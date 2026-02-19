Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, τα ματς Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στο Europa League και τα ημιτελικά του Κυπέλλου μπάσκετ.

Πλούσιο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στο Europa League, αλλά και τη ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος στο μπάσκετ.

Στις 14:00, οι Galacticos by Interwetten σχολιάζουν στο κανάλι του Gazzetta στο Υοutube όλα όσα είδαμε στο ματς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Λεβερκούζεν για το Champions League, αλλά και τις πιθανές ενδεκάδες στα δύο παιχνίδια του Europa League.

Στις 19:45 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Θέλτα στην Τούμπα, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 3. Ακολουθεί στις 22:00 η αναμέτρηση ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ, η οποία θα μεταδοθεί live στο Cosmote Sport 4 αλλά και στον ANT1.

Μετά τα ματς οι γραμμές του «Ξέρεις από μπάλα» ανοίγουν, με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο να σχολιάζουν όλα όσα έγιναν στα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων.

Στο μπάσκετ, ο πρώτος ημιτελικός για το Κύπελλο Ελλάδος ξεκινά στις 17:00, με το Μαρούσι να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό (ΕΡΤ2), ενώ στις 20:00 ο Ηρακλής κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό (ΕΡΤ2).

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, στις 19:45 η Φενέρμπαχτσε φιλοξενεί τη Νότιγχαμ Φόρεστ για τα Play Off του Europa League (Cosmote Sport 5) και η Ντινάμο Ζάγκρεμπ υποδέχεται την Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα (Cosmote Sport 8). Τέλος, στις 22:00 μην χάσετε το ματς ανάμεσα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League Γυναικών, που θα μεταδοθεί από το Mega Sports.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας