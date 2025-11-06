Η Φενέρμπαχτσε με εξαιρετική ευκολία και ευστοχία επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας με 81-67 της Βιλερμπάν.

Η Φενέρμπαχτσε υποδέχθηκε τη Βιλερμπάν για την 9η αγωνιστική της EuroLeague με σκοπό να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και το κατάφαρε επικρατώντας με 81-67 για να ανέβει στο 4-5 της βαθμολογίας.

Οι Γάλλοι από την άλλη που αγωνίστηκαν χωρίς τον Νάντο Ντε Κολό έπεσαν στο 2-7.

Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν: Το ματς

Η γαλλική ομάδα ξεκίνησε καλά στο παιχνίδι, προηγούμενη με 4-8 στα πρώτα πέντε λεπτά, ωστόσο η Φενέρμπαχτσε απάντησε εντυπωσιακά με σερί 11-0 και ανέτρεψε πλήρως την κατάσταση. Με τα τρίποντα των Μπόστον και Μέλι, οι Τούρκοι πήραν τον έλεγχο και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +8 (18-10). Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Βιλερμπάν προσπάθησε να αντιδράσει με τον Τραορέ, μειώνοντας στους τέσσερις (25-21), όμως η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους απάντησε άμεσα. Μπιμπέροβιτς και Χολ οδήγησαν ένα νέο ξέσπασμα εννέα αναπάντητων πόντων, που ανέβασε ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (34-21). Η Φενέρ διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο, φτάνοντας μέχρι και το +15 (41-26), προτού η Βιλερμπάν μειώσει προσωρινά στους δέκα στο τέλος του ημιχρόνου.

Μετά την ανάπαυλα, οι Γάλλοι έδειξαν διάθεση να μείνουν μέσα στο ματς, ροκανίζοντας τη διαφορά στους έξι (45-39). Η Φενέρ όμως, με τον Μπάλντγουιν να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίθεση, ανέκτησε γρήγορα τον έλεγχο και το διψήφιο προβάδισμά της (59-48), παρά τις προσπάθειες του Μάσα από τη Βιλερμπάν. Στο τέταρτο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι πάτησαν το πόδι στο γκάζι, φτάνοντας ξανά στο +16 (66-50) και μετατρέποντας το παιχνίδι σε μια διαδικασία που έμοιαζε όλο και περισσότερο με… τυπική υπόθεση για τη Φενέρμπαχτσε.



Τα δεκάλεπτα: 18-10, 45-34, 59-48, 81-67

Ο MVP... Ο Γουέιντ Μπάλντγουιν με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Αρμέλ Τραορέ με 18 πόντους και 5 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 19 ασίστ για τα 5 λάθη της Φενέρμπαχτσε μαζί με το 42.3% στο τρίποντο.

Fenerbahce Beko Istanbul 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF +/- PIR # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/- PIR 0 A. Bacot Jr. 14:25 3 1/3 33.3% 0/0 0% 1/2 50% 1 2 3 0 0 0 1 3 2 1 M. Birsen 01:18 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 W. Baldwin IV 22:57 14 3/7 42.9% 1/3 33.3% 5/6 83.3% 1 3 4 7 0 1 0 1 19 4 N. Melli 23:07 12 3/7 42.9% 2/3 66.7% 0/0 0% 5 4 9 1 0 0 0 5 12 8 T. Horton-Tucker 18:58 6 1/8 12.5% 1/3 33.3% 1/2 50% 0 3 3 1 0 0 1 7 4 11 B. Boston Jr. 13:15 8 0/0 0% 2/4 50% 2/2 100% 0 1 1 1 0 0 0 1 9 13 T. Biberovic 20:38 10 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 0 0 7 17 O. Bitim 02:36 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 M. Jantunen 23:55 3 0/3 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 3 3 3 0 1 0 1 3 20 D. Hall 23:32 10 4/6 66.7% 0/3 0% 2/2 100% 2 0 2 2 2 0 0 6 12 50 B. Colson 19:22 11 2/3 66.7% 2/4 50% 1/1 100% 0 3 3 1 1 0 0 2 12 92 K. Birch 15:57 4 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 4 2 6 1 0 2 0 8 5 Team/Coaches 5 1 6 0 0 0 0 0 TOTAL 200 81 18/44 40.9% 11/26 42.3% 12/15 80% 18 24 42 19 3 5 2 23 92

LDLC ASVEL Villeurbanne 2FG 3FG FT Rebounds Playmaking Blocks Fouls # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % O D T AST STL TO F A C D PIR +/- 1 Z. Seljaas * 28:24 7 2/2 100% 1/4 25% 0/0 0% 1 2 3 2 0 1 0 0 2 2 8 2 A. Atamna * 25:51 5 0/4 0% 0/6 0% 5/6 83.3% 0 3 3 4 0 0 0 1 2 7 5 3 S. Harrison 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 M. Ajinca 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 B. Massa * 23:59 6 3/7 42.9% 0/0 0% 0/0 0% 0 4 4 0 1 2 0 0 4 3 4 16 M. Ngouama 17:57 3 1/2 50% 0/0 0% 1/1 100% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 3 24 M. Ndiaye * 26:41 10 2/2 100% 1/3 33.3% 3/6 50% 1 3 4 2 0 1 2 0 3 3 12 30 G. Watson * 28:24 12 2/6 33.3% 2/5 40% 2/3 66.7% 0 4 4 5 0 1 0 1 3 3 11 32 B. Vautier 20:22 6 2/6 33.3% 0/0 0% 2/2 100% 0 1 1 0 0 2 0 0 4 2 -1 94 A. Traore 28:22 18 5/5 100% 2/2 100% 2/2 100% 2 3 5 0 1 1 1 0 1 2 25 Team/Coaches 3 4 7 1 0 0 TOTAL 200:00 67 17/34 50% 6/20 30% 15/20 75% 7 25 32 14 2 10 3 2 20 23 6 73



