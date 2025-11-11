Η Μονακό επέστρεψε από το -20, αλλά ο Μάικ Τζέιμς δεν κατάφερε να ευστοχήσει στο σουτ που θα έδινε τη νίκη στο φινάλε, με την Παρτίζαν να επικρατεί με 78-76 στη 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Με ένα τρομερό ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο, η Παρτίζαν πανηγύρισε μια ευρεία νίκη απέναντι στη Μονακό. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε αυτήν τη «μάχη» από τον Βασίλη Σπανούλη, παρότι οι Μονεγάσκοι πήγαν για μια επική ανατροπή. Η Μονακό ήταν πίσω με 20 στο 33', αλλά κατάφερε να προσπεράσει, όμως ο Μάικ Τζέιμς αστόχησε στο σουτ της νίκης σε ένα φινάλε... θρίλερ.

Παρτίζαν - Μονακό: Ο αγώνας

Ο παράγοντας Ντουέιν Ουάσινγκτον Τζ. ήταν αυτός που χώρισε τις δύο ομάδες στο ξεκίνημα. Η Παρτίζαν ξεκίνησε εντυπωσιακά, παίρνοντας προβάδισμα με 15-4 (4'), με τον γκαρντ της να έχει 11 από αυτούς, αλλά η Μονακό με μπροστάρη τον Ντιάλο επέστρεψε σταδιακά, κλείνοντας μπροστά το δεκάλεπτο (19-20, 10').

Οι δύο ομάδες συνέχισαν σφιχταγκαλιασμένες, με τη Μονακό φανερά να δίνει το μακρινό σουτ στον Καλάθη. Ουάσινγκτον και Στέρλινγκ Μπράουν, όμως, διατήρησαν την Παρτίζαν μπροστά με διαφορά τεσσάρων στο ημίχρονο (36-32).

Το παιχνίδι άνοιξε μόλις οι Σέρβοι βρήκαν διαδοχικά τρίποντα. Μαζί με ένα αντιαθλητικό του Ντιάλο, η ομάδα του Ομπράντοβιτς προηγήθηκε με 48-39 (24') και λίγο αργότερα 59-43 (27') με δύο τρίποντα του Ντουέιν Ουάσινγκτον. Οι Σέρβοι έκλεισαν με 11/21 το τρίτο δεκάλεπτο, την ώρα που η Μονακό συνέχισε να κάνει λάθη και κλήθηκε να επιστρέψει από το -20 (74-54, 33').

Μέσα σε έξι λεπτά, η Μονακό κατάφερε να μειώσει στους 8 (74-66, 36'), αφού φρέναρε την επίθεση της Παρτίζαν. Οι γηπεδούχοι τα είχαν... χαμένα, με τον Νέντοβιτς να μειώνει ακόμα περισσότερο (74-71, 37') και τον Τάρπεϊ να ισοφαρίζει (74-74). Το σερί της Μονακό έφτασε στο 0-20, αλλά ένα αντιαθλητικό του Τζέιμς στον Φερνάντο, άλλαξε τη ροή των κατοχών. Ουάσινγκτον, Ποκουσέφσκι, Νέντοβιτς (δις) και Τζέιμς αστόχησαν σε διαδοχικά σουτ, με την Παρτίζαν στο +2 (78-76), αλλά η Μονακό είχε την τελευταία ευκαιρία. Ο Τζέιμς σούταρε στο σίδερο και έτσι οι Σέρβοι πήραν μία τεράστια νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 36-32, 64-49, 78-76

MVP: Δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Ντουέιν Ουάσινγκτον Τζούνιορ των 22 πόντων με 3/7 δίποντα, 4/10 τρίποντα, μαζί με 2 ασίστ, ισάριθμα λάθη και ένα ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Το πάλεψε ο Νίκολα Μίροτιτς με 17 πόντους (5/9 2π., 1/3 3π.), 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 λάθη. Άστοχος με 3/11 εντός παιδιάς ο Μάικ Τζέιμς.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ: Με 13/30 τρίποντα τελείωσε το ματς η Παρτίζαν.

Partizan Mozzart Bet Belgrade FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 2 S. Milton 13:54 2 0/1 0% 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 1 1 2 4 5 1 1 0 2 3 M. Muurinen 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 D. Washington * 31:48 22 7/17 41.2% 3/7 42.9% 4/10 40% 4/6 66.7% 0 1 1 2 2 2 0 0 13 13 5 D. Osetkowski 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 M. Bosnjakovic 03:04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 A. Pokusevski * 24:47 17 7/13 53.8% 4/7 57.1% 3/6 50% 0/0 0% 1 6 7 0 3 0 0 0 15 15 12 S. Brown * 19:13 10 1/7 14.3% 0/1 0% 3/6 50% 1/2 50% 1 2 3 4 4 3 1 0 8 8 17 I. Bonga 24:30 7 1/5 20% 1/4 25% 1/1 100% 2/2 100% 1 5 6 2 1 2 2 0 11 11 22 J. Parker 13:49 0 0/3 0% 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 -3 -3 24 B. Fernando 16:50 4 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 2/2 100% 0 4 4 1 4 1 1 1 7 7 33 N. Calathes * 27:34 10 2/11 18.2% 2/6 33.3% 2/5 40% 0/0 0% 1 2 3 1 3 1 2 0 7 7 88 T. Jones * 24:31 6 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 2/2 100% 3 5 8 1 5 3 2 1 12 12 Team/Coaches 2 1 3 0 0 3 0 0 TOTAL 200 78 26/64 40.6% 13/34 38.2% 13/30 43.3% 13/16 81.3% 10 28 38 15 28 16 9 2 72