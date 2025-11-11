Με ένα τρομερό ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο, η Παρτίζαν πανηγύρισε μια ευρεία νίκη απέναντι στη Μονακό. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε αυτήν τη «μάχη» από τον Βασίλη Σπανούλη, παρότι οι Μονεγάσκοι πήγαν για μια επική ανατροπή. Η Μονακό ήταν πίσω με 20 στο 33', αλλά κατάφερε να προσπεράσει, όμως ο Μάικ Τζέιμς αστόχησε στο σουτ της νίκης σε ένα φινάλε... θρίλερ.
Παρτίζαν - Μονακό: Ο αγώνας
Ο παράγοντας Ντουέιν Ουάσινγκτον Τζ. ήταν αυτός που χώρισε τις δύο ομάδες στο ξεκίνημα. Η Παρτίζαν ξεκίνησε εντυπωσιακά, παίρνοντας προβάδισμα με 15-4 (4'), με τον γκαρντ της να έχει 11 από αυτούς, αλλά η Μονακό με μπροστάρη τον Ντιάλο επέστρεψε σταδιακά, κλείνοντας μπροστά το δεκάλεπτο (19-20, 10').
Οι δύο ομάδες συνέχισαν σφιχταγκαλιασμένες, με τη Μονακό φανερά να δίνει το μακρινό σουτ στον Καλάθη. Ουάσινγκτον και Στέρλινγκ Μπράουν, όμως, διατήρησαν την Παρτίζαν μπροστά με διαφορά τεσσάρων στο ημίχρονο (36-32).
Το παιχνίδι άνοιξε μόλις οι Σέρβοι βρήκαν διαδοχικά τρίποντα. Μαζί με ένα αντιαθλητικό του Ντιάλο, η ομάδα του Ομπράντοβιτς προηγήθηκε με 48-39 (24') και λίγο αργότερα 59-43 (27') με δύο τρίποντα του Ντουέιν Ουάσινγκτον. Οι Σέρβοι έκλεισαν με 11/21 το τρίτο δεκάλεπτο, την ώρα που η Μονακό συνέχισε να κάνει λάθη και κλήθηκε να επιστρέψει από το -20 (74-54, 33').
Μέσα σε έξι λεπτά, η Μονακό κατάφερε να μειώσει στους 8 (74-66, 36'), αφού φρέναρε την επίθεση της Παρτίζαν. Οι γηπεδούχοι τα είχαν... χαμένα, με τον Νέντοβιτς να μειώνει ακόμα περισσότερο (74-71, 37') και τον Τάρπεϊ να ισοφαρίζει (74-74). Το σερί της Μονακό έφτασε στο 0-20, αλλά ένα αντιαθλητικό του Τζέιμς στον Φερνάντο, άλλαξε τη ροή των κατοχών. Ουάσινγκτον, Ποκουσέφσκι, Νέντοβιτς (δις) και Τζέιμς αστόχησαν σε διαδοχικά σουτ, με την Παρτίζαν στο +2 (78-76), αλλά η Μονακό είχε την τελευταία ευκαιρία. Ο Τζέιμς σούταρε στο σίδερο και έτσι οι Σέρβοι πήραν μία τεράστια νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 19-20, 36-32, 64-49, 78-76
MVP: Δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Ντουέιν Ουάσινγκτον Τζούνιορ των 22 πόντων με 3/7 δίποντα, 4/10 τρίποντα, μαζί με 2 ασίστ, ισάριθμα λάθη και ένα ριμπάουντ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Το πάλεψε ο Νίκολα Μίροτιτς με 17 πόντους (5/9 2π., 1/3 3π.), 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 λάθη. Άστοχος με 3/11 εντός παιδιάς ο Μάικ Τζέιμς.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ: Με 13/30 τρίποντα τελείωσε το ματς η Παρτίζαν.
