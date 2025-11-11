Ολυμπιακός: Χωρίς τον Γουίλιαμς-Γκος η Ζάλγκιρις
Η Ζάλγκιρις μετράει τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη EuroLeague και μοιράζεται την κορυφή της κατάταξης έπειτα από εννέα αγωνιστικές, μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.
Πλέον, οι Λιθουανοί στρέφονται στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (12/11, 21:15, LIVE από το Gazzetta) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για τη 10η αγωνιστική της regular season, με τον Τόμας Μασιούλις να παραδέχεται πως ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος δεν θα είναι διαθέσιμος στη διπλή αγωνιστική αφού δεν έχει ξεπεράσει τη θλάση που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες εβδομάδες.
«Αυτή την εβδομάδα σίγουρα δεν θα αγωνιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μασιούλις για τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος μετρά 11.5 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε έξι συμμετοχές στη EuroLeague.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.