Ο προπονητής της Ζάλγκιρις, Τόμας Μασιούλις, ρωτήθηκε για το status του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος ενόψει της διπλής αγωνιστικής της EuroLeague και εξήγησε πως ο Αμερικανός γκαρντ δεν θα είναι διαθέσιμος στις εκτός έδρας αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό (12/11, 21:15, LIVE από το Gazzetta) και τη Dubai Basketball (14/11, 18:00).

Η Ζάλγκιρις μετράει τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη EuroLeague και μοιράζεται την κορυφή της κατάταξης έπειτα από εννέα αγωνιστικές, μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Πλέον, οι Λιθουανοί στρέφονται στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (12/11, 21:15, LIVE από το Gazzetta) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για τη 10η αγωνιστική της regular season, με τον Τόμας Μασιούλις να παραδέχεται πως ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος δεν θα είναι διαθέσιμος στη διπλή αγωνιστική αφού δεν έχει ξεπεράσει τη θλάση που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες εβδομάδες.

«Αυτή την εβδομάδα σίγουρα δεν θα αγωνιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μασιούλις για τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος μετρά 11.5 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε έξι συμμετοχές στη EuroLeague.