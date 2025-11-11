Βίρτους Μπολόνια - Αναντολού Εφές 99-89: Επίδειξη δύναμης με «καυτό» Έντουαρντς
Η Βίρτους Μπολόνια έκανε πίδειξη δύναμης στο «σπίτι» της, λυγίζοντας με 99-89 την Αναντολού Εφές με εντυπωσιακή εμφάνιση και ανεβαίνοντας στο 5-5 της βαθμολογίας μετά τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.
Βίρτους Μπολόνια - Αναντολού Εφές: Το ματς
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Βίρτους να βρίσκει εύκολα σκορ από Βιλντόζα και Ντιούφ, αλλά η Εφές απάντησε γρήγορα μέσω Βάιλερ-Μπαμπ και Λάρκιν. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο, με συνεχείς αλλαγές προβαδίσματος, μέχρι η Μπολόνια να κλείσει το 48-45 στην ανάπαυλα.
Στο δεύτερο μέρος, η Βίρτους ανέβασε ρυθμό: Βιλντόζα και Σμάιλαγκιτς «ξεδίπλωσαν» το σουτ από την περιφέρεια, η διαφορά μεγάλωσε και οι Ιταλοί πήραν τον έλεγχο. Η Εφές κράτησε επαφή με τον Λάρκιν και τον Κορντινιέ, αλλά δεν μπόρεσε να αμφισβητήσει ουσιαστικά τον ρυθμό των γηπεδούχων. Ο Μόργκαν και ο Έντουαρντς έδωσαν την τελική ώθηση, με τα τρίποντά τους να «σφραγίζουν» τη νίκη (99-89).
Τα δεκάλεπτα: 28-24, 48-45, 76-73, 99-89.
Ο MVP... Ο Κάρσεν Έντουαρντς με 21 πόντους και 5 τρίποντα.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Σέιν Λάρκιν που σημείωσε 21 πόντους και μοίρασε 5 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Το 52.9% από την περιφέρεια των γηπεδούχων με 18/34 τρίποντα.
|Virtus Bologna
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|1
|Luca Vildoza *
|24:10
|11
|2/2
|100%
|2/3
|66.7%
|1/1
|100%
|1
|4
|5
|7
|1
|1
|0
|3
|24
|24
|3
|C. Edwards *
|26:46
|21
|3/4
|75%
|5/10
|50%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|4
|0
|4
|0
|3
|16
|16
|6
|A. Pajola
|15:50
|0
|0/0
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|7
|0
|1
|0
|4
|4
|4
|7
|S. Niang
|19:35
|4
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|5
|5
|9
|A. Smailagic *
|24:07
|17
|1/1
|100%
|5/7
|71.4%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|2
|0
|1
|1
|4
|20
|20
|11
|B. Taylor
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|D. Alston Jr.
|09:11
|6
|0/0
|0%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|5
|23
|D. Hackett
|11:47
|2
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|30
|M. Morgan
|12:25
|13
|2/2
|100%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|1
|11
|11
|31
|A. Diarra
|10:42
|2
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|0
|0
|0
|1
|5
|7
|7
|34
|K. Jallow *
|23:05
|12
|4/6
|66.7%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|0
|2
|2
|2
|1
|1
|0
|3
|11
|11
|35
|M. Diouf *
|22:22
|11
|5/6
|83.3%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|2
|4
|6
|1
|2
|1
|0
|6
|17
|17
|Team/Coaches
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|TOTAL
|200
|99
|20/25
|80%
|18/34
|52.9%
|5/7
|71.4%
|5
|22
|27
|27
|6
|14
|3
|34
|121
|Anadolu Efes Istanbul
|MIN
|PTS
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|FOUL
|PIR
|+/-
|#
|Players
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|TREB
|0
|Shane Larkin *
|32:17
|25
|3/3
|100%
|5/9
|55.6%
|4/4
|100%
|0
|1
|1
|5
|0
|2
|0
|5
|30
|2
|Sehmus Hazer
|06:31
|1
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|3
|Jordan Loyd
|21:03
|11
|3/7
|42.9%
|1/4
|25%
|2/2
|100%
|2
|1
|3
|4
|1
|1
|0
|5
|7
|8
|Nick Weiler-Babb *
|33:06
|12
|1/1
|100%
|3/8
|37.5%
|1/2
|50%
|2
|1
|3
|6
|2
|1
|0
|7
|15
|10
|Isaia Cordinier *
|30:50
|4
|2/6
|33.3%
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|11
|Rolands Smits *
|22:09
|9
|3/3
|100%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|0
|0
|1
|0
|1
|12
|13
|Baldwin Dessert
|15:11
|8
|4/7
|57.1%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0
|2
|4
|21
|Cole Swider
|04:31
|3
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|23
|Doğus Mutaf
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24
|Ercan Osmani *
|31:39
|16
|5/8
|62.5%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|3
|3
|6
|4
|0
|1
|0
|10
|23
|33
|Emir Yilmaz
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|88
|Kendrick Jones
|02:43
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|Team/Coaches
|2
|2
|4
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200
|89
|21/36
|58.3%
|13/33
|39.4%
|8/10
|80%
|13
|16
|29
|21
|6
|10
|2
|34
|99
