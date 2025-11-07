Μπαρτσελόνα-Ρεάλ 92-101: Κυρίαρχοι στο Palau οι Μαδριλένοι!

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Ρεάλ Μαδρίτης έφυγε με το διπλό από το Palau Blaugrana, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με 92-101.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ανώτερη στη Βαρκελώνη, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με 92-101 για την 9η αγωνιστική της EuroLeague. O Τρέι Λάιλς έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο με 29 πόντους και 4/6 τρίποντα!

Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης: Το ματς

Η Ρεάλ βρήκε ρυθμό στην επίθεση από το πρώτο δεκάλεπτο και προηγήθηκε με 24-34, έχοντας ως πρώτους σκόρερ τους Καμπάτσο και Λάιλς, που σημείωσαν από 9 πόντους ο καθένας. Σε αυτό το διάστημα, οι Μαδριλένοι σούταραν 5/7 τρίποντα (71.4%), με 6 ασίστ και μόλις 1 λάθος. Από την άλλη πλευρά, η Μπαρτσελόνα είχε 6/13 δίποντα και 3/5 τρίποντα, με τον Γιαν Βέσελι να ηγείται επιθετικά για τους Καταλανούς.

Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης πήγε στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο 48-58 υπέρ της. Ο Χεζόνια μπήκε στην εξίσωση στο σκοράρισμα και, μαζί με τον Λάιλς, διατηρούσαν την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο σε απόσταση ασφαλείας.

Οι Blancos συνέχισαν να σουτάρουν με καλά ποσοστά στο τρίποντο (9/13), ενώ η Μπαρτσελόνα προσπαθούσε να αντιδράσει με μακρινά σουτ, μοιράζοντας 14 ασίστ για μόλις 1 λάθος. Ακολούθως, η Ρεάλ Μαδρίτης βελτίωσε την άμυνά της και χτίζοντας διαφορά ασφαλείας στο φινάλε της τρίτης περιόδου, με καλάθι του Τεό Μαλεντόν, προηγήθηκε 69-85 στο 30'. Ωστόσο, τα δύο συνεχόμενα τρίποντα των Μπριθουέλα και Πάντερ μείωσαν το σκορ σε 78-89 στα 5:28 για το τέλος, βάζοντας ξανά τη Μπαρτσελόνα στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, η «Βασίλισσα» κράτησε το προβάδισμα ως το φινάλε, επικρατώντας με 92-101.

 

Τα δεκάλεπτα: 24-34, 48-58, 69-85, 92-101.

Ο MVP: Ο Τρέι Λάιλς έκανε τη διαφορά για τη Ρεάλ Μαδρίτης, γεμίζοντας τη στατιστική του με 29 πόντους, 5/7 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 7/7 βολές, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 32 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Γουίλ Κλάιμπερν σημείωσε 19 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 31:52.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 57.7% της Ρεάλ στα τρίποντα (15/26).

FC BarcelonaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0K. Punter *31:02181/520%1/1100%5/771.4%1/1100%0005211018
3M. Cale14:3121/1100%0/00%0/10%0/00%000120000
5M. Norris00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
6J. Vesely *24:47156/785.7%6/785.7%1/333.3%0/00%0113300014
8D. Brizuela08:4530/30%0/20%1/250%0/00%00001000-1
13T. Satoransky *16:3071/1100%1/1100%1/1100%2/2100%0335200012
14W. Hernangomez09:0131/250%1/250%0/00%1/333.3%101022001
19Y. Fall06:1200/20%0/20%0/00%0/00%101010010
20N. Laprovittola17:20101/250%1/250%2/540%2/2100%0110040010
21W. Clyburn *31:52195/5100%5/5100%3/742.9%0/10%0220010023
23T. Shengelia *27:11133/837.5%3/837.5%1/425%4/4100%2467313021
44J. Parra12:4921/250%1/250%0/00%0/00%101000003
TOTAL2009220/3852.6%20/3852.6%14/2751.9%10/1376.9%71421232286297
Real MadridFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
0T. Lyles *23:55295/771.4%5/771.4%4/666.7%7/7100%0221101032
6A. Abalde *13:0121/250%1/250%0/00%0/00%011200005
7F. Campazzo *22:46150/00%0/00%4/757.1%3/3100%2135440116
8C. Okeke16:0530/00%0/00%1/250%0/00%134030014
11M. Hezonja18:30153/837.5%3/837.5%3/650%0/00%1122010011
12T. Maledon20:37122/366.7%2/366.7%2/2100%2/2100%0225331015
14G. Deck *21:3042/450%2/450%0/10%0/00%134212004
16U. Garuba12:1152/2100%2/2100%0/00%1/1100%123121007
22W. Tavares *23:4373/650%3/650%0/00%1/250%37100110115
23S. Llull08:5100/00%0/00%0/00%0/00%011000002
24A. Feliz14:4591/250%1/250%1/250%4/4100%011022007
25A. Len04:0600/00%0/00%0/00%0/00%000000000
TOTAL20010119/3455.9%19/3455.9%15/2657.7%18/1994.7%10263618211732116
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     