Βαθμολογία EuroLeague: Πώς διαμορφώθηκε μετά την αναβολή του Ολυμπιακός - Φενέρ
Το πρώτο πιάτο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague σερβιρίστηκε… λειψό την Πέμπτη (4/12), καθώς το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε ανεβλήθη.
Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα αποτελέσματα, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Έφες στην Πόλη, η Μακάμπι πέρασε σαν σίφουνας από το Κάουνας, η Μονακό έβαλε 125 πόντους κόντρα στην Παρί, η Χάποελ έκανε την ανατροπή κόντρα στην μαχητική Βιλερμπάν και η Παρτίζαν, σε ένα… ιδιαίτερο παιχνίδι λόγω της πρόσφατης παραίτησης του Ομπράντοβιτς, επικράτησε της Μπάγερν.
Η 14η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Παρασκευή (5/12), ημέρα στην οποία ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Βαλένθια στο Telecom Center Athens.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague
04/12/2025
Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης 75-81
Ζάλγκιρις Κάουνας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 65-83
Μονακό - Παρί 125-104
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν 87-80
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Αναβολή
Παρτίζαν - Μπάγερν Μονάχου 92-85
05/12/2025
Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα
Παναθηναϊκός – Βαλένθια
Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι
Μπασκόνια - Αρμάνι ΜΙλάνο
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.Χάποελ Τελ Αβίβ - 10-4
2.Ερυθρός Αστέρας – 9-4
3.Παναθηναϊκός – 9-4
4.Μονακό – 9-5
5.Ολυμπιακός – 8-5
6.Βαλένθια – 8-5
---------------------------------
7.Φενέρμπαχτσε – 8-5
8.Μπαρτσελόνα – 8-5
9.Ζαλγκίρις Κάουνας – 8-6
10.Ρεάλ Μαδρίτης – 8-6
---------------------------------
11.Μιλάνο – 7-6
12.Βίρτους Μπολόνια – 6-7
13.Ντουμπάι – 6-8
14.Παρτιζάν – 5-9
15.Μπάγερν Μονάχου – 5-9
16.Παρί – 5-9
17.Εφές – 5-9
18.Μπασκόνια – 4-9
19.Μακάμπι Τελ Αβίβ – 4-10
20. Βιλερμπάν – 3-10
Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (15η)
11/12/2025
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν 21:05
Βαλένθια – Αναντολού Εφές 21:30
Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός AKTOR 21:30
Παρί – Ζάλγκρις Κάουνας 21:45
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια 22:00
12/12/2025
Ντουμπάι – Μπάγερν Μονάχου 18:00
Μονακό – Φενέρμπαχτσε 20:30
Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας 21:30
Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 21:30
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 21:30
