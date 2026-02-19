Κύπελλο Ελλάδος: Μαρούσι-Ολυμπιακός και Ηρακλής-Παναθηναϊκός με φόντο τον τελικό
Έφτασε η ώρα για τους ημιτελικούς στο Allwyn Kύπελλο Ελλάδος. Στις 17:00 το Μαρούσι κοντράρεται με τον Ολυμπιακό στον πρώτο ημιτελικό, ενώ στις 20:00 ο Ηρακλής παίζει με τον Παναθηναϊκό.
«Πρέπει να βρω ρυθμό, έχω κοιμηθεί έξι ώρες τις τελευταίες τρεις μέρες», τόνισε ο Χέιζ-Ντέιβις, ενώ ο Άταμαν παραδέχθηκε πως: «Όταν έχουμε την απαραίτητη αυτοσυγκέντρωση, παίζουμε σπουδαίο μπάσκετ».
Από την πλευρά του ανέφερε ο Λούκιτς πως ήταν η κορυφαία εμφάνιση του Ηρακλή από όταν ανέλαβε για το ματς με τη Μύκονο.
Ο Βεζένκοβ.... καλωσόρισε τον Χέιζ-Ντέιβις στην Ελλάδα, με τον Ολυμπιακό να μην υπολογίζει στον Ταϊρίκ Τζόουνς στον ημιτελικό λόγω τενοντίτιδας. «Η ομάδα έχει μέταλλο, έχει χαρακτήρα», είπε μεταξύ άλλων ο Παπαθεοδώρου μετά την πρόκριση του Αμαρουσίου επί του Άρη.
To πρόγραμμα
Μαρούσι – Ολυμπιακός (17:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, live Gazzetta)
Ηρακλής – Παναθηναϊκός AKTOR (20:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, live Gazzetta)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.