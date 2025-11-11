Η Βίρτους Μπολόνια επικράτησε εύκολα της Αναντολού Εφές με 99-89 έχοντας για πρωταγωνιστή τον Κάρσεν Έντουαρντς.

Η Βίρτους Μπολόνια έκανε πίδειξη δύναμης στο «σπίτι» της, λυγίζοντας με 99-89 την Αναντολού Εφές με εντυπωσιακή εμφάνιση και ανεβαίνοντας στο 5-5 της βαθμολογίας μετά τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Βίρτους Μπολόνια - Αναντολού Εφές: Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Βίρτους να βρίσκει εύκολα σκορ από Βιλντόζα και Ντιούφ, αλλά η Εφές απάντησε γρήγορα μέσω Βάιλερ-Μπαμπ και Λάρκιν. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο, με συνεχείς αλλαγές προβαδίσματος, μέχρι η Μπολόνια να κλείσει το 48-45 στην ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος, η Βίρτους ανέβασε ρυθμό: Βιλντόζα και Σμάιλαγκιτς «ξεδίπλωσαν» το σουτ από την περιφέρεια, η διαφορά μεγάλωσε και οι Ιταλοί πήραν τον έλεγχο. Η Εφές κράτησε επαφή με τον Λάρκιν και τον Κορντινιέ, αλλά δεν μπόρεσε να αμφισβητήσει ουσιαστικά τον ρυθμό των γηπεδούχων. Ο Μόργκαν και ο Έντουαρντς έδωσαν την τελική ώθηση, με τα τρίποντά τους να «σφραγίζουν» τη νίκη (99-89).

Τα δεκάλεπτα: 28-24, 48-45, 76-73, 99-89.

Ο MVP... Ο Κάρσεν Έντουαρντς με 21 πόντους και 5 τρίποντα.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Σέιν Λάρκιν που σημείωσε 21 πόντους και μοίρασε 5 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Το 52.9% από την περιφέρεια των γηπεδούχων με 18/34 τρίποντα.

Virtus Bologna FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF +/- PIR # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/- PIR 1 Luca Vildoza * 24:10 11 2/2 100% 2/3 66.7% 1/1 100% 1 4 5 7 1 1 0 3 24 24 3 C. Edwards * 26:46 21 3/4 75% 5/10 50% 0/0 0% 0 2 2 4 0 4 0 3 16 16 6 A. Pajola 15:50 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 3 3 7 0 1 0 4 4 4 7 S. Niang 19:35 4 1/2 50% 0/0 0% 2/2 100% 0 1 1 1 1 1 0 4 5 5 9 A. Smailagic * 24:07 17 1/1 100% 5/7 71.4% 0/0 0% 1 2 3 2 0 1 1 4 20 20 11 B. Taylor 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 D. Alston Jr. 09:11 6 0/0 0% 2/3 66.7% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 23 D. Hackett 11:47 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 2 1 1 1 0 3 3 30 M. Morgan 12:25 13 2/2 100% 3/5 60% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 1 11 11 31 A. Diarra 10:42 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 4 5 0 0 0 1 5 7 7 34 K. Jallow * 23:05 12 4/6 66.7% 1/1 100% 1/2 50% 0 2 2 2 1 1 0 3 11 11 35 M. Diouf * 22:22 11 5/6 83.3% 0/0 0% 1/2 50% 2 4 6 1 2 1 0 6 17 17 Team/Coaches 0 0 0 0 0 2 TOTAL 200 99 20/25 80% 18/34 52.9% 5/7 71.4% 5 22 27 27 6 14 3 34 121