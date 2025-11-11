Ο Κίναν Έβανς θα βρίσκεται στην 12άδα του Ολυμπιακού για το ματς με τη Ζάλγκιρις (12/11, 21:15).

Πολύ πιθανό να επιστρέψει και σε ματς της Euroleague ο Κίναν Έβανς, Ο γκαρντ των Πειραιωτών θα βρίσκεται κανονικά στην 12άδα του ματς με τη Ζάλγκιρις (12/11, 21:15) και πάει φουλ για ντεμπούτο στη Euroleague ως παίκτης του Ολυμπιακού.

Ο Έβανς επέστρεψε στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις και τα παρκέ κόντρα στην Καρδίτσα μετά από 533 ημέρες. Είχε 15 πόντους (5/6 εντός παιδιάς), 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 21 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Υπήρχαν έτσι και αλλιώς σκέψεις να μπει, μετά το ματς που έκανε προχθές με την Καρδιτσα και φάνηκε έτοιμος, στη θέση του Λι στη 12άδα για το ματς με τη Ζάλγκιρις. Πλέον τώρα και με τον Φρανκ Νιλικίνα να μένει εκτός απέναντι στη Ζάλγκιρις, ενδέχεται να πάρει και χρόνο.

Το τελευταίο του ματς στη Euroleague ήταν στις 11 Απρίλη του 2024 και στην ήττα της Ζάλγκιρις με 64-62 από τη Ρεάλ. Τότε σε 29 λεπτά είχε 14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 16 στο PIR.