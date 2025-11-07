Παρί - Μπάγερν 82-86: Μεγάλο «διπλό» στο Παρίσι

Η Μπάγερν, μετά από ένα φοβερό παιχνίδι με απανωτές ανατροπές, πήρε τη νίκη μέσα στην έδρα της Παρί με 82-86.

Σπουδαία νίκη πήρε η Μπάγερν, με την ομάδα από την Βαυαρία να αντέχει στην αντεπίθεση της Παρί και κάνοντας εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο να παίρνει τη νίκη μέσα στο Παρίσι με 82-86.

Η Μπάγερν βρέθηκε ακόμη και στο +16, όμως η Παρί στο τρίτο δεκάλεπτο πίεσε και επέστρεψε, φτάνοντας ακόμη και στο +4 στο 30'. Στο τέταρτο δεκάλεπτο όμως ήταν ξανά η ώρα της Μπάγερν που πήρε τα ηνία και στο τέλος «καθάρισε την υπόθεση νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Μπάγερν ανέβηκε στο 5-4, ενώ η Παρί υποχώρησε στο 4-5.

Παρί - Μπάγερν: Το ματς

 

Μετά από ένα πρώτο δεκάλεπτο με μοιρασμένο σκορ και εντυπώσεις (19-22), η Μπάγερν πάτησε γκάζι. Με ένα 0-9 στα πρώτα 3' του δευτέρου δεκαλέπτου οι Βαυαροί ξέφυγαν, φτάνοντας στο +12 (19-31), ενώ έφτασαν και στο +16 (35-51, 18'), πριν το 42-53 του ημιχρόνου.

Η Παρί δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και με τον Ιφί να παίρνει τα πάνω του, το ματς έφτασε στον πόντο (56-57, 24'). Μάλιστα στο 28' η Παρί πέρασε για πρώτη φορά μπροστά, πριν το 68-64 της περιόδου. Το τέταρτο δεκάλεπτο όμως ήταν άλλη υπόθεση. Η Μπάγερν πήρε ξανά τα ηνία και στο 35' το σκορ έγινε 72-75, χάρη σε τρίποντο του Ράταν-Μέις. Η Παρί πάλεψε να κάνει ξανά την ανατροπή, με τον Ερέρα να βάζει μεγάλο τρίποντο για το 79-81 (38'), όμως ο Ντινγουίντι απάντησε και ο χρόνος δεν επέτρεψε στους Γάλλους κάτι περισσότερο.

Τελικό σκορ 82-86 και μεγάλη νίκη για την Μπάγερν!

Ο MVP: Ο Λούτσιτς είχε μια γεμάτη στατιστική με 12 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ 16 πρόσθεσε ο Ράταν-Μέις.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ρόμπινσον με 22 και Ιφί με 21 ήταν οι κορυφαίοι της Παρί.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μπάγερν σούταρε με το εντυπωσιακό 44.4% στα τρίποντα, την ώρα που η Παρί και σούταρε άσχημα (26.7%) και είχε ελάχιστες ασίστ (10).

Tα δεκάλεπτα: 19-22, 42-53, 68-64, 82-86.

Paris BasketballFG2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
2N. Hifi *22:22216/1250.0%1/616.7%6/875.0%0113220020
4L. Cavaliere13:0041/250.0%0/10.0%2/2100%347011019
5J. Robinson20:17224/850.0%2/540.0%8/1172.7%0335010322
7S. Herrera18:09120/10.0%4/757.1%0/00%011011046
11J. Ayayi *19:4021/250.0%0/40.0%0/00%325010021
13A. Dokossi05:5221/1100%0/00%0/00%123101014
15M. Faye *21:4962/450.0%0/00%2/2100%246002129
20J. Morgan *20:2200/00%0/20%0/00%11200103-2
21I. Bako04:2620/00%0/00%2/2100%011000114
22A. M'baye *19:5693/560.0%1/425.0%0/00%112002025
34D. Hommes14:5320/00%0/10%2/2100%101000012
35D. Willis19:1400/40%0/00%0/00%145101000
Team/Coaches2130000
TOTAL200:008218/3946.2%8/3026.7%22/2781.5%15254010512220

FC Bayern MunichFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1O. Da Silva16:5931/425%1/425%0/10%1/250%325121002
4X. Rathan-Mayes22:09165/1145.5%0/20%5/955.6%1/250%0222530110
8L. Kratzer00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
10J. Jessup17:0731/425%0/20%1/250%0/00%224241001
11V. Lucic *24:17123/650%3/3100%0/30%6/6100%1451800021
13A. Obst *29:31124/1040%0/20%4/850%0/00%0222111011
21J. Hollatz00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
22I. Mike *19:5193/837.5%1/1100%2/540%1/250%1451812014
26S. Dinwiddie *16:0882/540%0/10%2/450%2/2100%044565006
32W. Gabriel *29:17126/875%6/875%0/00%0/00%2351601217
33D. McCormack09:1931/250%1/250%0/00%1/250%112051010
44K. Baldwin15:2283/837.5%1/425%2/450%0/00%02224400-2
Team/Coaches3360015
TOTAL2008629/6544.6%13/2944.8%16/3644.4%12/1675%13294217281844

     

