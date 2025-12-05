Η θέση του ΣΕΦ και της διοίκησης της Χριστίνας Τσιλιγκίρη μετά τα όσα διαδραματίζονται με το πρόβλημα στην οροφή του Σταδίου.

Το ΣΕΦ είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις τελευταίες ημέρες, με το πρόβλημα της οροφής να συνεχίζει να υφίσταται. Έτσι, η θέση των ανθρώπων της διοίκησης του Σταδίου και της Χριστίνας Τσιλιγκίρη είναι σημαντική.

Αρχικά, τονίζεται από την διοίκηση του ΣΕΦ πως το 2020, ύστερα από αίτημα του τότε Υπουργού Αθλητισμού, κ. Αυγενάκη, είχαν αποσταλεί όλες οι μελέτες για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Το ΣΕΦ όμως δεν εντάχθηκε ποτέ στο Ταμείο Ανάκαμψης, παρότι το πρόβλημα με νερά που στάζουν υπήρχε από την δεκαετία του 1990.

Όπως τονίζεται από την διοίκηση του ΣΕΦ, ο ρόλος του ΔΣ και της προέδρου, Χριστίνας Τσιλιγκίρη, είναι να διαχειρίζεται τα χρήματα που δίνονται για τις εγκαταστάσεις, να καταθέτει αιτήματα και να αποτυπώνει τις ανάγκες, με τα αιτήματα να είναι κατατεθειμένα στις τεχνικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Παρόλα αυτά, όπως τονίζεται από την διοίκηση του ΣΕΦ, τα χρήματα όμως δεν έχουν δοθεί ποτέ, με όλα όσα έχουν επιτευχθεί να γίνονται με τα πενιχρά χρήματα του τακτικού προϋπολογισμού.

