Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν 81-67: Το έβλεπε... βαρέλι κι επέστρεψε στις νίκες

Ευτυχία Οικονομίδου
Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν
Η Φενέρμπαχτσε με εξαιρετική ευκολία και ευστοχία επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας με 81-67 της Βιλερμπάν.

Η Φενέρμπαχτσε υποδέχθηκε τη Βιλερμπάν για την 9η αγωνιστική της EuroLeague με σκοπό να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και το κατάφαρε επικρατώντας με 81-67 για να ανέβει στο 4-5 της βαθμολογίας.

Οι Γάλλοι από την άλλη που αγωνίστηκαν χωρίς τον Νάντο Ντε Κολό έπεσαν στο 2-7.

Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν: Το ματς

Η γαλλική ομάδα ξεκίνησε καλά στο παιχνίδι, προηγούμενη με 4-8 στα πρώτα πέντε λεπτά, ωστόσο η Φενέρμπαχτσε απάντησε εντυπωσιακά με σερί 11-0 και ανέτρεψε πλήρως την κατάσταση. Με τα τρίποντα των Μπόστον και Μέλι, οι Τούρκοι πήραν τον έλεγχο και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +8 (18-10). Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Βιλερμπάν προσπάθησε να αντιδράσει με τον Τραορέ, μειώνοντας στους τέσσερις (25-21), όμως η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους απάντησε άμεσα. Μπιμπέροβιτς και Χολ οδήγησαν ένα νέο ξέσπασμα εννέα αναπάντητων πόντων, που ανέβασε ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (34-21). Η Φενέρ διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο, φτάνοντας μέχρι και το +15 (41-26), προτού η Βιλερμπάν μειώσει προσωρινά στους δέκα στο τέλος του ημιχρόνου.

 

Μετά την ανάπαυλα, οι Γάλλοι έδειξαν διάθεση να μείνουν μέσα στο ματς, ροκανίζοντας τη διαφορά στους έξι (45-39). Η Φενέρ όμως, με τον Μπάλντγουιν να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίθεση, ανέκτησε γρήγορα τον έλεγχο και το διψήφιο προβάδισμά της (59-48), παρά τις προσπάθειες του Μάσα από τη Βιλερμπάν. Στο τέταρτο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι πάτησαν το πόδι στο γκάζι, φτάνοντας ξανά στο +16 (66-50) και μετατρέποντας το παιχνίδι σε μια διαδικασία που έμοιαζε όλο και περισσότερο με… τυπική υπόθεση για τη Φενέρμπαχτσε.


Τα δεκάλεπτα: 18-10, 45-34, 59-48, 81-67

Ο MVP... Ο Γουέιντ Μπάλντγουιν με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Αρμέλ Τραορέ με 18 πόντους και 5 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 19 ασίστ για τα 5 λάθη της Φενέρμπαχτσε μαζί με το 42.3% στο τρίποντο.

Fenerbahce Beko Istanbul2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
0A. Bacot Jr.14:2531/333.3%0/00%1/250%123000132
1M. Birsen01:1800/00%0/00%0/00%000100001
2W. Baldwin IV22:57143/742.9%1/333.3%5/683.3%1347010119
4N. Melli23:07123/742.9%2/366.7%0/00%5491000512
8T. Horton-Tucker18:5861/812.5%1/333.3%1/250%033100174
11B. Boston Jr.13:1580/00%2/450%2/2100%011100019
13T. Biberovic20:38102/450%2/450%0/00%022101007
17O. Bitim02:3600/00%0/00%0/00%000000000
18M. Jantunen23:5530/30%1/250%0/00%033301013
20D. Hall23:32104/666.7%0/30%2/2100%2022200612
50B. Colson19:22112/366.7%2/450%1/1100%0331100212
92K. Birch15:5742/366.7%0/00%0/00%426102085
Team/Coaches51600000
TOTAL2008118/4440.9%11/2642.3%12/1580%182442193522392

LDLC ASVEL Villeurbanne2FG3FGFTReboundsPlaymakingBlocksFouls
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%ODTASTSTLTOFACDPIR+/-
1Z. Seljaas *28:2472/2100%1/425%0/00%12320100228
2A. Atamna *25:5150/40%0/60%5/683.3%03340001275
3S. Harrison00:0000/00%0/00%0/00%00000000000
8M. Ajinca00:0000/00%0/00%0/00%00000000000
10B. Massa *23:5963/742.9%0/00%0/00%04401200434
16M. Ngouama17:5731/250%0/00%1/1100%01110100113
24M. Ndiaye *26:41102/2100%1/333.3%3/650%134201203312
30G. Watson *28:24122/633.3%2/540%2/366.7%044501013311
32B. Vautier20:2262/633.3%0/00%2/2100%0110020042-1
94A. Traore28:22185/5100%2/2100%2/2100%235011101225
Team/Coaches347100
TOTAL200:006717/3450%6/2030%15/2075%7253214210322023673


@Photo credits: @FBBasketbol
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     