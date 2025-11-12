Ονειρεμένο ντεμπούτο έκανε ο Κένεθ Φαρίντ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και με double double (17π., 10ριμπ., 3ταπ.) οδήγησε τους «πράσινους» στη νίκη μέσα στο Παρίσι επί της Παρί με 95-101.

Είχε κάνει μια προπόνηση; Είναι 36 χρονών; Έπαιζε στην Ταϊβάν; So what?

Ο Κένεθ Φαρίντ έδειξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο για ποιους λόγους ήταν ένας από τους πιο αποτελεσματικούς σέντερ στο «prime» του στο ΝΒΑ! Η πρώτη του εμφάνιση με τα πράσινα ήταν βγαλμένη από τα καλύτερα όνειρα των φίλων του Παναθηναϊκού όντας άκρως αποτελεσματικός και υπέρ το δέον καθοριστικός για λογαριασμό του «τριφυλλιού».

Στα 23:28 που βρέθηκε στο παρκέ μέτρησε 17 πόντους έχοντας 5/9 δίποντα, 7/11 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 τάπες, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη! Ούτε και ο... ίδιος ο Φαρίντ δεν θα περίμενε τέτοια εμφάνιση στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ουσιαστικός στα τελευταία λεπτά του αγώνα ο Τι Τζέι Σορτς (13π., 6ασ., 2ριμπ., σε 20:32') ενώ εξαιρετική ήταν και η παρουσία του Ντίνου Μήτογλου ο οποίος ήταν... άχαστος με 17 πόντους και 5/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα. Στα... στάνταρ του ο Ναν (20π., 6ασ., 4ριμπ.) ενώ ο Κώστας Σλούκας (11π., 7ασ.) είχε δώσει το μομέντουμ στο πρώτο ημίχρονο.

Παρί – Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τα όσα θα παρουσίαζε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα στην «Accor Arena» του Παρισιού. Ο Άταμαν όχι μόνο τήρησε τα όσα είχε πει για τον Φαρίντ αλλά τον ξεκίνησε και στην βασική πεντάδα της ομάδας. Και εκείνος φρόντισε να τον βγάλει (και με το παραπάνω) ασπροπρόσωπο! Έβγαλε τρομερή ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ, αποτελώντας τον ακρογωνιαίο λίθο για τον Παναθηναϊκό. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 28-27 υπέρ της Παρί και αυτό λόγω της ευστοχίας που είχε έξω από τα 6.75 μέτρα (5/12 τρίποντα) και της... αστοχίας των «πρασίνων» στις βολές (8/13), οι οποίοι είχαν επίσης 5/11 δίποντα και 3/5 τρίποντα.

Ο Κένεθ Φαρίντ είχε ήδη 7 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 τάπες, 1 κλέψιμο και 1 λάθος, δείχνοντας με το «καλημέρα» της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό τις προθέσεις του. Ακόμα καλύτερα εξελίχθηκαν τα πράγματα στην 2η περίοδο. Ο Κώστας Σλούκας κρατούσε την «πράσινη» μπαγκέτα και οδήγησε τον Παναθηναϊκό αρχικά σε σερί 10-0 μετατρέποντας το 32-30 υπέρ της Παρί σε... 32-40 το οποίο έγινε επιμέρους 17-4 για το +11 του «τριφυλλιού» (36-47) λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου (43-52).

Στο πρώτο μισό του αγώνα, ο Παναθηναϊκός είχε μετρήσει 9/19 δίποντα, 8/13 τρίποντα, 10/19 βολές, 17-8 ριμπάουντ και 16 ασίστ για 6 λάθη, με τον Φαρίντ να είχε κάνει... τρομερά πράγματα (8π., 7ριμπ., 3μπλ., 1κλ., 1λ. Σε 13:54') ενώ εξαιρετική ήταν και η παρουσία των Σλούκα (9π., 3/3τρ., 4ριμ.) και Χουάντσο (7π., 4ριμπ.) Αντίθετα η Παρί (Ρόμπινσον 10π.) είχε 7/18 δίποντα, 7/20 τρίποντα (σ.σ. 2/9 στην β' περίοδο), 8/11 βολές, 10-9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 5 κλεψίματα και 5 λάθη.

