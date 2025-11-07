Η Μπάγερν, μετά από ένα φοβερό παιχνίδι με απανωτές ανατροπές, πήρε τη νίκη μέσα στην έδρα της Παρί με 82-86.

Σπουδαία νίκη πήρε η Μπάγερν, με την ομάδα από την Βαυαρία να αντέχει στην αντεπίθεση της Παρί και κάνοντας εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο να παίρνει τη νίκη μέσα στο Παρίσι με 82-86.

Η Μπάγερν βρέθηκε ακόμη και στο +16, όμως η Παρί στο τρίτο δεκάλεπτο πίεσε και επέστρεψε, φτάνοντας ακόμη και στο +4 στο 30'. Στο τέταρτο δεκάλεπτο όμως ήταν ξανά η ώρα της Μπάγερν που πήρε τα ηνία και στο τέλος «καθάρισε την υπόθεση νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Μπάγερν ανέβηκε στο 5-4, ενώ η Παρί υποχώρησε στο 4-5.

Παρί - Μπάγερν: Το ματς

Μετά από ένα πρώτο δεκάλεπτο με μοιρασμένο σκορ και εντυπώσεις (19-22), η Μπάγερν πάτησε γκάζι. Με ένα 0-9 στα πρώτα 3' του δευτέρου δεκαλέπτου οι Βαυαροί ξέφυγαν, φτάνοντας στο +12 (19-31), ενώ έφτασαν και στο +16 (35-51, 18'), πριν το 42-53 του ημιχρόνου.

Η Παρί δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και με τον Ιφί να παίρνει τα πάνω του, το ματς έφτασε στον πόντο (56-57, 24'). Μάλιστα στο 28' η Παρί πέρασε για πρώτη φορά μπροστά, πριν το 68-64 της περιόδου. Το τέταρτο δεκάλεπτο όμως ήταν άλλη υπόθεση. Η Μπάγερν πήρε ξανά τα ηνία και στο 35' το σκορ έγινε 72-75, χάρη σε τρίποντο του Ράταν-Μέις. Η Παρί πάλεψε να κάνει ξανά την ανατροπή, με τον Ερέρα να βάζει μεγάλο τρίποντο για το 79-81 (38'), όμως ο Ντινγουίντι απάντησε και ο χρόνος δεν επέτρεψε στους Γάλλους κάτι περισσότερο.

Τελικό σκορ 82-86 και μεγάλη νίκη για την Μπάγερν!

Ο MVP: Ο Λούτσιτς είχε μια γεμάτη στατιστική με 12 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ 16 πρόσθεσε ο Ράταν-Μέις.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ρόμπινσον με 22 και Ιφί με 21 ήταν οι κορυφαίοι της Παρί.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μπάγερν σούταρε με το εντυπωσιακό 44.4% στα τρίποντα, την ώρα που η Παρί και σούταρε άσχημα (26.7%) και είχε ελάχιστες ασίστ (10).

Tα δεκάλεπτα: 19-22, 42-53, 68-64, 82-86.

Paris Basketball FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF +/- PIR # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/- PIR 2 N. Hifi * 22:22 21 6/12 50.0% 1/6 16.7% 6/8 75.0% 0 1 1 3 2 2 0 0 20 4 L. Cavaliere 13:00 4 1/2 50.0% 0/1 0.0% 2/2 100% 3 4 7 0 1 1 0 1 9 5 J. Robinson 20:17 22 4/8 50.0% 2/5 40.0% 8/11 72.7% 0 3 3 5 0 1 0 3 22 7 S. Herrera 18:09 12 0/1 0.0% 4/7 57.1% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 4 6 11 J. Ayayi * 19:40 2 1/2 50.0% 0/4 0.0% 0/0 0% 3 2 5 0 1 0 0 2 1 13 A. Dokossi 05:52 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 1 0 1 0 1 4 15 M. Faye * 21:49 6 2/4 50.0% 0/0 0% 2/2 100% 2 4 6 0 0 2 1 2 9 20 J. Morgan * 20:22 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 1 0 3 -2 21 I. Bako 04:26 2 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 1 1 0 0 0 1 1 4 22 A. M'baye * 19:56 9 3/5 60.0% 1/4 25.0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 2 0 2 5 34 D. Hommes 14:53 2 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 1 0 1 0 0 0 0 1 2 35 D. Willis 19:14 0 0/4 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 4 5 1 0 1 0 0 0 Team/Coaches 2 1 3 0 0 0 0 TOTAL 200:00 82 18/39 46.2% 8/30 26.7% 22/27 81.5% 15 25 40 10 5 12 2 20