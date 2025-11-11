Η Βαλένθια ήταν κυριαρχική απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και έφτασε στη νίκη (89-76) στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η Βαλένθια αξιοποίησε την έδρα και επιβλήθηκε (89-76) της Ρεάλ Μαδρίτης για την 10η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας την ασφάλεια από τους Ομάρι Μουρ, Ντάριους Τόμπσον και Νάθαν Ρίβερς που έδρασαν ως τρεις σωματοφύλακες! Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ μετράει πλέον 6 νίκες και 4 ήττες, ενώ την ίδια στιγμή το ρεκόρ της «Βασίλισσας» είναι 5 νίκες και 5 ήττες.

