Σπουδαία νίκη πήρε η Μπάγερν, με την ομάδα από την Βαυαρία να αντέχει στην αντεπίθεση της Παρί και κάνοντας εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο να παίρνει τη νίκη μέσα στο Παρίσι με 82-86.
Η Μπάγερν βρέθηκε ακόμη και στο +16, όμως η Παρί στο τρίτο δεκάλεπτο πίεσε και επέστρεψε, φτάνοντας ακόμη και στο +4 στο 30'. Στο τέταρτο δεκάλεπτο όμως ήταν ξανά η ώρα της Μπάγερν που πήρε τα ηνία και στο τέλος «καθάρισε την υπόθεση νίκη.
Με αυτό το αποτέλεσμα η Μπάγερν ανέβηκε στο 5-4, ενώ η Παρί υποχώρησε στο 4-5.
Παρί - Μπάγερν: Το ματς
Μετά από ένα πρώτο δεκάλεπτο με μοιρασμένο σκορ και εντυπώσεις (19-22), η Μπάγερν πάτησε γκάζι. Με ένα 0-9 στα πρώτα 3' του δευτέρου δεκαλέπτου οι Βαυαροί ξέφυγαν, φτάνοντας στο +12 (19-31), ενώ έφτασαν και στο +16 (35-51, 18'), πριν το 42-53 του ημιχρόνου.
Η Παρί δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και με τον Ιφί να παίρνει τα πάνω του, το ματς έφτασε στον πόντο (56-57, 24'). Μάλιστα στο 28' η Παρί πέρασε για πρώτη φορά μπροστά, πριν το 68-64 της περιόδου. Το τέταρτο δεκάλεπτο όμως ήταν άλλη υπόθεση. Η Μπάγερν πήρε ξανά τα ηνία και στο 35' το σκορ έγινε 72-75, χάρη σε τρίποντο του Ράταν-Μέις. Η Παρί πάλεψε να κάνει ξανά την ανατροπή, με τον Ερέρα να βάζει μεγάλο τρίποντο για το 79-81 (38'), όμως ο Ντινγουίντι απάντησε και ο χρόνος δεν επέτρεψε στους Γάλλους κάτι περισσότερο.
Τελικό σκορ 82-86 και μεγάλη νίκη για την Μπάγερν!
Ο MVP: Ο Λούτσιτς είχε μια γεμάτη στατιστική με 12 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ 16 πρόσθεσε ο Ράταν-Μέις.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ρόμπινσον με 22 και Ιφί με 21 ήταν οι κορυφαίοι της Παρί.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μπάγερν σούταρε με το εντυπωσιακό 44.4% στα τρίποντα, την ώρα που η Παρί και σούταρε άσχημα (26.7%) και είχε ελάχιστες ασίστ (10).
Tα δεκάλεπτα: 19-22, 42-53, 68-64, 82-86.
|Paris Basketball
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|2
|N. Hifi *
|22:22
|21
|6/12
|50.0%
|1/6
|16.7%
|6/8
|75.0%
|0
|1
|1
|3
|2
|2
|0
|0
|20
|4
|L. Cavaliere
|13:00
|4
|1/2
|50.0%
|0/1
|0.0%
|2/2
|100%
|3
|4
|7
|0
|1
|1
|0
|1
|9
|5
|J. Robinson
|20:17
|22
|4/8
|50.0%
|2/5
|40.0%
|8/11
|72.7%
|0
|3
|3
|5
|0
|1
|0
|3
|22
|7
|S. Herrera
|18:09
|12
|0/1
|0.0%
|4/7
|57.1%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|4
|6
|11
|J. Ayayi *
|19:40
|2
|1/2
|50.0%
|0/4
|0.0%
|0/0
|0%
|3
|2
|5
|0
|1
|0
|0
|2
|1
|13
|A. Dokossi
|05:52
|2
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|15
|M. Faye *
|21:49
|6
|2/4
|50.0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|2
|4
|6
|0
|0
|2
|1
|2
|9
|20
|J. Morgan *
|20:22
|0
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0
|3
|-2
|21
|I. Bako
|04:26
|2
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|4
|22
|A. M'baye *
|19:56
|9
|3/5
|60.0%
|1/4
|25.0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|5
|34
|D. Hommes
|14:53
|2
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|35
|D. Willis
|19:14
|0
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|Team/Coaches
|2
|1
|3
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|82
|18/39
|46.2%
|8/30
|26.7%
|22/27
|81.5%
|15
|25
|40
|10
|5
|12
|2
|20
|FC Bayern Munich
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|O. Da Silva
|16:59
|3
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|3
|2
|5
|1
|2
|1
|0
|0
|2
|4
|X. Rathan-Mayes
|22:09
|16
|5/11
|45.5%
|0/2
|0%
|5/9
|55.6%
|1/2
|50%
|0
|2
|2
|2
|5
|3
|0
|1
|10
|8
|L. Kratzer
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|J. Jessup
|17:07
|3
|1/4
|25%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|2
|4
|1
|0
|0
|1
|11
|V. Lucic *
|24:17
|12
|3/6
|50%
|3/3
|100%
|0/3
|0%
|6/6
|100%
|1
|4
|5
|1
|8
|0
|0
|0
|21
|13
|A. Obst *
|29:31
|12
|4/10
|40%
|0/2
|0%
|4/8
|50%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|0
|11
|21
|J. Hollatz
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|I. Mike *
|19:51
|9
|3/8
|37.5%
|1/1
|100%
|2/5
|40%
|1/2
|50%
|1
|4
|5
|1
|8
|1
|2
|0
|14
|26
|S. Dinwiddie *
|16:08
|8
|2/5
|40%
|0/1
|0%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|0
|4
|4
|5
|6
|5
|0
|0
|6
|32
|W. Gabriel *
|29:17
|12
|6/8
|75%
|6/8
|75%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|1
|6
|0
|1
|2
|17
|33
|D. McCormack
|09:19
|3
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|1
|1
|2
|0
|5
|1
|0
|1
|0
|44
|K. Baldwin
|15:22
|8
|3/8
|37.5%
|1/4
|25%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|2
|4
|4
|0
|0
|-2
|Team/Coaches
|3
|3
|6
|0
|0
|1
|5
|TOTAL
|200
|86
|29/65
|44.6%
|13/29
|44.8%
|16/36
|44.4%
|12/16
|75%
|13
|29
|42
|17
|28
|18
|4
|4
|—
