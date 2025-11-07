Ο Ολυμπιακός των 18 λαθών βρισκόταν πίσω με 8 στο 32', αλλά η άμυνά του έφερε τις λύσεις στα κρίσιμα για να υπερκεράσει (80-71) το εμπόδιο της Παρτίζαν στην 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Μπορεί για περισσότερο από 30 λεπτά, η Παρτίζαν να είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης, αλλά ο Ολυμπιακός βρήκε το σχήμα που του έδωσε ενέργεια στην άμυνα και τον οδήγησε στην ανατροπή και στη νίκη απέναντι στους Σέρβους με 80-71.

Σπουδαίος ο ΜακΚίσικ στο φινάλε, εκπληκτικός σε όλο το ματς ο Γουόκαπ. Αυτοί οι δύο, μαζί με τους Ντόρσεϊ, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ και συμπαραστάτη για λίγα λεπτά τον Νιλικίνα, οδήγησαν στην ανατροπή.

Παρτίζαν - Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Ο Βεζένκοβ ξεκίνησε με πέντε διαδοχικούς πόντους, αλλά ο Ολυμπιακός δεν είχε ρυθμό στο ξεκίνημα. Ο Ντόρσεϊ δεν πήρε σουτ για πέντε λεπτά, οι Σέρβοι προσπέρασαν με 7-9 (4'), μέχρι ο Γουόκαπ να βρει δύο μακρινά σουτ. Στον «καυτό» Γουόκαπ των 10 πόντων, απάντησε με άλλους τόσους ο Ουάσινγκτον Τζ. (20-20, 9').

Τον ρόλο του Γουόκαπ ανέλαβε ο Νιλικίνα, ο οποίος βοήθησε και αυτός στο σκοράρισμα, με τον Φουρνιέ να ξεσηκώνει το ΣΕΦ μετά από ένα τρίποντο (31-25, 15'). Οι Σέρβοι όμως απάντησαν με ένα σερί 0-10, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να βρίσκει χώρο δράσης και να καρφώνει διαδοχικές μπάλες (31-35, 18').

Ο ΜακΚίσικ έφερε ξανά ενέργεια από τον πάγκο, ο Ολυμπιακός ανανέωσε κατοχές και προσπέρασε εκ νέου (36-35, 19').

Ο Ομπράντοβιτς πήγε στο δεύτερο μέρος με τον Ταϊρίκ Τζόουνς που βρήκε ρυθμό, πέτυχε ξανά καλάθια στο τρανζίσιον (43-49, 23'), μέχρι οι Γουόρντ και ΜακΚίσικ να ματσάρουν την ενέργεια. Ωστόσο η Παρτίζαν συνέχισε να βρίσκει λύσεις επιθετικά (48-54). Χολ και Γουόκαπ κράτησαν τον Ολυμπιακό επιθετικά, με την Παρτίζαν να κλείνει στο +5 (53-58, 30').

Διαφορά που μεγάλωσε, μετά τα διαδοχικά λάθη των Πειραιωτών (54-62, 32'), που δε βρήκαν κάποια σταθερή λύση στην επίθεση. Οι διαδοχικές άμυνες έφεραν ξανά τον Ολυμπιακό σε απόσταση ενός σουτ (60-62, 34'), αλλά οι κακές επιλογές συνεχίστηκαν.

Ο Νιλικίνα ήταν αυτός που με τις άμυνές του και τις ασίστ του επανέφερε τους γηπεδούχους στη διεκδίκηση (64-64, 35'). Την ώρα που η Παρτίζαν συνέχισε να ταΐζει τον Φερνάντο, ο Γουόκαπ επέστρεψε για ένα μεγάλο σουτ (69-68, 37'), οδηγώντας σε... θρίλερ το τελευταίο δίλεπτο.

Το νέο κλέψιμο του ΜακΚίσικ έφερε κάρφωμα στο τρανζίσιον (73-71, 39'), ο Μιλουτίνοφ έβγαλε την άμυνα στον Μίλτον και ο Ολυμπιακός έπρεπε να υπερασπιστεί το +3 (74-71) στα τελευταία 68''. Ο Ουάσινγκτον έχασε την ευκαιρία να ξαναβάλει στο κόλπο την Παρτίζαν και ο Ολυμπιακός πέτυχε τελικά μία μεγάλη ανατροπή, με βάση την εικόνα του αγώνα, αυξάνοντας και τη διαφορά.

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 38-39, 53-58, 80-71

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Βρήκε τρόπο να «κλειδώσει» την αντίπαλό του στο τελευταίο οκτάλεπτο, παρά τα 18 του λάθη.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Τόμας Γουόκαπ με 15 πόντους (3/4 2π., 3/6 2π.), 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 4 λάθη.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... ΜακΚίσικ (6π.) αλλά και πολλή ενέργεια, Μιλουτίνοφ (8π., 10ρ., 3ασ.), Βεζένκοβ 14π.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Δεν υστέρησε κανείς των Σέρβων.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Εκπληκτικός ο Ντουέιν Ουάσινγκτον με 20 πόντους (7/8 2π., 2/6 3π.), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα αλλά και 5 λάθη. Έχασε κρίσιμο σουτ στο φινάλε.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Οι λύσεις που βρήκε ο Ολυμπιακός με X-Factor τον ΜακΚίσικ.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η χαλαρότητα του Ολυμπιακού ως το 32.

Olympiacos Piraeus

Head Coach: Georgios Bartzokas No. Player MIN PTS 2P M/A (%) 3P M/A (%) FT M/A (%) OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/- PIR 0 T. Walkup* 23:55 15 3/4 (75%) 3/6 (50%) 0/0 (0%) 1 4 5 4 1 4 0 0 17 17 1 F. Ntilikina 16:05 9 3/6 (50%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 3 2 5 1 1 2 1 2 10 10 3 T. Ward* 14:21 4 1/1 (100%) 0/1 (0%) 2/3 (67%) 0 0 0 2 0 1 0 3 2 2 9 S. Lee 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 S. Vezenkov* 32:40 14 2/4 (50%) 2/3 (67%) 4/4 (100%) 0 4 4 2 0 0 0 5 18 18 16 K. Papanikolaou 06:36 0 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 1 1 2 0 0 1 0 1 -1 -1 22 T. Dorsey* 31:55 11 1/4 (25%) 1/7 (14%) 6/8 (75%) 0 2 2 2 0 4 0 1 6 6 25 A. Peters 07:20 3 0/1 (0%) 0/0 (0%) 3/3 (100%) 0 0 0 1 0 0 0 0 4 4 33 N. Milutinov* 21:05 8 2/4 (50%) 0/0 (0%) 4/5 (80%) 4 6 10 3 1 1 1 1 21 21 45 D. Hall 18:55 7 2/6 (33%) 0/0 (0%) 3/4 (75%) 2 3 5 1 1 1 0 1 9 9 77 S. McKissic 19:03 6 2/3 (67%) 0/0 (0%) 2/4 (50%) 1 1 2 1 4 1 0 3 9 9 94 E. Fournier 08:05 3 0/1 (0%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 -2 4 TEAM TOTALS 80 16/34 (47%) 8/22 (36%) 24/31 (77%) 15 25 40 17 8 18 2 14 97