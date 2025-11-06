Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν 81-67: Το έβλεπε... βαρέλι κι επέστρεψε στις νίκες
Η Φενέρμπαχτσε υποδέχθηκε τη Βιλερμπάν για την 9η αγωνιστική της EuroLeague με σκοπό να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και το κατάφαρε επικρατώντας με 81-67 για να ανέβει στο 4-5 της βαθμολογίας.
Οι Γάλλοι από την άλλη που αγωνίστηκαν χωρίς τον Νάντο Ντε Κολό έπεσαν στο 2-7.
Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν: Το ματς
Η γαλλική ομάδα ξεκίνησε καλά στο παιχνίδι, προηγούμενη με 4-8 στα πρώτα πέντε λεπτά, ωστόσο η Φενέρμπαχτσε απάντησε εντυπωσιακά με σερί 11-0 και ανέτρεψε πλήρως την κατάσταση. Με τα τρίποντα των Μπόστον και Μέλι, οι Τούρκοι πήραν τον έλεγχο και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +8 (18-10). Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Βιλερμπάν προσπάθησε να αντιδράσει με τον Τραορέ, μειώνοντας στους τέσσερις (25-21), όμως η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους απάντησε άμεσα. Μπιμπέροβιτς και Χολ οδήγησαν ένα νέο ξέσπασμα εννέα αναπάντητων πόντων, που ανέβασε ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (34-21). Η Φενέρ διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο, φτάνοντας μέχρι και το +15 (41-26), προτού η Βιλερμπάν μειώσει προσωρινά στους δέκα στο τέλος του ημιχρόνου.
DEVON HALL TAKES FLIGHT! 😤✈️#MotorolaMagicMoment | @Moto @FBBasketbol pic.twitter.com/RhtaLfIdXu— EuroLeague (@EuroLeague) November 6, 2025
Μετά την ανάπαυλα, οι Γάλλοι έδειξαν διάθεση να μείνουν μέσα στο ματς, ροκανίζοντας τη διαφορά στους έξι (45-39). Η Φενέρ όμως, με τον Μπάλντγουιν να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίθεση, ανέκτησε γρήγορα τον έλεγχο και το διψήφιο προβάδισμά της (59-48), παρά τις προσπάθειες του Μάσα από τη Βιλερμπάν. Στο τέταρτο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι πάτησαν το πόδι στο γκάζι, φτάνοντας ξανά στο +16 (66-50) και μετατρέποντας το παιχνίδι σε μια διαδικασία που έμοιαζε όλο και περισσότερο με… τυπική υπόθεση για τη Φενέρμπαχτσε.
Τα δεκάλεπτα: 18-10, 45-34, 59-48, 81-67
Ο MVP... Ο Γουέιντ Μπάλντγουιν με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Αρμέλ Τραορέ με 18 πόντους και 5 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 19 ασίστ για τα 5 λάθη της Φενέρμπαχτσε μαζί με το 42.3% στο τρίποντο.
|Fenerbahce Beko Istanbul
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|0
|A. Bacot Jr.
|14:25
|3
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|1
|3
|2
|1
|M. Birsen
|01:18
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|W. Baldwin IV
|22:57
|14
|3/7
|42.9%
|1/3
|33.3%
|5/6
|83.3%
|1
|3
|4
|7
|0
|1
|0
|1
|19
|4
|N. Melli
|23:07
|12
|3/7
|42.9%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|5
|4
|9
|1
|0
|0
|0
|5
|12
|8
|T. Horton-Tucker
|18:58
|6
|1/8
|12.5%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|1
|0
|0
|1
|7
|4
|11
|B. Boston Jr.
|13:15
|8
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|9
|13
|T. Biberovic
|20:38
|10
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|7
|17
|O. Bitim
|02:36
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|M. Jantunen
|23:55
|3
|0/3
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|3
|0
|1
|0
|1
|3
|20
|D. Hall
|23:32
|10
|4/6
|66.7%
|0/3
|0%
|2/2
|100%
|2
|0
|2
|2
|2
|0
|0
|6
|12
|50
|B. Colson
|19:22
|11
|2/3
|66.7%
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|12
|92
|K. Birch
|15:57
|4
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|4
|2
|6
|1
|0
|2
|0
|8
|5
|Team/Coaches
|5
|1
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200
|81
|18/44
|40.9%
|11/26
|42.3%
|12/15
|80%
|18
|24
|42
|19
|3
|5
|2
|23
|92
|LDLC ASVEL Villeurbanne
|2FG
|3FG
|FT
|Rebounds
|Playmaking
|Blocks
|Fouls
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|O
|D
|T
|AST
|STL
|TO
|F
|A
|C
|D
|PIR
|+/-
|1
|Z. Seljaas *
|28:24
|7
|2/2
|100%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|2
|0
|1
|0
|0
|2
|2
|8
|2
|A. Atamna *
|25:51
|5
|0/4
|0%
|0/6
|0%
|5/6
|83.3%
|0
|3
|3
|4
|0
|0
|0
|1
|2
|7
|5
|3
|S. Harrison
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|M. Ajinca
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|B. Massa *
|23:59
|6
|3/7
|42.9%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|0
|1
|2
|0
|0
|4
|3
|4
|16
|M. Ngouama
|17:57
|3
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|24
|M. Ndiaye *
|26:41
|10
|2/2
|100%
|1/3
|33.3%
|3/6
|50%
|1
|3
|4
|2
|0
|1
|2
|0
|3
|3
|12
|30
|G. Watson *
|28:24
|12
|2/6
|33.3%
|2/5
|40%
|2/3
|66.7%
|0
|4
|4
|5
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|11
|32
|B. Vautier
|20:22
|6
|2/6
|33.3%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|4
|2
|-1
|94
|A. Traore
|28:22
|18
|5/5
|100%
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|2
|3
|5
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|2
|25
|Team/Coaches
|3
|4
|7
|1
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|67
|17/34
|50%
|6/20
|30%
|15/20
|75%
|7
|25
|32
|14
|2
|10
|3
|2
|20
|23
|6
|73
