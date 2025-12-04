Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τα πρώτα παιχνίδια της 14ης αγωνιστικής και την αναβολή στο Ολυμπιακός - Φενέρ.

Το πρώτο πιάτο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague σερβιρίστηκε… λειψό την Πέμπτη (4/12), καθώς το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε ανεβλήθη.

Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα αποτελέσματα, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Έφες στην Πόλη, η Μακάμπι πέρασε σαν σίφουνας από το Κάουνας, η Μονακό έβαλε 125 πόντους κόντρα στην Παρί, η Χάποελ έκανε την ανατροπή κόντρα στην μαχητική Βιλερμπάν και η Παρτίζαν, σε ένα… ιδιαίτερο παιχνίδι λόγω της πρόσφατης παραίτησης του Ομπράντοβιτς, επικράτησε της Μπάγερν.

Η 14η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Παρασκευή (5/12), ημέρα στην οποία ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Βαλένθια στο Telecom Center Athens.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague

04/12/2025

Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης 75-81

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 65-83

Μονακό - Παρί 125-104

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν 87-80

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Αναβολή

Παρτίζαν - Μπάγερν Μονάχου 92-85

05/12/2025

Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα

Παναθηναϊκός – Βαλένθια

Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι

Μπασκόνια - Αρμάνι ΜΙλάνο

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Χάποελ Τελ Αβίβ - 10-4

2.Ερυθρός Αστέρας – 9-4

3.Παναθηναϊκός – 9-4

4.Μονακό – 9-5

5.Ολυμπιακός – 8-5

6.Βαλένθια – 8-5

---------------------------------

7.Φενέρμπαχτσε – 8-5

8.Μπαρτσελόνα – 8-5

9.Ζαλγκίρις Κάουνας – 8-6

10.Ρεάλ Μαδρίτης – 8-6

---------------------------------

11.Μιλάνο – 7-6

12.Βίρτους Μπολόνια – 6-7

13.Ντουμπάι – 6-8

14.Παρτιζάν – 5-9

15.Μπάγερν Μονάχου – 5-9

16.Παρί – 5-9

17.Εφές – 5-9

18.Μπασκόνια – 4-9

19.Μακάμπι Τελ Αβίβ – 4-10

20. Βιλερμπάν – 3-10

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (15η)

11/12/2025

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν 21:05

Βαλένθια – Αναντολού Εφές 21:30

Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός AKTOR 21:30

Παρί – Ζάλγκρις Κάουνας 21:45

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια 22:00

12/12/2025

Ντουμπάι – Μπάγερν Μονάχου 18:00

Μονακό – Φενέρμπαχτσε 20:30

Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας 21:30

Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 21:30

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 21:30