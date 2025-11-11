Βαλένθια-Ρεάλ 89-76: Είχε τρεις σωματοφύλακες
Η Βαλένθια ήταν κυριαρχική απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και έφτασε στη νίκη (89-76) στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Euroleague.
Η Βαλένθια αξιοποίησε την έδρα και επιβλήθηκε (89-76) της Ρεάλ Μαδρίτης για την 10η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας την ασφάλεια από τους Ομάρι Μουρ, Ντάριους Τόμπσον και Νάθαν Ρίβερς που έδρασαν ως τρεις σωματοφύλακες! Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ μετράει πλέον 6 νίκες και 4 ήττες, ενώ την ίδια στιγμή το ρεκόρ της «Βασίλισσας» είναι 5 νίκες και 5 ήττες.
@Photo credits: Valencia Basket/ Twitter
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.