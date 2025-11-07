Ολυμπιακός - Παρτίζαν 80-71: Ανατροπάρα με την άμυνά του!

Δημήτρης Οικονόμου
Ο Ολυμπιακός των 18 λαθών βρισκόταν πίσω με 8 στο 32', αλλά η άμυνά του έφερε τις λύσεις στα κρίσιμα για να υπερκεράσει (80-71) το εμπόδιο της Παρτίζαν στην 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Μπορεί για περισσότερο από 30 λεπτά, η Παρτίζαν να είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης, αλλά ο Ολυμπιακός βρήκε το σχήμα που του έδωσε ενέργεια στην άμυνα και τον οδήγησε στην ανατροπή και στη νίκη απέναντι στους Σέρβους με 80-71.

Σπουδαίος ο ΜακΚίσικ στο φινάλε, εκπληκτικός σε όλο το ματς ο Γουόκαπ. Αυτοί οι δύο, μαζί με τους Ντόρσεϊ, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ και συμπαραστάτη για λίγα λεπτά τον Νιλικίνα, οδήγησαν στην ανατροπή.

Παρτίζαν - Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Ο Βεζένκοβ ξεκίνησε με πέντε διαδοχικούς πόντους, αλλά ο Ολυμπιακός δεν είχε ρυθμό στο ξεκίνημα. Ο Ντόρσεϊ δεν πήρε σουτ για πέντε λεπτά, οι Σέρβοι προσπέρασαν με 7-9 (4'), μέχρι ο Γουόκαπ να βρει δύο μακρινά σουτ. Στον «καυτό» Γουόκαπ των 10 πόντων, απάντησε με άλλους τόσους ο Ουάσινγκτον Τζ. (20-20, 9').

Τον ρόλο του Γουόκαπ ανέλαβε ο Νιλικίνα, ο οποίος βοήθησε και αυτός στο σκοράρισμα, με τον Φουρνιέ να ξεσηκώνει το ΣΕΦ μετά από ένα τρίποντο (31-25, 15'). Οι Σέρβοι όμως απάντησαν με ένα σερί 0-10, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να βρίσκει χώρο δράσης και να καρφώνει διαδοχικές μπάλες (31-35, 18').

 

Ο ΜακΚίσικ έφερε ξανά ενέργεια από τον πάγκο, ο Ολυμπιακός ανανέωσε κατοχές και προσπέρασε εκ νέου (36-35, 19').

Ο Ομπράντοβιτς πήγε στο δεύτερο μέρος με τον Ταϊρίκ Τζόουνς που βρήκε ρυθμό, πέτυχε ξανά καλάθια στο τρανζίσιον (43-49, 23'), μέχρι οι Γουόρντ και ΜακΚίσικ να ματσάρουν την ενέργεια. Ωστόσο η Παρτίζαν συνέχισε να βρίσκει λύσεις επιθετικά (48-54). Χολ και Γουόκαπ κράτησαν τον Ολυμπιακό επιθετικά, με την Παρτίζαν να κλείνει στο +5 (53-58, 30').

Διαφορά που μεγάλωσε, μετά τα διαδοχικά λάθη των Πειραιωτών (54-62, 32'), που δε βρήκαν κάποια σταθερή λύση στην επίθεση. Οι διαδοχικές άμυνες έφεραν ξανά τον Ολυμπιακό σε απόσταση ενός σουτ (60-62, 34'), αλλά οι κακές επιλογές συνεχίστηκαν.

Ο Νιλικίνα ήταν αυτός που με τις άμυνές του και τις ασίστ του επανέφερε τους γηπεδούχους στη διεκδίκηση (64-64, 35'). Την ώρα που η Παρτίζαν συνέχισε να ταΐζει τον Φερνάντο, ο Γουόκαπ επέστρεψε για ένα μεγάλο σουτ (69-68, 37'), οδηγώντας σε... θρίλερ το τελευταίο δίλεπτο.

