Βίρτους Μπολόνια - Αναντολού Εφές 99-89: Επίδειξη δύναμης με «καυτό» Έντουαρντς

Ευτυχία Οικονομίδου
Κάρσεν Έντουαρντς
Η Βίρτους Μπολόνια επικράτησε εύκολα της Αναντολού Εφές με 99-89 έχοντας για πρωταγωνιστή τον Κάρσεν Έντουαρντς.

Η Βίρτους Μπολόνια έκανε πίδειξη δύναμης στο «σπίτι» της, λυγίζοντας με 99-89 την Αναντολού Εφές με εντυπωσιακή εμφάνιση και ανεβαίνοντας στο 5-5 της βαθμολογίας μετά τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Βίρτους Μπολόνια - Αναντολού Εφές: Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Βίρτους να βρίσκει εύκολα σκορ από Βιλντόζα και Ντιούφ, αλλά η Εφές απάντησε γρήγορα μέσω Βάιλερ-Μπαμπ και Λάρκιν. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο, με συνεχείς αλλαγές προβαδίσματος, μέχρι η Μπολόνια να κλείσει το 48-45 στην ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος, η Βίρτους ανέβασε ρυθμό: Βιλντόζα και Σμάιλαγκιτς «ξεδίπλωσαν» το σουτ από την περιφέρεια, η διαφορά μεγάλωσε και οι Ιταλοί πήραν τον έλεγχο. Η Εφές κράτησε επαφή με τον Λάρκιν και τον Κορντινιέ, αλλά δεν μπόρεσε να αμφισβητήσει ουσιαστικά τον ρυθμό των γηπεδούχων. Ο Μόργκαν και ο Έντουαρντς έδωσαν την τελική ώθηση, με τα τρίποντά τους να «σφραγίζουν» τη νίκη (99-89).

Τα δεκάλεπτα: 28-24, 48-45, 76-73, 99-89.

 

Ο MVP... Ο Κάρσεν Έντουαρντς με 21 πόντους και 5 τρίποντα.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Σέιν Λάρκιν που σημείωσε 21 πόντους και μοίρασε 5 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Το 52.9% από την περιφέρεια των γηπεδούχων με 18/34 τρίποντα.

Virtus BolognaFG2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
1Luca Vildoza *24:10112/2100%2/366.7%1/1100%145711032424
3C. Edwards *26:46213/475%5/1050%0/00%022404031616
6A. Pajola15:5000/00%0/30%0/00%0337010444
7S. Niang19:3541/250%0/00%2/2100%0111110455
9A. Smailagic *24:07171/1100%5/771.4%0/00%123201142020
11B. Taylor00:0000/00%0/00%0/00%0000000000
21D. Alston Jr.09:1160/00%2/366.7%0/00%0000000055
23D. Hackett11:4721/1100%0/20%0/00%0002111033
30M. Morgan12:25132/2100%3/560%0/00%000101011111
31A. Diarra10:4221/1100%0/00%0/00%1450001577
34K. Jallow *23:05124/666.7%1/1100%1/250%022211031111
35M. Diouf *22:22115/683.3%0/00%1/250%246121061717
Team/Coaches000002
TOTAL2009920/2580%18/3452.9%5/771.4%5222727614334121

Anadolu Efes IstanbulMINPTS2FG3FGFTREBASTSTLTOBLKFOULPIR+/-
#PlayersM/A%M/A%M/A%OREBDREBTREB
0Shane Larkin *32:17253/3100%5/955.6%4/4100%0115020530
2Sehmus Hazer06:3110/00%0/00%1/250%000011011
3Jordan Loyd21:03113/742.9%1/425%2/2100%213411057
8Nick Weiler-Babb *33:06121/1100%3/837.5%1/250%2136210715
10Isaia Cordinier *30:5042/633.3%0/40%0/00%224222221
11Rolands Smits *22:0993/3100%1/250%0/00%1450010112
13Baldwin Dessert15:1184/757.1%0/00%0/00%112001024
21Cole Swider04:3130/00%1/250%0/00%011000003
23Doğus Mutaf00:0000/00%0/00%0/00%000000000
24Ercan Osmani *31:39165/862.5%2/450%0/00%33640101023
33Emir Yilmaz00:0000/00%0/00%0/00%000000000
88Kendrick Jones02:4300/10%0/00%0/00%00000000-1
Team/Coaches2240000
TOTAL2008921/3658.3%13/3339.4%8/1080%1316292161023499
     

