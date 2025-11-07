Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μονακό 107-112: Με «μαγικό» Τζέιμς

Γιάννης Πάλλας
Η Μονακό με τον Μάικ Τζέιμς να σταματάει στους 34 πόντους επικράτησε στην παράταση με 112-107 (κ.α. 96-96) της Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Με τον Μάικ Τζέιμς να πραγματοποιεί μεγαλειώδη εμφάνιση η Μονακό απέδρασε με το «διπλό» στην παράταση (112-107, κ.α. 96-96) από το Βελιγράδι κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε πέντε παίκτες (Οκόμπο, Μπλόσομγκειμ, Τάις, Ντιάλο και Τζέιμς) με διψήφιο αριθμό πόντων και τον Μάικ Τζέιμς να τελειώνει τον αγώνα με 34 πόντους, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μονακό: Ο αγώνας

Με τους Τζέιλεν Χόαρντ και Λόνι Γουόκερ να σηκώνουν το βάρος επιθετικά, η Μακάμπι εόχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα της αναμέτρησης (26-22 στο 10’ και 46-36 στο 17.30’’). Η Μονακό με τον Μάικ Τζέιμς και τον Έλι Οκόμπο αντέδρασε και μείωσε στο ντέλος του πρώτου ημιχρόνου (49-46 στο 20’).
Με τον Ντάνιελ Τάις να συνδράμει επιθετικά οι μονεγάσκοι πλησίασαν σε απόσταση... βολής (69-68 στο 28’), όμως με τους Γουόκερ και Κλαρκ η Μακάμπι ξέφυγε ξανά (80-71 στο 32’).

Ο Μάικ Τζέιμς το πήρε... προσωπικά και με μεγάλα σουτ έκανε την ανατροπή βάζοντας σε θέση... οδηγού την ομάδα του (84-88 στο 36’). Η διαφορά διευρύνθηκε (87-94 στο 37.40’’) όμως η Μακάμπι έφερε το ματς σε απόλυτη ισορροπία (96-96) με τον Ελίφ ενώ απέμεναν 16 δευτερόλεπτα για τη λήξη.

 

Η τελευταία επίθεση δεν είχε αποτέλεσμα για τη Μονακό, καθώς ο Τζέιμς καθυστέρησε και δεν έκανε σουτ υπό καλές προϋποθέσεις με αποτέλεσμα να πάει ο αγώνας στην παράταση.

Εκεί, ψύχραιμοι οι μονεγάσκοι με τους Τζέιμς, Τάις και Ντιάλο να επιτυγχάνουν σημαντικά καλάθια έφτασε στη νίκη απέναντι στη μαχητική Μακάμπι που είχε για πρώτο σκόρερ τον Γουόκερ με 19 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-22, 49-46, 76-71, 96-96 (κ.α.), 107-112 (παρ.)

Ο MVP: Ο Μάικ Τζέιμς (34π., 5/11 διπ., 4/8 τριπ., 12/16 ελεύθερες βολές, 6ριμπ., 7ασ., 2 κλεψ., 9 κερδισμένα φάουλ και 37 PIR ΣΕ 38:19 λεπτά) ήταν «όλα τα λεφτά» στη μεγάλη νίκη της Μονακό, καθορίζοντας το παιχνίδι με τις αποφάσεις του.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τι Τζέι Λιφ με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, ενώ συγκέντρωσε 25 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 28 ασίστ της Μονακό που έδωσαν πολλά εύκολα καλάθια.

#PlayerMINPTS2FG M/A2FG %3FG M/A3FG %FT M/AFT %OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
1J. Hoard *30:35165/955.6%1/250.0%3/475.0%3710112051818
2J. Clark III26:31134/666.7%1/520.0%2/2100.0%033814051212
3M. Santos16:1942/366.7%0/10.0%0/00.0%0221010411
4G. Lavi *25:0793/475.0%1/1100.0%0/00.0%145101121212
8L. Walker IV *28:25192/728.6%4/1233.3%3/560.0%123411041111
9R. Sorkin *16:04156/966.7%0/10.0%3/3100.0%101201121515
11W. Rayman13:4661/250.0%1/250.0%1/1100.0%167000021212
12J. Dibartolomeo16:0570/00.0%2/366.7%1/1100.0%224400031313
14C. Omoruyi00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000000
21J. Dowtin Jr00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000000
22T. Leaf25:18187/887.5%0/10.0%4/4100.0%325100212525
45T. Blatt *26:5000/20.0%0/40.0%0/10.0%0116120050
Team Total225:0010730/5060.0%10/3231.3%17/2181.0%14324628412428124
#PlayerMINPTS2FG M/A2FG %3FG M/A3FG %FT M/AFT %OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
0E. Okobo26:26165/771.4%2/540.0%0/00.0%000743021818
4J. Blossomgame *23:28152/2100.0%2/540.0%5/683.3%134210042020
5Y. Makoundou02:2521/1100.0%0/00.0%0/00.0%0110000033
10D. Theis *24:19175/771.4%2/2100.0%1/250.0%279100052525
11A. Diallo *32:08105/862.5%0/30.0%0/10.0%3251110477
13K. Hayes18:1652/366.7%0/00.0%1/250.0%3140001255
22T. Tarpey00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000000
23J. Begarin00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000000
26N. Nedovic14:2130/10.0%1/250.0%0/00.0%0112010122
32M. Strazel23:4682/366.7%1/520.0%1/1100.0%0115010188
33N. Mirotic *21:3220/00.0%0/50.0%2/2100.0%0553010222
55M. James *38:19345/1145.5%4/850.0%12/1675.0%156723093737
Team Total225:0011227/4362.8%12/3534.3%22/3073.3%1127382889123132
     

