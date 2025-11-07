Μπορεί για περισσότερο από 30 λεπτά, η Παρτίζαν να είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης, αλλά ο Ολυμπιακός βρήκε το σχήμα που του έδωσε ενέργεια στην άμυνα και τον οδήγησε στην ανατροπή και στη νίκη απέναντι στους Σέρβους με 80-71.
Σπουδαίος ο ΜακΚίσικ στο φινάλε, εκπληκτικός σε όλο το ματς ο Γουόκαπ. Αυτοί οι δύο, μαζί με τους Ντόρσεϊ, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ και συμπαραστάτη για λίγα λεπτά τον Νιλικίνα, οδήγησαν στην ανατροπή.
Παρτίζαν - Ολυμπιακός: Ο αγώνας
Ο Βεζένκοβ ξεκίνησε με πέντε διαδοχικούς πόντους, αλλά ο Ολυμπιακός δεν είχε ρυθμό στο ξεκίνημα. Ο Ντόρσεϊ δεν πήρε σουτ για πέντε λεπτά, οι Σέρβοι προσπέρασαν με 7-9 (4'), μέχρι ο Γουόκαπ να βρει δύο μακρινά σουτ. Στον «καυτό» Γουόκαπ των 10 πόντων, απάντησε με άλλους τόσους ο Ουάσινγκτον Τζ. (20-20, 9').
Τον ρόλο του Γουόκαπ ανέλαβε ο Νιλικίνα, ο οποίος βοήθησε και αυτός στο σκοράρισμα, με τον Φουρνιέ να ξεσηκώνει το ΣΕΦ μετά από ένα τρίποντο (31-25, 15'). Οι Σέρβοι όμως απάντησαν με ένα σερί 0-10, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να βρίσκει χώρο δράσης και να καρφώνει διαδοχικές μπάλες (31-35, 18').
Ο ΜακΚίσικ έφερε ξανά ενέργεια από τον πάγκο, ο Ολυμπιακός ανανέωσε κατοχές και προσπέρασε εκ νέου (36-35, 19').
Ο Ομπράντοβιτς πήγε στο δεύτερο μέρος με τον Ταϊρίκ Τζόουνς που βρήκε ρυθμό, πέτυχε ξανά καλάθια στο τρανζίσιον (43-49, 23'), μέχρι οι Γουόρντ και ΜακΚίσικ να ματσάρουν την ενέργεια. Ωστόσο η Παρτίζαν συνέχισε να βρίσκει λύσεις επιθετικά (48-54). Χολ και Γουόκαπ κράτησαν τον Ολυμπιακό επιθετικά, με την Παρτίζαν να κλείνει στο +5 (53-58, 30').
Διαφορά που μεγάλωσε, μετά τα διαδοχικά λάθη των Πειραιωτών (54-62, 32'), που δε βρήκαν κάποια σταθερή λύση στην επίθεση. Οι διαδοχικές άμυνες έφεραν ξανά τον Ολυμπιακό σε απόσταση ενός σουτ (60-62, 34'), αλλά οι κακές επιλογές συνεχίστηκαν.
Ο Νιλικίνα ήταν αυτός που με τις άμυνές του και τις ασίστ του επανέφερε τους γηπεδούχους στη διεκδίκηση (64-64, 35'). Την ώρα που η Παρτίζαν συνέχισε να ταΐζει τον Φερνάντο, ο Γουόκαπ επέστρεψε για ένα μεγάλο σουτ (69-68, 37'), οδηγώντας σε... θρίλερ το τελευταίο δίλεπτο.
Το νέο κλέψιμο του ΜακΚίσικ έφερε κάρφωμα στο τρανζίσιον (73-71, 39'), ο Μιλουτίνοφ έβγαλε την άμυνα στον Μίλτον και ο Ολυμπιακός έπρεπε να υπερασπιστεί το +3 (74-71) στα τελευταία 68''. Ο Ουάσινγκτον έχασε την ευκαιρία να ξαναβάλει στο κόλπο την Παρτίζαν και ο Ολυμπιακός πέτυχε τελικά μία μεγάλη ανατροπή, με βάση την εικόνα του αγώνα, αυξάνοντας και τη διαφορά.
Τα δεκάλεπτα: 20-20, 38-39, 53-58, 80-71
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Βρήκε τρόπο να «κλειδώσει» την αντίπαλό του στο τελευταίο οκτάλεπτο, παρά τα 18 του λάθη.
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Τόμας Γουόκαπ με 15 πόντους (3/4 2π., 3/6 2π.), 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 4 λάθη.
