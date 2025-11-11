Dubai Basketball-Ερυθρός Αστέρας 102-86: Φρένο στο σερί των Σέρβων

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Dubai Basketball έβαλε φρένο στο σερί του Ερυθρού Αστέρα, επικρατώντας με 102-86 και υποχρεώνοντας την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς στην πρώτη της ήττα στη EuroLeague, έπειτα από επτά συνεχόμενες νίκες!

Ο Ερυθρός Αστέρας παρατάχθηκε στην Coca-Cola Arena για την αναμέτρηση με τη Dubai Basketball, μετρώντας επτά συνεχόμενες νίκες στη EuroLeague, όλες με τον Σάσα Ομπράντοβιτς στην άκρη του πάγκου. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα από το Εμιράτο σταμάτησε το σερί των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου, επικρατώντας με 102-86 και υποχρεώνοντας τον Ερυθρό Αστέρα στην πρώτη του ήττα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση από τις 2 Οκτωβρίου.

Dubai Basketball-Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας

Η Dubai Basketball βρήκε ρυθμό στην επίθεση και προηγήθηκε με 29-21, έχοντας κορυφαίους τους Άλεκσα Αβράμοβιτς και Κέναν Καμένιας. Οι γηπεδούχοι σούταραν 8/10 δίποντα (80%), 3/4 τρίποντα (75%) και μοίρασαν οκτώ ασίστ για μόλις ένα λάθος, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Σέμι Οτζελέγιε, Ντονάτας Μοτιεγιούνας και Τζάρεντ Μπάτλερ.

Ο Ερυθρός Αστέρας πίεσε, όμως η Dubai Basketball διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 51-47, εκμεταλλευόμενη τις δεύτερες ευκαιρίες που δημιούργησε μέσα από τα επτά επιθετικά ριμπάουντ. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο (69-65, 30’), ωστόσο η Dubai Basketball πάτησε το πόδι στο γκάζι στη συνέχεια, έχτισε διψήφιες διαφορές και έφτασε τελικά στη νίκη με 102-86, βάζοντας τέλος στο νικηφόρο σερί του Ερυθρού Αστέρα.

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 51-47, 69-65, 102-86.

 

Ο MVP: Ο Κέναν Καμένιας σημείωσε 20 πόντους με 9/12 δίποντα, 2/4 βολές, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 25:44, συγκεντρώνοντας 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Εμπούκα Ιζούντου είχε 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 17:33, πριν αποχωρήσει με τραυματισμό στα μισά της τέταρτης περιόδου.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 15 επιθετικά ριμπάουντ των γηπεδούχων.

Dubai Basketball2PT FG3PT FGFTREBAST/STL/TOBLKFouls
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOFACD+/-PIR
2N. Dangubic25:04164/757.1%2/540.0%2/2100.0%1123030034+1413
3D. Bacon *21:00170/10%3/560%8/8100%0221000035+119
4A. Avramovic16:5921/1100%0/20%0/00%2130002121+82
5A. Abass22:4580/00%2/366.7%2/2100%0335104225+1914
7K. Prepelic *19:4181/1100%2/728.6%0/00%1011001001+64
8D. Bertans04:4200/00%0/00%0/00%0001000000-40
9B. Ellis00:0000/00%0/00%0/00%0000010000-40
11K. Kondic03:1000/10%1/425%5/683.3%1036100100-20
15S. Sanli29:30185/862.5%1/425%5/683.3%3036100100+2024
25M. Wright IV *31:25134/850%1/1100%2/450%2576110021+2029
30F. Petrusev *25:44209/1275%0/00%2/450%459121012+829
34K. Kamenjas *
Team/Coaches152035245901120
TOTAL200:0010224/3961.5%11/2740.7%21/2680.8%152035245901120
Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade2PT FG3PT FGFTREBAST/STL/TOBLKFouls
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOFACD+/-PIR
0C. Miller-McIntyre *31:2593/933.3%0/40%3/3100%00052026-2110
1U. Plavsic01:4000/10%0/00%0/00%0000011010-3-3
2S. Miljenovic *04:4500/00%0/00%0/00%0000011000-5-2
6J. Butler11:58103/475%1/250%1/250%0112020041-105
7D. Davidovac24:5351/1100%1/250%0/00%2131002020-26
12N. Kalinic *24:3782/366.7%1/1100%1/1100%0222115444-710
13O. Dobric23:4390/00%3/475%0/00%0220000010-1312
15E. Izundu17:33165/862.5%0/00%6/6100%3143020033+520
20D. Motiejunas *16:20124/580%1/1100%1/425%0441012522-1512
37S. Ojeleye *29:43152/633.3%3/560%2/2100%3143021020-1615
95C. Moneke00:0000/00%0/00%0/00%000000000000
99Y. Dos Santos13:2320/20%0/20%2/2100%1125030011+72
Team/Coaches111526203111091
TOTAL200:008620/3951.3%10/2147.6%16/2080.0%111526203111091
@Photo credits: ABA Liga
     

