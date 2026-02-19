Λαρεντζάκης: «Έχουμε αρκετές πιθανότητες για να κατακτήσουμε αυτό το Κύπελλο»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ και όχι μόνο!

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης επέστρεψε στη δράση, αφού ξεπέρασε το διάστρεμμα που τον ταλαιπωρούσε το τελευταίο διάστημα, και αγωνίστηκε στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στην ΑΕΚ, με τον διεθνή γκαρντ να μιλά για την επόμενη πρόκληση που έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός, τον ημιτελικό με το Μαρούσι

Μιλώντας στην κάμερα του olympiacosbc.gr , ο Γιαννούληε Λαρεντζάκης αναφέρθηκλε στην επιστροφή του, τον θεσμό του Κυπέλλου και τις αναμετρήσεις που έρχονται.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης:

Πώς νιώθεις στην επιστροφή σου μετά τον τραυματισμό;

«Νιώθω πάρα πολύ καλά που επέστρεψα. Μέρα με τη μέρα νιώθω ακόμη καλύτερα και θα προσπαθήσω να δώσω το 100% για να βοηθήσω και εγώ στην κατάκτηση ενός ακόμα Κυπέλλου».

Κάνε μας ένα σχόλιο σχετικά με τη χθεσινή αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Ήταν τόσο εύκολη η νίκη, όσο φάνηκε;

«Η ΑΕΚ είχε αρκετές απουσίες. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, όμως πιστεύω ότι εμείς ήμασταν σοβαροί καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, παίξαμε σε υψηλή ένταση και καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Επόμενος αντίπαλος είναι το Μαρούσι, που έκανε την έκπληξη κόντρα στον Άρη. Τι πρέπει να προσέξετε;

«Το Μαρούσι έπαιξε αρκετά καλά, επειδή το είδαμε το παιχνίδι. Είναι μια γεμάτη ομάδα, από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας και να δείξουμε την σοβαρότητα που χρειάζεται σε αυτά τα παιχνίδια, για να περάσουμε στον τελικό».

Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς έχει έρθει. Πιστεύεις ότι είστε έτοιμοι και για τον δεύτερο;

«Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε πολύ καλή κατάσταση και πιστεύω ότι έχουμε αρκετές πιθανότητες για να κατακτήσουμε αυτό το Κύπελλο».