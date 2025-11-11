Παρτίζαν - Μονακό 78-76: Πήγε για επική ανατροπή στο Βελιγράδι από το -20 αλλά το σουτ του Τζέιμς βρήκε... σίδερο

Δημήτρης Οικονόμου
Η Μονακό επέστρεψε από το -20, αλλά ο Μάικ Τζέιμς δεν κατάφερε να ευστοχήσει στο σουτ που θα έδινε τη νίκη στο φινάλε, με την Παρτίζαν να επικρατεί με 78-76 στη 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Με ένα τρομερό ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο, η Παρτίζαν πανηγύρισε μια ευρεία νίκη απέναντι στη Μονακό. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε αυτήν τη «μάχη» από τον Βασίλη Σπανούλη, παρότι οι Μονεγάσκοι πήγαν για μια επική ανατροπή. Η Μονακό ήταν πίσω με 20 στο 33', αλλά κατάφερε να προσπεράσει, όμως ο Μάικ Τζέιμς αστόχησε στο σουτ της νίκης σε ένα φινάλε... θρίλερ.

Παρτίζαν - Μονακό: Ο αγώνας

Ο παράγοντας Ντουέιν Ουάσινγκτον Τζ. ήταν αυτός που χώρισε τις δύο ομάδες στο ξεκίνημα. Η Παρτίζαν ξεκίνησε εντυπωσιακά, παίρνοντας προβάδισμα με 15-4 (4'), με τον γκαρντ της να έχει 11 από αυτούς, αλλά η Μονακό με μπροστάρη τον Ντιάλο επέστρεψε σταδιακά, κλείνοντας μπροστά το δεκάλεπτο (19-20, 10').

Οι δύο ομάδες συνέχισαν σφιχταγκαλιασμένες, με τη Μονακό φανερά να δίνει το μακρινό σουτ στον Καλάθη. Ουάσινγκτον και Στέρλινγκ Μπράουν, όμως, διατήρησαν την Παρτίζαν μπροστά με διαφορά τεσσάρων στο ημίχρονο (36-32).

 

Το παιχνίδι άνοιξε μόλις οι Σέρβοι βρήκαν διαδοχικά τρίποντα. Μαζί με ένα αντιαθλητικό του Ντιάλο, η ομάδα του Ομπράντοβιτς προηγήθηκε με 48-39 (24') και λίγο αργότερα 59-43 (27') με δύο τρίποντα του Ντουέιν Ουάσινγκτον. Οι Σέρβοι έκλεισαν με 11/21 το τρίτο δεκάλεπτο, την ώρα που η Μονακό συνέχισε να κάνει λάθη και κλήθηκε να επιστρέψει από το -20 (74-54, 33').

Μέσα σε έξι λεπτά, η Μονακό κατάφερε να μειώσει στους 8 (74-66, 36'), αφού φρέναρε την επίθεση της Παρτίζαν. Οι γηπεδούχοι τα είχαν... χαμένα, με τον Νέντοβιτς να μειώνει ακόμα περισσότερο (74-71, 37') και τον Τάρπεϊ να ισοφαρίζει (74-74). Το σερί της Μονακό έφτασε στο 0-20, αλλά ένα αντιαθλητικό του Τζέιμς στον Φερνάντο, άλλαξε τη ροή των κατοχών. Ουάσινγκτον, Ποκουσέφσκι, Νέντοβιτς (δις) και Τζέιμς αστόχησαν σε διαδοχικά σουτ, με την Παρτίζαν στο +2 (78-76), αλλά η Μονακό είχε την τελευταία ευκαιρία. Ο Τζέιμς σούταρε στο σίδερο και έτσι οι Σέρβοι πήραν μία τεράστια νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 36-32, 64-49, 78-76

MVP: Δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Ντουέιν Ουάσινγκτον Τζούνιορ των 22 πόντων με 3/7 δίποντα, 4/10 τρίποντα, μαζί με 2 ασίστ, ισάριθμα λάθη και ένα ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Το πάλεψε ο Νίκολα Μίροτιτς με 17 πόντους (5/9 2π., 1/3 3π.), 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 λάθη. Άστοχος με 3/11 εντός παιδιάς ο Μάικ Τζέιμς.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ: Με 13/30 τρίποντα τελείωσε το ματς η Παρτίζαν.

Partizan Mozzart Bet BelgradeFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
2S. Milton13:5420/10%0/10%0/10%2/2100%112451102
3M. Muurinen00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
4D. Washington *31:48227/1741.2%3/742.9%4/1040%4/666.7%011222001313
5D. Osetkowski00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
8M. Bosnjakovic03:0400/00%0/00%0/00%0/00%000000000
11A. Pokusevski *24:47177/1353.8%4/757.1%3/650%0/00%167030001515
12S. Brown *19:13101/714.3%0/10%3/650%1/250%1234431088
17I. Bonga24:3071/520%1/425%1/1100%2/2100%156212201111
22J. Parker13:4900/30%0/20%0/10%0/00%01101000-3-3
24B. Fernando16:5041/250%1/250%0/00%2/2100%0441411177
33N. Calathes *27:34102/1118.2%2/633.3%2/540%0/00%1231312077
88T. Jones *24:3162/450%2/450%0/00%2/2100%358153211212
Team/Coaches21300300
TOTAL2007826/6440.6%13/3438.2%13/3043.3%13/1681.3%1028381528169272

#PlayerMINPTSFG M/AFG%2FG M/A2FG%3FG M/A3FG%FT M/AFT%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
0E. Okobo19:5650/50.0%0/10.0%0/40.0%5/771.4%0222041022
4J. Blossomgame*15:0110/10.0%0/00.0%0/10.0%1/250.0%0110110011
5Y. Makoundou00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000000
10D. Theis*15:0631/333.3%1/333.3%0/00.0%1/250.0%2241300033
11A. Diallo*19:19134/757.1%3/475.0%1/333.3%4/580.0%022140101515
13K. Hayes24:5441/333.3%1/250.0%0/10.0%2/2100.0%167020011111
22T. Tarpey10:5673/3100.0%2/2100.0%1/1100.0%0/00.0%1012100099
23J. Begarin00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000000
26N. Nedovic19:0283/650.0%1/250.0%2/450.0%0/00.0%123211211212
32M. Strazel*22:5652/540.0%2/366.7%0/20.0%1/1100.0%0001111044
33N. Mirotic24:59176/1250.0%5/955.6%1/333.3%4/4100.0%268122001717
55M. James*27:51133/1127.3%3/837.5%0/30.0%7/887.5%022541111212
TEAM TOTAL200:007623/5641.1%18/3452.9%5/2222.7%25/3180.6%72532151910628888
     

