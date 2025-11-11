Η Χάποελ είχε πολύ εύκολο έργο απέναντι στην Μπασκόνια, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να επικρατεί με 114-89 των Βάσκων.

Ένα χαλαρό βράδυ Τρίτης πέρασε η Χάποελ κόντρα στην Μπασκόνια, με τους Ισραηλινούς να επικρατούν με 114-89.

Από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά η Χάποελ είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, με τους Βάσκους να μην καταφέρνουν να φανούν απειλητικοί και να γνωρίζουν εν τέλει την ήττα.

Ο Ελάιτζα Μπράιαντ μρ 24 πόντους ήταν ο κορυφαίος της Χάποελ, ενώ οι Τζόουνς, Μάλκολμ, Μίτσιτς, Οτούρου και Ένις ήταν επίσης διψήφιου. Ο Λουβαβού Καμπαρό με 19 πόντους ήταν ό,τι καλύτεροο παρέθεσε στο παρκέ η Μπασκόνια.

Χάποελ - Μπασκόνια: Το ματς

Στο πρώτο δεκάλεπτο οι άμυνες ήταν... απούσες, όπως φαίνεται και από το 26-24 με το οποίο έκλεισε η περίοδος, με την συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στην Χάποελ. Η ομάδα του Τελ Αβίβ πάτησε γκάζι και στο ημίχρονο η διαφορά ήταν ήδη στους 10 (58-48). Η Μπασκόνια, κυρίως χάρη στον Λουβαβού-Καμπαρό, δεν επέτρεψε στην Χάποελ να ξεφύγει πολύ στην συνέχεια, με το τρίτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 86-74, όμως με επιμέρους 28-15 στην τέταρτη περίοδο, οι Ισραηλινοί πάτησαν γκάζι και εκτόξευσαν την διαφορά, φτάνοντας με άνεση στη νίκη.

Ο MVP: Ο Ελάιτζα Μπράιαντ έθεσε σοβαρή υποψηφιότητα για MVP της αγωνιστικής, καθώς τελείωσε το ματς με 24 πόντους, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 38(!) στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τιμοτέ Λουβαβού – Καμπαρό το πάλεψε, όμως οι 19 πόντοι του δεν ήταν αρκετοί.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ: Η Χάποελ είχε 22 πόντους από λάθη αντιπάλου και 23 από δεύτερες ευκαιρίες.

Τα δεκάλεπτα: 26-24, 58-48, 86-74, 114-89

Hapoel IBI Tel Aviv FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF +/- PIR # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/- PIR 0 J. Motley * 14:53 8 3/6 50.0% 3/6 50.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 2 1 3 3 0 1 0 4 12 1 C. Jones 20:08 15 6/6 100.0% 4/4 100.0% 2/2 100.0% 1/1 100.0% 0 1 1 2 1 1 0 1 19 2 A. Blakeney 21:40 15 5/10 50.0% 4/6 66.7% 1/4 25.0% 4/4 100.0% 0 0 0 0 1 2 0 2 8 3 E. Bryant * 30:03 24 8/12 66.7% 7/10 70.0% 1/2 50.0% 7/7 100.0% 2 7 9 4 1 1 0 10 38 9 G. Palatin 05:00 3 1/2 50.0% 0/1 0.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 2 3 10 B. Timor 02:59 3 1/1 100.0% 0/0 0.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 3 11 T. Ennis 06:06 10 4/6 66.7% 0/0 0.0% 4/6 66.7% 1/2 50.0% 0 1 1 1 1 1 0 2 13 17 C. Malcolm * 19:12 11 5/9 55.6% 4/7 57.1% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 2 11 21 T. Odiase 20:54 2 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 0 4 4 0 0 1 0 3 2 22 V. Micic * 14:52 11 3/6 50.0% 1/3 33.3% 2/3 66.7% 3/3 100.0% 0 0 0 3 0 1 1 4 11 24 I. Wainright 29:21 2 1/3 33.3% 1/1 100.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 3 3 3 1 0 1 4 4 25 D. Oturu * 14:52 10 4/5 80.0% 4/5 80.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 3 2 5 1 0 2 0 4 10 Team/Coaches 3 0 3 0 0 0 0 TOTAL 200:00 114 40/65 61.5% 28/44 63.6% 12/21 57.1% 22/23 95.7% 15 21 36 20 6 10 1 19 137