|Partizan Mozzart Bet Belgrade
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|2
|S. Milton
|13:54
|2
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|4
|5
|1
|1
|0
|2
|3
|M. Muurinen
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|D. Washington *
|31:48
|22
|7/17
|41.2%
|3/7
|42.9%
|4/10
|40%
|4/6
|66.7%
|0
|1
|1
|2
|2
|2
|0
|0
|13
|13
|5
|D. Osetkowski
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|M. Bosnjakovic
|03:04
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|A. Pokusevski *
|24:47
|17
|7/13
|53.8%
|4/7
|57.1%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|1
|6
|7
|0
|3
|0
|0
|0
|15
|15
|12
|S. Brown *
|19:13
|10
|1/7
|14.3%
|0/1
|0%
|3/6
|50%
|1/2
|50%
|1
|2
|3
|4
|4
|3
|1
|0
|8
|8
|17
|I. Bonga
|24:30
|7
|1/5
|20%
|1/4
|25%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|1
|5
|6
|2
|1
|2
|2
|0
|11
|11
|22
|J. Parker
|13:49
|0
|0/3
|0%
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-3
|-3
|24
|B. Fernando
|16:50
|4
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|4
|4
|1
|4
|1
|1
|1
|7
|7
|33
|N. Calathes *
|27:34
|10
|2/11
|18.2%
|2/6
|33.3%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|1
|3
|1
|2
|0
|7
|7
|88
|T. Jones *
|24:31
|6
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|3
|5
|8
|1
|5
|3
|2
|1
|12
|12
|Team/Coaches
|2
|1
|3
|0
|0
|3
|0
|0
|TOTAL
|200
|78
|26/64
|40.6%
|13/34
|38.2%
|13/30
|43.3%
|13/16
|81.3%
|10
|28
|38
|15
|28
|16
|9
|2
|72
|#
|Player
|MIN
|PTS
|FG M/A
|FG%
|2FG M/A
|2FG%
|3FG M/A
|3FG%
|FT M/A
|FT%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|0
|E. Okobo
|19:56
|5
|0/5
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/4
|0.0%
|5/7
|71.4%
|0
|2
|2
|2
|0
|4
|1
|0
|2
|2
|4
|J. Blossomgame*
|15:01
|1
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|1/2
|50.0%
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|Y. Makoundou
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|D. Theis*
|15:06
|3
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|1/2
|50.0%
|2
|2
|4
|1
|3
|0
|0
|0
|3
|3
|11
|A. Diallo*
|19:19
|13
|4/7
|57.1%
|3/4
|75.0%
|1/3
|33.3%
|4/5
|80.0%
|0
|2
|2
|1
|4
|0
|1
|0
|15
|15
|13
|K. Hayes
|24:54
|4
|1/3
|33.3%
|1/2
|50.0%
|0/1
|0.0%
|2/2
|100.0%
|1
|6
|7
|0
|2
|0
|0
|1
|11
|11
|22
|T. Tarpey
|10:56
|7
|3/3
|100.0%
|2/2
|100.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|9
|9
|23
|J. Begarin
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|26
|N. Nedovic
|19:02
|8
|3/6
|50.0%
|1/2
|50.0%
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|2
|1
|1
|2
|1
|12
|12
|32
|M. Strazel*
|22:56
|5
|2/5
|40.0%
|2/3
|66.7%
|0/2
|0.0%
|1/1
|100.0%
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|4
|33
|N. Mirotic
|24:59
|17
|6/12
|50.0%
|5/9
|55.6%
|1/3
|33.3%
|4/4
|100.0%
|2
|6
|8
|1
|2
|2
|0
|0
|17
|17
|55
|M. James*
|27:51
|13
|3/11
|27.3%
|3/8
|37.5%
|0/3
|0.0%
|7/8
|87.5%
|0
|2
|2
|5
|4
|1
|1
|1
|12
|12
|TEAM TOTAL
|200:00
|76
|23/56
|41.1%
|18/34
|52.9%
|5/22
|22.7%
|25/31
|80.6%
|7
|25
|32
|15
|19
|10
|6
|2
|88
|88
