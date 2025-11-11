Ένα χαλαρό βράδυ Τρίτης πέρασε η Χάποελ κόντρα στην Μπασκόνια, με τους Ισραηλινούς να επικρατούν με 114-89.
Από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά η Χάποελ είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, με τους Βάσκους να μην καταφέρνουν να φανούν απειλητικοί και να γνωρίζουν εν τέλει την ήττα.
Ο Ελάιτζα Μπράιαντ μρ 24 πόντους ήταν ο κορυφαίος της Χάποελ, ενώ οι Τζόουνς, Μάλκολμ, Μίτσιτς, Οτούρου και Ένις ήταν επίσης διψήφιου. Ο Λουβαβού Καμπαρό με 19 πόντους ήταν ό,τι καλύτεροο παρέθεσε στο παρκέ η Μπασκόνια.
Χάποελ - Μπασκόνια: Το ματς
Στο πρώτο δεκάλεπτο οι άμυνες ήταν... απούσες, όπως φαίνεται και από το 26-24 με το οποίο έκλεισε η περίοδος, με την συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στην Χάποελ. Η ομάδα του Τελ Αβίβ πάτησε γκάζι και στο ημίχρονο η διαφορά ήταν ήδη στους 10 (58-48). Η Μπασκόνια, κυρίως χάρη στον Λουβαβού-Καμπαρό, δεν επέτρεψε στην Χάποελ να ξεφύγει πολύ στην συνέχεια, με το τρίτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 86-74, όμως με επιμέρους 28-15 στην τέταρτη περίοδο, οι Ισραηλινοί πάτησαν γκάζι και εκτόξευσαν την διαφορά, φτάνοντας με άνεση στη νίκη.
Ο MVP: Ο Ελάιτζα Μπράιαντ έθεσε σοβαρή υποψηφιότητα για MVP της αγωνιστικής, καθώς τελείωσε το ματς με 24 πόντους, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 38(!) στο PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τιμοτέ Λουβαβού – Καμπαρό το πάλεψε, όμως οι 19 πόντοι του δεν ήταν αρκετοί.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ: Η Χάποελ είχε 22 πόντους από λάθη αντιπάλου και 23 από δεύτερες ευκαιρίες.
Τα δεκάλεπτα: 26-24, 58-48, 86-74, 114-89
|Hapoel IBI Tel Aviv
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|0
|J. Motley *
|14:53
|8
|3/6
|50.0%
|3/6
|50.0%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|2
|1
|3
|3
|0
|1
|0
|4
|12
|1
|C. Jones
|20:08
|15
|6/6
|100.0%
|4/4
|100.0%
|2/2
|100.0%
|1/1
|100.0%
|0
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|1
|19
|2
|A. Blakeney
|21:40
|15
|5/10
|50.0%
|4/6
|66.7%
|1/4
|25.0%
|4/4
|100.0%
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|2
|8
|3
|E. Bryant *
|30:03
|24
|8/12
|66.7%
|7/10
|70.0%
|1/2
|50.0%
|7/7
|100.0%
|2
|7
|9
|4
|1
|1
|0
|10
|38
|9
|G. Palatin
|05:00
|3
|1/2
|50.0%
|0/1
|0.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|3
|10
|B. Timor
|02:59
|3
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|3
|11
|T. Ennis
|06:06
|10
|4/6
|66.7%
|0/0
|0.0%
|4/6
|66.7%
|1/2
|50.0%
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|13
|17
|C. Malcolm *
|19:12
|11
|5/9
|55.6%
|4/7
|57.1%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|11
|21
|T. Odiase
|20:54
|2
|0/1
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|0
|4
|4
|0
|0
|1
|0
|3
|2
|22
|V. Micic *
|14:52
|11
|3/6
|50.0%
|1/3
|33.3%
|2/3
|66.7%
|3/3
|100.0%
|0
|0
|0
|3
|0
|1
|1
|4
|11
|24
|I. Wainright
|29:21
|2
|1/3
|33.3%
|1/1
|100.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|3
|1
|0
|1
|4
|4
|25
|D. Oturu *
|14:52
|10
|4/5
|80.0%
|4/5
|80.0%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|3
|2
|5
|1
|0
|2
|0
|4
|10
|Team/Coaches
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|114
|40/65
|61.5%
|28/44
|63.6%
|12/21
|57.1%
|22/23
|95.7%
|15
|21
|36
|20
|6
|10
|1
|19
|137
|Baskonia Vitoria-Gasteiz
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Paolo Galbiati
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Markus Howard
|23:10
|8
|3/10
|30%
|1/2
|50%
|2/8
|25%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|Mamadi Diakite
|22:49
|13
|6/7
|85.7%
|6/7
|85.7%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|1
|1
|2
|2
|4
|0
|0
|1
|15
|2
|Khalifa Simmons *
|21:16
|10
|5/6
|83.3%
|5/5
|100%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0
|0
|0
|3
|1
|2
|1
|0
|11
|3
|Mike Nowell
|08:29
|0
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|1
|1
|1
|0
|-3
|4
|Ruben Villar *
|03:11
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|6
|Hamidou Diallo *
|19:24
|11
|4/7
|57.1%
|4/7
|57.1%
|0/0
|0%
|3/5
|60%
|0
|2
|2
|1
|3
|1
|2
|2
|14
|7
|Rodions Kurucs *
|19:46
|9
|4/4
|100%
|3/3
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|4
|1
|0
|0
|8
|8
|Tadas Sedekerskis
|20:14
|4
|2/3
|66.7%
|2/2
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|2
|2
|1
|0
|0
|5
|9
|Timothe Luwawu-Cabarrot
|24:39
|19
|6/9
|66.7%
|4/5
|80%
|2/4
|50%
|5/5
|100%
|0
|0
|0
|3
|2
|3
|1
|1
|19
|10
|Matteo Spagnolo
|17:19
|11
|3/6
|50%
|3/5
|60%
|0/1
|0%
|5/6
|83.3%
|0
|3
|3
|4
|1
|0
|0
|0
|18
|18
|Khalifa Diop *
|17:11
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|1
|2
|0
|0
|-1
|25
|Cameron Frisch
|02:32
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-1
|Team/Coaches
|3
|2
|5
|0
|1
|TOTAL
|200
|89
|35/58
|60.3%
|30/40
|75%
|5/18
|27.8%
|14/18
|77.8%
|6
|13
|19
|22
|23
|12
|6
|4
|96
