Η Μονακό με τον Μάικ Τζέιμς να σταματάει στους 34 πόντους επικράτησε στην παράταση με 112-107 (κ.α. 96-96) της Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Με τον Μάικ Τζέιμς να πραγματοποιεί μεγαλειώδη εμφάνιση η Μονακό απέδρασε με το «διπλό» στην παράταση (112-107, κ.α. 96-96) από το Βελιγράδι κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ.



Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε πέντε παίκτες (Οκόμπο, Μπλόσομγκειμ, Τάις, Ντιάλο και Τζέιμς) με διψήφιο αριθμό πόντων και τον Μάικ Τζέιμς να τελειώνει τον αγώνα με 34 πόντους, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μονακό: Ο αγώνας

Με τους Τζέιλεν Χόαρντ και Λόνι Γουόκερ να σηκώνουν το βάρος επιθετικά, η Μακάμπι εόχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα της αναμέτρησης (26-22 στο 10’ και 46-36 στο 17.30’’). Η Μονακό με τον Μάικ Τζέιμς και τον Έλι Οκόμπο αντέδρασε και μείωσε στο ντέλος του πρώτου ημιχρόνου (49-46 στο 20’).

Με τον Ντάνιελ Τάις να συνδράμει επιθετικά οι μονεγάσκοι πλησίασαν σε απόσταση... βολής (69-68 στο 28’), όμως με τους Γουόκερ και Κλαρκ η Μακάμπι ξέφυγε ξανά (80-71 στο 32’).

Ο Μάικ Τζέιμς το πήρε... προσωπικά και με μεγάλα σουτ έκανε την ανατροπή βάζοντας σε θέση... οδηγού την ομάδα του (84-88 στο 36’). Η διαφορά διευρύνθηκε (87-94 στο 37.40’’) όμως η Μακάμπι έφερε το ματς σε απόλυτη ισορροπία (96-96) με τον Ελίφ ενώ απέμεναν 16 δευτερόλεπτα για τη λήξη.

Η τελευταία επίθεση δεν είχε αποτέλεσμα για τη Μονακό, καθώς ο Τζέιμς καθυστέρησε και δεν έκανε σουτ υπό καλές προϋποθέσεις με αποτέλεσμα να πάει ο αγώνας στην παράταση.

Εκεί, ψύχραιμοι οι μονεγάσκοι με τους Τζέιμς, Τάις και Ντιάλο να επιτυγχάνουν σημαντικά καλάθια έφτασε στη νίκη απέναντι στη μαχητική Μακάμπι που είχε για πρώτο σκόρερ τον Γουόκερ με 19 πόντους.



Τα δεκάλεπτα: 26-22, 49-46, 76-71, 96-96 (κ.α.), 107-112 (παρ.)

Ο MVP: Ο Μάικ Τζέιμς (34π., 5/11 διπ., 4/8 τριπ., 12/16 ελεύθερες βολές, 6ριμπ., 7ασ., 2 κλεψ., 9 κερδισμένα φάουλ και 37 PIR ΣΕ 38:19 λεπτά) ήταν «όλα τα λεφτά» στη μεγάλη νίκη της Μονακό, καθορίζοντας το παιχνίδι με τις αποφάσεις του.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τι Τζέι Λιφ με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, ενώ συγκέντρωσε 25 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 28 ασίστ της Μονακό που έδωσαν πολλά εύκολα καλάθια.

# Player MIN PTS 2FG M/A 2FG % 3FG M/A 3FG % FT M/A FT % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/- PIR 1 J. Hoard * 30:35 16 5/9 55.6% 1/2 50.0% 3/4 75.0% 3 7 10 1 1 2 0 5 18 18 2 J. Clark III 26:31 13 4/6 66.7% 1/5 20.0% 2/2 100.0% 0 3 3 8 1 4 0 5 12 12 3 M. Santos 16:19 4 2/3 66.7% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 4 1 1 4 G. Lavi * 25:07 9 3/4 75.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 1 4 5 1 0 1 1 2 12 12 8 L. Walker IV * 28:25 19 2/7 28.6% 4/12 33.3% 3/5 60.0% 1 2 3 4 1 1 0 4 11 11 9 R. Sorkin * 16:04 15 6/9 66.7% 0/1 0.0% 3/3 100.0% 1 0 1 2 0 1 1 2 15 15 11 W. Rayman 13:46 6 1/2 50.0% 1/2 50.0% 1/1 100.0% 1 6 7 0 0 0 0 2 12 12 12 J. Dibartolomeo 16:05 7 0/0 0.0% 2/3 66.7% 1/1 100.0% 2 2 4 4 0 0 0 3 13 13 14 C. Omoruyi 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 J. Dowtin Jr 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 T. Leaf 25:18 18 7/8 87.5% 0/1 0.0% 4/4 100.0% 3 2 5 1 0 0 2 1 25 25 45 T. Blatt * 26:50 0 0/2 0.0% 0/4 0.0% 0/1 0.0% 0 1 1 6 1 2 0 0 5 0 Team Total 225:00 107 30/50 60.0% 10/32 31.3% 17/21 81.0% 14 32 46 28 4 12 4 28 124