Η Παρί ωστόσο μπήκε με περισσότερη ενέργεια στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα και μπόρεσε με τους Ιφί και Ρόμπινσον να φέρει τα πάνω-κάτω στο παιχνίδι και να προσπεράσει με 63-61 έχοντας τρέξει ένα δικό της 20-9 από την έναρξη της 3ης περιόδου και έως το 26' του αγώνα. Το 3ο δεκάλεπτο έκλεισε με τις δύο ομάδες ισόπαλες στους 72 πόντους, με τον Φαρίντ να είχε φτάσει στα όρια του double double (12π.-9ριμπ.) και τον Μήτογλου (11π.) να είχε προσφέρει πολλές επιθετικές βοήθειες. Παρόλα αυτά οι γηπεδούχοι (10/31τρ.) είχαν επιβάλλει τον γρήγορο ρυθμό που ήθελαν με τον Αγιαγί να ήταν ο «κρυφός άσος» του Ταμπελίνι, κάτι που δεν βόλευε την ελληνική ομάδα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου η Παρί άρχισε να βλέπει το καλάθι σαν... βαρέλι και με τέσσερα τρίποντα σε ισάριθμες επιθέσεις της πήρε διαφορά πέντε πόντων (84-79) την οποία ωστόσο ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ανατρέψει γρήγορα και με δικό του 5-0 (από γκολ φάουλ του Φαρίντ και καλάθι του Μήτογλου) να ισοφαρίσει σε 84-84. Σόρτς και Μήτογλου ήταν εκείνοι που πήραν με επιτυχία τις τελευταίες επιθέσεις του Παναθηναϊκού οδηγώντας την ομάδα τους στο +6 (89-95) ενάμιση λεπτό πριν από το τέλος του αγώνα. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν και το σημείο-κλειδί για τους «πράσινους» προκειμένου να κλειδώσουν τη νίκη και να επιστρέψουν στα πετυχημένα αποτελέσματα ύστερα από δύο σερί ήττες.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… είχε πολυφωνία στην επίθεσή του, εξαιρετική δημιουργία με 27 ασίστ για μόλις 10 λάθη και μπόρεσε να έχει υψηλό ποσοστό στα τρίποντα σε εκτός έδρας ματς την ώρα που οι γηπεδούχοι είχαν ευστοχήσει 14 φορές έξω από τα 6.75 μέτρα.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Κένεθ Φαρίντ ο οποίος είχε 17 με 5/9 δίποντα, 7/11 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 τάπες, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 23 λεπτά συμμετοχής!

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Ντίνος Μήτογλου (17π., 6/6 σουτ), Τι Τζέι Σορτς (13π., 6ασ.), Κέντρικ Ναν (20π., 6ασ., 4ριμπ.) και Κώστας Σλούκας (11π., 7ασ.)

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Μόργκαν, ο οποίος τελείωσε το ματς με 2/9 εντός παιδιάς.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Τζάστιν Ρόμπινσον (22π.) προσπαθούσε να κρατήσει την Παρί στο ματς.

Τα δεκάλεπτα: 28-27, 43-52, 72-72, 95-101.

Paris Basketball FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 2 N. Hifi * 22:51 19 6/15 40.0% 4/9 44.4% 2/6 33.3% 5/5 100% 2 2 4 2 3 0 1 1 18 18 4 L. Cavaliere 14:13 0 0/2 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0% 2 4 6 1 2 0 1 0 3 3 5 J. Robinson 20:09 22 6/10 60.0% 4/6 66.7% 2/4 50.0% 8/8 100% 0 0 0 4 3 2 1 0 21 21 7 S. Herrera 18:12 9 3/8 37.5% 0/0 0.0% 3/8 37.5% 0/0 0% 1 1 2 1 4 2 0 0 1 1 11 J. Ayayi 10:19 9 4/5 80.0% 3/3 100% 1/2 50.0% 0/0 0% 0 2 2 0 1 1 3 0 11 11 15 M. Faye * 21:49 6 2/5 40.0% 2/5 40.0% 0/0 0.0% 2/7 28.6% 4 2 6 1 2 2 0 2 3 3 18 E. Shahrvin 03:58 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 -2 -2 20 J. Morgan * 20:47 5 2/9 22.2% 1/4 25.0% 1/5 20.0% 0/0 0% 2 3 5 2 4 0 1 1 1 1 22 A. M'baye 18:11 9 4/8 50.0% 3/5 60.0% 1/3 33.3% 0/0 0% 2 0 2 1 2 1 0 0 5 5 24 Y. Ouattara 18:38 11 5/8 62.5% 0/0 0.0% 3/5 60.0% 2/3 66.7% 0 0 0 0 0 1 0 0 8 8 34 D. Hommes * 13:36 0 0/5 0.0% 0/2 0.0% 0/3 0.0% 0/0 0% 1 3 4 1 1 0 0 1 -1 -1 35 D. Willis * 17:17 5 2/4 50.0% 1/1 100% 1/3 33.3% 0/0 0% 2 2 4 2 3 0 1 0 10 10 Team/Coaches 4 0 4 0 1 TOTAL 200 95 32/76 42.1% 18/37 48.6% 14/39 35.9% 17/23 73.9% 20 19 39 15 26 10 8 1 4 82

Head Coach: Francesco Tabellini