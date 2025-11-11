Ο Ερυθρός Αστέρας παρατάχθηκε στην Coca-Cola Arena για την αναμέτρηση με τη Dubai Basketball, μετρώντας επτά συνεχόμενες νίκες στη EuroLeague, όλες με τον Σάσα Ομπράντοβιτς στην άκρη του πάγκου. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα από το Εμιράτο σταμάτησε το σερί των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου, επικρατώντας με 102-86 και υποχρεώνοντας τον Ερυθρό Αστέρα στην πρώτη του ήττα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση από τις 2 Οκτωβρίου.
Dubai Basketball-Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας
Η Dubai Basketball βρήκε ρυθμό στην επίθεση και προηγήθηκε με 29-21, έχοντας κορυφαίους τους Άλεκσα Αβράμοβιτς και Κέναν Καμένιας. Οι γηπεδούχοι σούταραν 8/10 δίποντα (80%), 3/4 τρίποντα (75%) και μοίρασαν οκτώ ασίστ για μόλις ένα λάθος, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Σέμι Οτζελέγιε, Ντονάτας Μοτιεγιούνας και Τζάρεντ Μπάτλερ.
Ο Ερυθρός Αστέρας πίεσε, όμως η Dubai Basketball διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 51-47, εκμεταλλευόμενη τις δεύτερες ευκαιρίες που δημιούργησε μέσα από τα επτά επιθετικά ριμπάουντ. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο (69-65, 30’), ωστόσο η Dubai Basketball πάτησε το πόδι στο γκάζι στη συνέχεια, έχτισε διψήφιες διαφορές και έφτασε τελικά στη νίκη με 102-86, βάζοντας τέλος στο νικηφόρο σερί του Ερυθρού Αστέρα.
Τα δεκάλεπτα: 29-21, 51-47, 69-65, 102-86.
Ο MVP: Ο Κέναν Καμένιας σημείωσε 20 πόντους με 9/12 δίποντα, 2/4 βολές, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 25:44, συγκεντρώνοντας 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Εμπούκα Ιζούντου είχε 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 17:33, πριν αποχωρήσει με τραυματισμό στα μισά της τέταρτης περιόδου.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 15 επιθετικά ριμπάουντ των γηπεδούχων.
|Dubai Basketball
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST/STL/TO
|BLK
|Fouls
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|F
|A
|C
|D
|+/-
|PIR
|2
|N. Dangubic
|25:04
|16
|4/7
|57.1%
|2/5
|40.0%
|2/2
|100.0%
|1
|1
|2
|3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|+14
|13
|3
|D. Bacon *
|21:00
|17
|0/1
|0%
|3/5
|60%
|8/8
|100%
|0
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|5
|+1
|19
|4
|A. Avramovic
|16:59
|2
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|0
|0
|0
|2
|1
|2
|1
|+8
|2
|5
|A. Abass
|22:45
|8
|0/0
|0%
|2/3
|66.7%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|5
|1
|0
|4
|2
|2
|5
|+19
|14
|7
|K. Prepelic *
|19:41
|8
|1/1
|100%
|2/7
|28.6%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|+6
|4
|8
|D. Bertans
|04:42
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-4
|0
|9
|B. Ellis
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|-4
|0
|11
|K. Kondic
|03:10
|0
|0/1
|0%
|1/4
|25%
|5/6
|83.3%
|1
|0
|3
|6
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|-2
|0
|15
|S. Sanli
|29:30
|18
|5/8
|62.5%
|1/4
|25%
|5/6
|83.3%
|3
|0
|3
|6
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|+20
|24
|25
|M. Wright IV *
|31:25
|13
|4/8
|50%
|1/1
|100%
|2/4
|50%
|2
|5
|7
|6
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+20
|29
|30
|F. Petrusev *
|25:44
|20
|9/12
|75%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|4
|5
|9
|1
|2
|1
|0
|1
|2
|+8
|29
|34
|K. Kamenjas *
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Team/Coaches
|15
|20
|35
|24
|5
|9
|0
|1
|120
|TOTAL
|200:00
|102
|24/39
|61.5%
|11/27
|40.7%
|21/26
|80.8%
|15
|20
|35
|24
|5
|9
|0
|1
|120
|Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST/STL/TO
|BLK
|Fouls
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|F
|A
|C
|D
|+/-
|PIR
|0
|C. Miller-McIntyre *
|31:25
|9
|3/9
|33.3%
|0/4
|0%
|3/3
|100%
|0
|0
|0
|5
|2
|0
|2
|6
|—
|—
|-21
|10
|1
|U. Plavsic
|01:40
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|-3
|-3
|2
|S. Miljenovic *
|04:45
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|-5
|-2
|6
|J. Butler
|11:58
|10
|3/4
|75%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|2
|0
|2
|0
|0
|4
|1
|-10
|5
|7
|D. Davidovac
|24:53
|5
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|0
|-2
|6
|12
|N. Kalinic *
|24:37
|8
|2/3
|66.7%
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0
|2
|2
|2
|1
|1
|5
|4
|4
|4
|-7
|10
|13
|O. Dobric
|23:43
|9
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|-13
|12
|15
|E. Izundu
|17:33
|16
|5/8
|62.5%
|0/0
|0%
|6/6
|100%
|3
|1
|4
|3
|0
|2
|0
|0
|3
|3
|+5
|20
|20
|D. Motiejunas *
|16:20
|12
|4/5
|80%
|1/1
|100%
|1/4
|25%
|0
|4
|4
|1
|0
|1
|2
|5
|2
|2
|-15
|12
|37
|S. Ojeleye *
|29:43
|15
|2/6
|33.3%
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|3
|1
|4
|3
|0
|2
|1
|0
|2
|0
|-16
|15
|95
|C. Moneke
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|99
|Y. Dos Santos
|13:23
|2
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|5
|0
|3
|0
|0
|1
|1
|+7
|2
|Team/Coaches
|11
|15
|26
|20
|3
|11
|1
|0
|91
|TOTAL
|200:00
|86
|20/39
|51.3%
|10/21
|47.6%
|16/20
|80.0%
|11
|15
|26
|20
|3
|11
|1
|0
|91