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... ΜακΚίσικ (6π.) αλλά και πολλή ενέργεια, Μιλουτίνοφ (8π., 10ρ., 3ασ.), Βεζένκοβ 14π.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Δεν υστέρησε κανείς των Σέρβων.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Εκπληκτικός ο Ντουέιν Ουάσινγκτον με 20 πόντους (7/8 2π., 2/6 3π.), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα αλλά και 5 λάθη. Έχασε κρίσιμο σουτ στο φινάλε.
- ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Οι λύσεις που βρήκε ο Ολυμπιακός με X-Factor τον ΜακΚίσικ.
- ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η χαλαρότητα του Ολυμπιακού ως το 32.
|No.
|Player
|MIN
|PTS
|2P M/A (%)
|3P M/A (%)
|FT M/A (%)
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|0
|T. Walkup*
|23:55
|15
|3/4 (75%)
|3/6 (50%)
|0/0 (0%)
|1
|4
|5
|4
|1
|4
|0
|0
|17
|17
|1
|F. Ntilikina
|16:05
|9
|3/6 (50%)
|1/2 (50%)
|0/0 (0%)
|3
|2
|5
|1
|1
|2
|1
|2
|10
|10
|3
|T. Ward*
|14:21
|4
|1/1 (100%)
|0/1 (0%)
|2/3 (67%)
|0
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|3
|2
|2
|9
|S. Lee
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|S. Vezenkov*
|32:40
|14
|2/4 (50%)
|2/3 (67%)
|4/4 (100%)
|0
|4
|4
|2
|0
|0
|0
|5
|18
|18
|16
|K. Papanikolaou
|06:36
|0
|0/0 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|-1
|22
|T. Dorsey*
|31:55
|11
|1/4 (25%)
|1/7 (14%)
|6/8 (75%)
|0
|2
|2
|2
|0
|4
|0
|1
|6
|6
|25
|A. Peters
|07:20
|3
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|3/3 (100%)
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|4
|4
|33
|N. Milutinov*
|21:05
|8
|2/4 (50%)
|0/0 (0%)
|4/5 (80%)
|4
|6
|10
|3
|1
|1
|1
|1
|21
|21
|45
|D. Hall
|18:55
|7
|2/6 (33%)
|0/0 (0%)
|3/4 (75%)
|2
|3
|5
|1
|1
|1
|0
|1
|9
|9
|77
|S. McKissic
|19:03
|6
|2/3 (67%)
|0/0 (0%)
|2/4 (50%)
|1
|1
|2
|1
|4
|1
|0
|3
|9
|9
|94
|E. Fournier
|08:05
|3
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|-2
|4
|TEAM TOTALS
|80
|16/34 (47%)
|8/22 (36%)
|24/31 (77%)
|15
|25
|40
|17
|8
|18
|2
|14
|97
|No.
|Player
|MIN
|PTS
|2P M/A (%)
|3P M/A (%)
|FT M/A (%)
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|2
|S. Milton
|28:12
|10
|5/8 (62.5%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|5
|3
|4
|0
|4
|6
|6
|4
|D. Washington*
|29:15
|20
|7/8 (87.5%)
|2/6 (33%)
|0/0 (0%)
|0
|2
|2
|3
|2
|5
|0
|8
|17
|17
|5
|D. Osetkowski*
|08:10
|3
|0/2 (0%)
|1/3 (33%)
|0/0 (0%)
|0
|2
|2
|2
|0
|0
|0
|1
|2
|2
|8
|M. Bosnjakovic
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|A. Pokusevski
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|S. Brown*
|31:50
|7
|2/6 (33%)
|1/3 (33%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|17
|I. Bonga*
|33:00
|5
|1/3 (33%)
|1/2 (50%)
|0/0 (0%)
|2
|5
|7
|0
|1
|1
|0
|5
|8
|8
|19
|A. Lakic
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24
|B. Fernando
|17:30
|9
|3/6 (50%)
|0/0 (0%)
|3/3 (100%)
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|3
|11
|11
|33
|N. Calathes*
|26:33
|0
|0/2 (0%)
|0/3 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|5
|5
|3
|2
|2
|0
|5
|0
|0
|88
|T. Jones
|25:30
|17
|8/9 (89%)
|0/0 (0%)
|1/2 (50%)
|2
|5
|7
|1
|2
|2
|0
|8
|25
|25
|TEAM TOTALS
|71
|26/44 (59%)
|5/17 (29%)
|4/5 (80%)
|5
|21
|26
|16
|12
|15
|1
|22
|70
