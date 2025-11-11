Ολυμπιακός: Χωρίς Νιλικίνα με Ζάλγκιρις
Σημαντική απουσία στην περιφέρεια του Ολυμπιακού. Ο Φρανκ Νιλικίνα δεν θα αγωνιστεί κόντρα στη Ζάλγκιρις (12/11, 21:15), αφού ταλαιπωρείται από πρόβλημα στους οπίσθιους μηρίαιους.
Κάτι που ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη Media day ενόψει της μάχης με τους Λιθουανούς στο ΣΕΦ.
Όσο για τον Κίναν Έβανς, θα βρίσκεται κανονικα στην 12άδα του ματς. Ο ΈΒανς επέστρεψε στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις και τα παρκέ κόντρα στην Καρδίτσα μετά από 533 ημέρες. Είχε 15 πόντους (5/6 εντός παιδιάς), 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 21 βαθμούς στην αξιολόγηση.
