Η Ζάλγκιρις υπέταξε (86-77) την Βαλένθια με τον Μόουζες Ράιτ να τελειώνει τον αγώνα με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ οδηγώντας τους Λιθουανούς στην έβδομη νίκη τους στη Euroleague.

Με τον Μόουζες Ράιτ να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση η Ζάλγκιρις επιβλήθηκε (86-77) της Βαλένθια για την 9η αγωνιστική της Euroleague. Ο Αμερικανός σέντερ τελείωσε τον αγώνα με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλή παρουσία είχε ο Αζουόλας Τουμπέλις, που τελείωσε τον αγώνα με 11 πόντους και 8 ριμπάουντ, καθώς επίσης και ο Σιλβέιν Φρανσίσκο που είχε 15 πόντους και 7 ασίστ. Από τους Ισπανούς ο Μοντέρο και ο Πραντίγια είχαν από 15 πόντους, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει την ήττα.

Ζάλγκιρις-Βαλένθια: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο με τις δυο ομάδες να συμβαδίζουν και την Ζάλγκιρις να έχει ένα «ισχνό» προβάδισμα (18-17 στο 10’) με τους Αζουόλας Τουμπέλις και Μαοντό Λο. Οι παίκτες του Τόμας Μασιούλις παρότι είχαν τον Σιλβέιν Φρανσίσκο μακριά από τον καλό του εαυτό στο πρώτο 20λεπτο (είχε 2 πόντους σε 11:36 λεπτά με 1/3 σουτ εντός παιδιάς) μπόρεσαν να ξεφύγουν (33-26 στο 16.30’’).

Μάλιστα, στο πρώτο μέρος οι Λιθουανοί σούταραν μόλις με 26.7% στα δίποντα (4/15) και με το εντυπωσιακό 57.1% στα τρίποντα (8/14).Η Βαλένθια που είναι μια σκληρή ομάδα αντέδρασε και με τους Κάμερον Τέιλορ, Μάθιου Κοστέλο και Ζαν Μοντέρο έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μειώνοντας στους 3 πόντους (38-35 στο 20’).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ έφεραν τον αγώνα στα ίσια (51-51), ωστόσο με την άνοδο του Σιλβέιν Φρανσίσκο και του Μόουζες Ράιτ η Ζάλγκιρις βρέθηκε μπροστά με 3 πόντους (61-58 στο 30’) και στη συνέχεια ανέβασε τη διαφορά στο +7 (69-62 στο 32’ και 72-65 στο 35’). Με καλάθι του Πραντίγια η Βαλένθια μείωσε στους 3 πόντους (78-75 στο 39’), αλλά οι Λιθουανοί ήταν πιο ψύχραιμοι και έφτασαν στην έβδομη νίκη στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 38-35, 61-58, 86-77.

ΟI MVPs: Ο Μόουζες Ράιτ (11π., 4/9 διπ., 3/4 ελεύθερες βολές, 10ριμπ., 1ασ., και 19 PIR σε 24:15 λεπτά), ο Σιλβέιν Φρανσίσκο (15 π., 2 ριμπ., 7 ασίστ και 19 στο PIR σε 21:11 λεπτά) και ο Αζουόλας Τουμπέλις (11 π., 8 ριμπ., με 19 στο PIR σε 13:59 λεπτά) μοιράστηκαν τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκλτη.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κάμερον Τέιλορ με 14 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, ενώ συγκέντρωσε 17 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο μοίρασε τις 7 από τις 17 ασίστ της Ζάλγκιρις στον αγώνα με την Βαλένθια.

Zalgiris Kaunas Head coach: Tomas Masiulis MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players M/A % M/A % M/A % O D T 3 S. Francisco * 21:11 15 5/7 71.4% 1/5 20% 2/2 100% 1 1 2 7 2 2 0 0 +7 19 4 K. Mikalauskas 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 M. Wright 24:15 11 4/9 44.4% 0/0 0% 3/4 75% 3 7 10 1 0 2 0 1 +9 19 8 I. Brazdeikis 20:23 9 3/4 75% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 2 2 1 2 0 1 0 +5 8 10 A. Tubelis * 13:59 11 1/3 33.3% 1/1 100% 6/8 75% 3 5 8 0 2 0 1 0 +10 19 12 M. Lo 24:06 12 0/2 0% 4/7 57.1% 0/0 0% 0 0 0 2 1 2 1 1 +7 8 14 D. Sleva * 20:24 8 0/0 0% 2/4 50% 2/2 100% 0 4 4 2 3 0 1 1 -1 -1 15 L. Birutis 10:41 1 0/0 0% 0/0 0% 1/4 25% 0 1 1 0 2 1 0 0 -7 -1 17 M. Rubstavicius 01:20 0 0/0 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 51 A. Butkevicius * 24:46 9 3/4 75% 1/3 33.3% 0/0 0% 3 1 4 1 1 2 1 0 +1 4 91 D. Sirvydis * 16:51 3 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 2 3 2 2 2 0 0 -3 3 92 E. Ulanovas 22:04 7 1/4 25% 1/2 50% 2/2 100% 0 1 1 2 0 2 1 1 +6 4 Team/Coaches TOTAL 200:00 86 17/34 50% 12/29 41.4% 16/22 72.7% 16 25 41 17 17 14 4 5 +45 103