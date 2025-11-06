Μπασκόνια - Βίρτους 87-76: Κυρίαρχη στη Βιτόρια
Η Μπασκόνια είχε τον έλεγχο του αγώνα και στο μεγαλύτερο μέρος αυτού είχε διαφορά ασφαλείας. Αυτή εξασφαλίστηκε μέσα από το μπάσκετ συνεργασιών που απέδωσε καθώς επίσης και γιατί με εξαίρεση 4-5 αγωνιστικά λεπτά, ήλεγξε σε απόλυτο βαθμό τον Κάρσεν Έντουαρντς. Ο βραχύσωμος γκαρντ της Βίρτους βρήκε ρυθμό στην τελευταία περίοδο αλλά η προσπάθειά του να γυρίσει ολοκληρωτικά το παιχνίδι τον οδήγησε σε βιαστικές αποφάσεις και στην... καταστροφή έξι διαδοχικών επιθέσεων της ομάδας του.
Ο αγώνας
Με οκτώ συνεργασίες στη διάρκεια της πρώτης περιόδου και παίζοντας σε υψηλή ταχύτητα, η Μπασκόνια είχε τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού (11-2, 3’) καθώς η Βίρτους Μπολόνια είδε τον φυσικό ηγέτη της (σ.σ. Κάρσεν Έντουαρντς) εξουδετερωμένο από την αντίπαλη άμυνα. Οι Βάσκοι κράτησαν αυτή τη διαφορά έως το τέλος της περιόδου (23-14) μέσα και από τις επιπλέον κατοχές που εξασφάλισαν έπειτα από τα τέσσερα επιθετικά ριμπάουντ.
Η Βίρτους έβαλε ένταση στο παιχνίδι της στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου βλέποντας τον Έντουαρντς να μπαίνει στην εξίσωση του αγώνα αλλά και η Μπασκόνια διατήρησε τη συνέπειά της στο μακρινό σουτ (42-30, 16’). Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (46-34) οι γηπεδούχοι είχαν 6/12 τρίποντα και 14 ασίστ, στοιχεία ενδεικτικά της επιθετικής λειτουργίας τους.
Χάρη στον Νιανγκ, η Βίρτους προσπάθησε να ροκανίσει τη διαφορά στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους αλλά η Μπασκόνια λειτούργησε με ψυχραιμία διατηρώντας το πνεύμα συνεργασίας στην επίθεση (56-45, 25'). Τρεις καλές άμυνες συνδυάστηκαν με σωστές επιλογές στην επίθεση και μέσα δύο λεπτά άλλαξαν όλα καθώς η Βίρτους έκανε 0-9 σερί (56-54). Εκεί οι γηπεδούχοι είχαν σωστή αντίδραση καθώς 9-3 επιμέρους σκορ ανέκτησαν μια διαφορά οκτώ πόντων (65-57).
Το εύστοχο τρίποντο του Καμπαρό στην πρώτη επίθεση της τελευταίας περιόδου επανέφερε τη διαφορά σε διψήφια τιμή για να πάει και στο +16 (75-59, 32:30') καθώς το σερί της Μπασκόνια έφτασε στο 16-0. Η Βίρτους απάντησε με διαδοχικά τρίποντα στην τελευταία απόπειρα επιστροφής στο σημείο αφύπνισης του Κάρσεν Έντουαρντς (78-70, 34:30). Εκεί ο βραχύσωμος Αμερικανός δεν τελείωσε δύο λέι απ, αστόχησε και σε δύο προσπάθειες τριών πόντων κι έτσι η Μπασκόνια δεν πλήρωσε βαρύ τίμημα για το αγωνιστικό κενό της λόγω (και) του εγωισμού του Έντουαρντς.
Κι ένα τρίποντο του Καμπαρό έδωσε στην Μπασκόνια αέρα 13 πόντων (83-70) με την είσοδο του αγώνα στα τελευταία τρία λεπτά. Εκεί έπεσαν και οι τίτλοι τέλους.
Τα δεκάλεπτα: 23-14, 46-34, 65-57, 87-76
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η Μπασκόνια είχε τον έλεγχο του ρυθμού στο συντριπτικό μέρος του αγώνα αποδίδοντας μπάσκετ συνεργασιών και το δε ποσοστό της στο μακρινό σουτ ήταν σταθερά πάνω από 40%.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ Ο… ο Καμπαρό. Δεν συγκέντρωσε τον υψηλότερο βαθμό στο σύστημα αξιολόγησης αλλά η πλειοψηφία των πόντων του μπήκαν εκεί που η Μπασκόνια τελείωσε το παιχνίδι
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… προφανώς οι Ντιαλό, Σπανιόλο και Σεντεκέρσκις
ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… σίγουρα ο Βιλντόζα ο οποίος διατηρεί τη δημιουργική ικανότητα αλλά και τη δυσκολία στην εκτέλεση. Σμάιλαγκιτς και Χάκετ πέρασαν απαρατήρητοι.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Νιανγκ έκανε εξαιρετικό παιχνίδι για τη Βίρτους.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… η επιθετική λειτουργία της Μπασκόνια για περίπου 32 αγωνιστικά λεπτά καθώς ήταν γεμάτη συνεργασίες και off ball κινήσεις.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… ο Κάρσεν Έντουαρντς έβγαλε εγωισμό όταν βρήκε δύο ελεύθερα σουτ καταστρέφοντας έξι σερί διαδοχικές επιθέσεις της ομάδας του.
