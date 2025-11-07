Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Παρτίζαν με 80-71 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έφτασε στο 6-3 ρεκόρ ύστερα από εννέα αγωνιστικές στην Euroleague.

Με ρελάνς στην τελευταία περίοδο, οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την 6η νίκη του στην διοργάνωση.

Η Ζάλγκιρις συνέχισε το νικηφόρο της σερί και έφτασε στο7-2 μετά το 86-77 επί της Βαλένθια, ενώ η Αρμάνι ύστερα από ματσάρα δύο παρατάσεων επικράτησε της Εφές μέσα στην Κωνσταντινούπολη με 93-97 για το 4-5.

Αποτελέσματα-9η αγωνιστική

Τετάρτη 5/11

Πέμπτη 6/11

Παρασκευή 7/11

Κατάταξη

Ζάλγκιρις Κάουνας 7-2 Ερυθρός Αστέρας 7-2 Χάποελ Τελ Αβίβ 7-2 Ολυμπιακός 6-3 Μονακό 6-3 Ρεάλ Μαδρίτης 5-4 Βαλένθια 5-4 Παναθηναϊκός 5-4 Μπαρτσελόνα 5-4 Μπάγερν Μονάχου 5-4 Παρί 4-5 Αρμάνι Μιλάνο 4-5 Φενέρμπαχτσε 4-5 Βίρτους Μπολόνια 4-5 Dubai Basketball 3-6 Αναντολού Εφές 3-6 Μπασκόνια 3-6 Παρτίζαν 3-6 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7 Βιλερμπάν 2-7

Επόμενη αγωνιστική (10η)

Τρίτη 11/11

18:00 Dubai Basketball-Ερυθρός Αστέρας

21:00 Φενέρμπαχτσε-Μακάμπι

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπασκόνια

21:30 Παρτίζαν-Μονακό

21:30 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Εφές

22:00 Παρί-Παναθηναϊκός

Τετάρτη 12/11