Το νέο κλέψιμο του ΜακΚίσικ έφερε κάρφωμα στο τρανζίσιον (73-71, 39'), ο Μιλουτίνοφ έβγαλε την άμυνα στον Μίλτον και ο Ολυμπιακός έπρεπε να υπερασπιστεί το +3 (74-71) στα τελευταία 68''. Ο Ουάσινγκτον έχασε την ευκαιρία να ξαναβάλει στο κόλπο την Παρτίζαν και ο Ολυμπιακός πέτυχε τελικά μία μεγάλη ανατροπή, με βάση την εικόνα του αγώνα, αυξάνοντας και τη διαφορά.

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 38-39, 53-58, 80-71

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Βρήκε τρόπο να «κλειδώσει» την αντίπαλό του στο τελευταίο οκτάλεπτο, παρά τα 18 του λάθη.
  • ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Τόμας Γουόκαπ με 15 πόντους (3/4 2π., 3/6 2π.), 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 4 λάθη.
  • ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... ΜακΚίσικ (6π.) αλλά και πολλή ενέργεια, Μιλουτίνοφ (8π., 10ρ., 3ασ.), Βεζένκοβ 14π.
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Δεν υστέρησε κανείς των Σέρβων.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Εκπληκτικός ο Ντουέιν Ουάσινγκτον με 20 πόντους (7/8 2π., 2/6 3π.), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα αλλά και 5 λάθη. Έχασε κρίσιμο σουτ στο φινάλε.
  • ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Οι λύσεις που βρήκε ο Ολυμπιακός με X-Factor τον ΜακΚίσικ.
  • ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η χαλαρότητα του Ολυμπιακού ως το 32.
Olympiacos Piraeus
Head Coach: Georgios Bartzokas
No.PlayerMINPTS2P M/A (%)3P M/A (%)FT M/A (%)OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
0T. Walkup*23:55153/4 (75%)3/6 (50%)0/0 (0%)145414001717
1F. Ntilikina16:0593/6 (50%)1/2 (50%)0/0 (0%)325112121010
3T. Ward*14:2141/1 (100%)0/1 (0%)2/3 (67%)0002010322
9S. Lee00:0000/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0000000000
14S. Vezenkov*32:40142/4 (50%)2/3 (67%)4/4 (100%)044200051818
16K. Papanikolaou06:3600/0 (0%)0/1 (0%)0/0 (0%)11200101-1-1
22T. Dorsey*31:55111/4 (25%)1/7 (14%)6/8 (75%)0222040166
25A. Peters07:2030/1 (0%)0/0 (0%)3/3 (100%)0001000044
33N. Milutinov*21:0582/4 (50%)0/0 (0%)4/5 (80%)4610311112121
45D. Hall18:5572/6 (33%)0/0 (0%)3/4 (75%)2351110199
77S. McKissic19:0362/3 (67%)0/0 (0%)2/4 (50%)1121410399
94E. Fournier08:0530/1 (0%)1/2 (50%)0/0 (0%)00000200-24
TEAM TOTALS8016/34 (47%)8/22 (36%)24/31 (77%)1525401781821497

Partizan Mozzart Bet Belgrade
Head Coach: Željko Obradović
No.PlayerMINPTS2P M/A (%)3P M/A (%)FT M/A (%)OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
2S. Milton28:12105/8 (62.5%)0/0 (0%)0/0 (0%)0005340466
4D. Washington*29:15207/8 (87.5%)2/6 (33%)0/0 (0%)022325081717
5D. Osetkowski*08:1030/2 (0%)1/3 (33%)0/0 (0%)0222000122
8M. Bosnjakovic00:0000/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0000000000
11A. Pokusevski00:0000/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0000000000
12S. Brown*31:5072/6 (33%)1/3 (33%)0/0 (0%)0111100211
17I. Bonga*33:0051/3 (33%)1/2 (50%)0/0 (0%)2570110588
19A. Lakic00:0000/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0000000000
24B. Fernando17:3093/6 (50%)0/0 (0%)3/3 (100%)112111131111
33N. Calathes*26:3300/2 (0%)0/3 (0%)0/0 (0%)0553220500
88T. Jones25:30178/9 (89%)0/0 (0%)1/2 (50%)257122082525
TEAM TOTALS7126/44 (59%)5/17 (29%)4/5 (80%)5212616121512270
@Photo credits: eurokinissi
     

