Μπάλντγουιν με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ρόμαν Σόρκιν με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 20 επιθετικά ριμπάουντ της Μακάμπι και τα 8 κλεψίματα, που όμως δεν ήταν αρκετά για να της χαρίσουν τη νίκη.

Fenerbahçe Beko Istanbul FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF +/- PIR Head Coach: Saras Jasikevicius MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/- PIR 0 A. Bacot Jr. 09:01 2 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 1 1 2 1 0 2 1 2 4 1 M. Birsen 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 W. Baldwin IV * 26:26 17 6/14 42.9% 4/9 44.4% 2/5 40.0% 3/3 100.0% 2 2 4 4 1 3 0 3 16 4 N. Melli * 23:39 8 3/6 50.0% 1/2 50.0% 2/4 50.0% 0/0 0.0% 1 3 4 2 1 3 0 5 8 8 T. Horton-Tucker * 26:08 13 4/9 44.4% 2/6 33.3% 2/3 66.7% 3/3 100.0% 0 4 4 3 1 2 0 3 14 11 B. Boston Jr. 06:38 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 3 -6 13 T. Biberovic * 19:29 4 2/6 33.3% 2/2 100.0% 0/4 0.0% 0/0 0.0% 1 2 3 2 0 1 0 1 4 17 O. Bitim * 01:21 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 18 M. Jantunen 18:18 7 3/7 42.9% 0/0 0.0% 1/3 33.3% 4/4 100.0% 2 4 6 0 0 1 0 4 8 20 D. Hall * 25:42 15 6/11 54.5% 3/3 100.0% 3/8 37.5% 0/0 0.0% 1 5 6 3 0 2 0 4 14 50 B. Colson 18:03 12 2/5 40.0% 2/2 100.0% 0/3 0.0% 8/10 80.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 15 92 K. Birch * 25:15 6 3/6 50.0% 3/3 100.0% 0/3 0.0% 0/0 0.0% 0 4 4 2 1 1 0 4 9 Team/Coaches 2 3 5 0 0 0 TOTAL 200 84 27/58 46.5% 17/27 63.0% 10/31 32.3% 20/22 90.9% 12 29 41 17 4 17 1 29 89