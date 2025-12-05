Ολυμπιακός και Φενέρ θα τεθούν αντιμέτωποι σε νέα ημερομηνία, ωστόσο τα ρόστερ θα είναι ίδια με αυτά που έχουν δηλώσει οι ομάδες στην EuroLeague ως τις 3 Δεκεμβρίου.

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε, ένεκα της κακοκαιρίας «Byron» που πλήττει τη χώρα και έτσι θα διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία.

Αυτή θα είναι ή την προσεχή εβδομάδα και συγκεκριμένα την Τρίτη ή την Τετάρτη, με το δεύτερο σενάριο να φέρνει αντιμέτωπες τις δύο ομάδες στις 30 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, όσον αφορά τα ρόστερ, Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε θα μπορούν να αγωνιστούν μονάχα με τους παίκτες που έχουν δηλωμένους στη λίστα τους, ως το βράδυ της 3ης Δεκεμβρίου.

Κάτι που έχει γίνει και στην περσινή σεζόν στην EuroLeague, στο παιχνίδι της Παρί με τη Φενέρμπαχτσε. Όταν τότε οι Τούρκοι, στο παιχνίδι που αναβλήθηκε και διεξήχθη τελικά στις 3 Μαρτίου, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τους Ζίλσον Μπανγκό και Έρικ ΜακΚόλουμ.

Και αυτό, διότι δεν τους είχαν αποκτήσει και κατά συνέπεια δεν τους είχαν δηλώσει μία μέρα πριν το ματς.

Έτσι, αν ο Ολυμπιακός, που βρίσκεται στην αγορά για γκαρντ αποκτήσει έναν παίκτη πριν το ματς με τη Φενέρμπαχτσε, εκείνος δε θα έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί κόντρα στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Οι παίκτες που είναι δηλωμένοι για τον Ολυμπιακό

Τόμας Γουόκαπ

Φρανκ Νιλικίνα

Σέιμπεν Λι

Τάιλερ Ντόρσεϊ

Εβάν Φουρνιέ

Όμηρος Νετζήπογλου

Σακίλ ΜακΚίσικ

Κώστας Παπανικολάου

Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Τάισον Γουόρντ

Άλεκ Πίτερς

Σάσα Βεζένκοβ

Ντόντα Χολ

Κώστας Αντετοκούνμπο

Νίκολα Μιλουτίνοφ

*Δηλωμένος είναι και ο Κίναν Έβανς, ο οποίος φυσικά χάνει όλη τη σεζόν μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.