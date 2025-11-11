Η Dubai Basketball έβαλε φρένο στο σερί του Ερυθρού Αστέρα, επικρατώντας με 102-86 και υποχρεώνοντας την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς στην πρώτη της ήττα στη EuroLeague, έπειτα από επτά συνεχόμενες νίκες!

Ο Ερυθρός Αστέρας παρατάχθηκε στην Coca-Cola Arena για την αναμέτρηση με τη Dubai Basketball, μετρώντας επτά συνεχόμενες νίκες στη EuroLeague, όλες με τον Σάσα Ομπράντοβιτς στην άκρη του πάγκου. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα από το Εμιράτο σταμάτησε το σερί των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου, επικρατώντας με 102-86 και υποχρεώνοντας τον Ερυθρό Αστέρα στην πρώτη του ήττα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση από τις 2 Οκτωβρίου.

Dubai Basketball-Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας

Η Dubai Basketball βρήκε ρυθμό στην επίθεση και προηγήθηκε με 29-21, έχοντας κορυφαίους τους Άλεκσα Αβράμοβιτς και Κέναν Καμένιας. Οι γηπεδούχοι σούταραν 8/10 δίποντα (80%), 3/4 τρίποντα (75%) και μοίρασαν οκτώ ασίστ για μόλις ένα λάθος, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Σέμι Οτζελέγιε, Ντονάτας Μοτιεγιούνας και Τζάρεντ Μπάτλερ.

Ο Ερυθρός Αστέρας πίεσε, όμως η Dubai Basketball διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 51-47, εκμεταλλευόμενη τις δεύτερες ευκαιρίες που δημιούργησε μέσα από τα επτά επιθετικά ριμπάουντ. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο (69-65, 30’), ωστόσο η Dubai Basketball πάτησε το πόδι στο γκάζι στη συνέχεια, έχτισε διψήφιες διαφορές και έφτασε τελικά στη νίκη με 102-86, βάζοντας τέλος στο νικηφόρο σερί του Ερυθρού Αστέρα.

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 51-47, 69-65, 102-86.

Ο MVP: Ο Κέναν Καμένιας σημείωσε 20 πόντους με 9/12 δίποντα, 2/4 βολές, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 25:44, συγκεντρώνοντας 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Εμπούκα Ιζούντου είχε 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 17:33, πριν αποχωρήσει με τραυματισμό στα μισά της τέταρτης περιόδου.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 15 επιθετικά ριμπάουντ των γηπεδούχων.

Dubai Basketball 2PT FG 3PT FG FT REB AST/STL/TO BLK Fouls # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F A C D +/- PIR 2 N. Dangubic 25:04 16 4/7 57.1% 2/5 40.0% 2/2 100.0% 1 1 2 3 0 3 0 0 3 4 +14 13 3 D. Bacon * 21:00 17 0/1 0% 3/5 60% 8/8 100% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 5 +1 19 4 A. Avramovic 16:59 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 2 1 3 0 0 0 2 1 2 1 +8 2 5 A. Abass 22:45 8 0/0 0% 2/3 66.7% 2/2 100% 0 3 3 5 1 0 4 2 2 5 +19 14 7 K. Prepelic * 19:41 8 1/1 100% 2/7 28.6% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 +6 4 8 D. Bertans 04:42 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -4 0 9 B. Ellis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -4 0 11 K. Kondic 03:10 0 0/1 0% 1/4 25% 5/6 83.3% 1 0 3 6 1 0 0 1 0 0 -2 0 15 S. Sanli 29:30 18 5/8 62.5% 1/4 25% 5/6 83.3% 3 0 3 6 1 0 0 1 0 0 +20 24 25 M. Wright IV * 31:25 13 4/8 50% 1/1 100% 2/4 50% 2 5 7 6 1 1 0 0 2 1 +20 29 30 F. Petrusev * 25:44 20 9/12 75% 0/0 0% 2/4 50% 4 5 9 1 2 1 0 1 2 +8 29 34 K. Kamenjas * — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Team/Coaches 15 20 35 24 5 9 0 1 120 TOTAL 200:00 102 24/39 61.5% 11/27 40.7% 21/26 80.8% 15 20 35 24 5 9 0 1 120