Χάποελ - Μπασκόνια 114-89: Στο... ρελαντί η ομάδα του Ιτούδη

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Η Χάποελ είχε πολύ εύκολο έργο απέναντι στην Μπασκόνια, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να επικρατεί με 114-89 των Βάσκων.

Ένα χαλαρό βράδυ Τρίτης πέρασε η Χάποελ κόντρα στην Μπασκόνια, με τους Ισραηλινούς να επικρατούν με 114-89.

Από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά η Χάποελ είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, με τους Βάσκους να μην καταφέρνουν να φανούν απειλητικοί και να γνωρίζουν εν τέλει την ήττα.

Ο Ελάιτζα Μπράιαντ μρ 24 πόντους ήταν ο κορυφαίος της Χάποελ, ενώ οι Τζόουνς, Μάλκολμ, Μίτσιτς, Οτούρου και Ένις ήταν επίσης διψήφιου. Ο Λουβαβού Καμπαρό με 19 πόντους ήταν ό,τι καλύτεροο παρέθεσε στο παρκέ η Μπασκόνια.

Χάποελ - Μπασκόνια: Το ματς

Στο πρώτο δεκάλεπτο οι άμυνες ήταν... απούσες, όπως φαίνεται και από το 26-24 με το οποίο έκλεισε η περίοδος, με την συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στην Χάποελ. Η ομάδα του Τελ Αβίβ πάτησε γκάζι και στο ημίχρονο η διαφορά ήταν ήδη στους 10 (58-48). Η Μπασκόνια, κυρίως χάρη στον Λουβαβού-Καμπαρό, δεν επέτρεψε στην Χάποελ να ξεφύγει πολύ στην συνέχεια, με το τρίτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 86-74, όμως με επιμέρους 28-15 στην τέταρτη περίοδο, οι Ισραηλινοί πάτησαν γκάζι και εκτόξευσαν την διαφορά, φτάνοντας με άνεση στη νίκη.

 

Ο MVP: Ο Ελάιτζα Μπράιαντ έθεσε σοβαρή υποψηφιότητα για MVP της αγωνιστικής, καθώς τελείωσε το ματς με 24 πόντους, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 38(!) στο PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τιμοτέ Λουβαβού – Καμπαρό το πάλεψε, όμως οι 19 πόντοι του δεν ήταν αρκετοί.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ: Η Χάποελ είχε 22 πόντους από λάθη αντιπάλου και 23 από δεύτερες ευκαιρίες.

Τα δεκάλεπτα: 26-24, 58-48, 86-74, 114-89

Hapoel IBI Tel AvivFG2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
0J. Motley *14:5383/650.0%3/650.0%0/00.0%2/2100.0%2133010412
1C. Jones20:08156/6100.0%4/4100.0%2/2100.0%1/1100.0%0112110119
2A. Blakeney21:40155/1050.0%4/666.7%1/425.0%4/4100.0%000012028
3E. Bryant *30:03248/1266.7%7/1070.0%1/250.0%7/7100.0%27941101038
9G. Palatin05:0031/250.0%0/10.0%1/1100.0%0/00.0%112100023
10B. Timor02:5931/1100.0%0/00.0%1/1100.0%0/00.0%000100013
11T. Ennis06:06104/666.7%0/00.0%4/666.7%1/250.0%0111110213
17C. Malcolm *19:12115/955.6%4/757.1%1/250.0%0/00.0%1121100211
21T. Odiase20:5420/10.0%0/10.0%0/00.0%2/2100.0%044001032
22V. Micic *14:52113/650.0%1/333.3%2/366.7%3/3100.0%0003011411
24I. Wainright29:2121/333.3%1/1100.0%0/20.0%0/00.0%033310144
25D. Oturu *14:52104/580.0%4/580.0%0/00.0%2/2100.0%3251020410
Team/Coaches3030000
TOTAL200:0011440/6561.5%28/4463.6%12/2157.1%22/2395.7%15213620610119137

Baskonia Vitoria-GasteizFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Paolo GalbiatiMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Markus Howard23:1083/1030%1/250%2/825%0/00%011421104
1Mamadi Diakite22:49136/785.7%6/785.7%0/00%1/1100%1122400115
2Khalifa Simmons *21:16105/683.3%5/5100%0/10%0/10%0003121011
3Mike Nowell08:2900/30%0/10%0/20%0/00%00021110-3
4Ruben Villar *03:1121/1100%1/1100%0/00%0/00%000110002
6Hamidou Diallo *19:24114/757.1%4/757.1%0/00%3/560%0221312214
7Rodions Kurucs *19:4694/4100%3/3100%1/1100%0/00%112041008
8Tadas Sedekerskis20:1442/366.7%2/2100%0/10%0/00%033221005
9Timothe Luwawu-Cabarrot24:39196/966.7%4/580%2/450%5/5100%0003231119
10Matteo Spagnolo17:19113/650%3/560%0/10%5/683.3%0334100018
18Khalifa Diop *17:1121/250%1/250%0/00%0/00%10101200-1
25Cameron Frisch02:3200/00%0/00%0/00%0/00%00001000-1
Team/Coaches32501
TOTAL2008935/5860.3%30/4075%5/1827.8%14/1877.8%613192223126496

     

