Η Ρεάλ Μαδρίτης έφυγε με το διπλό από το Palau Blaugrana, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με 92-101.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ανώτερη στη Βαρκελώνη, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με 92-101 για την 9η αγωνιστική της EuroLeague. O Τρέι Λάιλς έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο με 29 πόντους και 4/6 τρίποντα!

Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης: Το ματς

Η Ρεάλ βρήκε ρυθμό στην επίθεση από το πρώτο δεκάλεπτο και προηγήθηκε με 24-34, έχοντας ως πρώτους σκόρερ τους Καμπάτσο και Λάιλς, που σημείωσαν από 9 πόντους ο καθένας. Σε αυτό το διάστημα, οι Μαδριλένοι σούταραν 5/7 τρίποντα (71.4%), με 6 ασίστ και μόλις 1 λάθος. Από την άλλη πλευρά, η Μπαρτσελόνα είχε 6/13 δίποντα και 3/5 τρίποντα, με τον Γιαν Βέσελι να ηγείται επιθετικά για τους Καταλανούς.

Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης πήγε στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο 48-58 υπέρ της. Ο Χεζόνια μπήκε στην εξίσωση στο σκοράρισμα και, μαζί με τον Λάιλς, διατηρούσαν την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο σε απόσταση ασφαλείας.

Οι Blancos συνέχισαν να σουτάρουν με καλά ποσοστά στο τρίποντο (9/13), ενώ η Μπαρτσελόνα προσπαθούσε να αντιδράσει με μακρινά σουτ, μοιράζοντας 14 ασίστ για μόλις 1 λάθος. Ακολούθως, η Ρεάλ Μαδρίτης βελτίωσε την άμυνά της και χτίζοντας διαφορά ασφαλείας στο φινάλε της τρίτης περιόδου, με καλάθι του Τεό Μαλεντόν, προηγήθηκε 69-85 στο 30'. Ωστόσο, τα δύο συνεχόμενα τρίποντα των Μπριθουέλα και Πάντερ μείωσαν το σκορ σε 78-89 στα 5:28 για το τέλος, βάζοντας ξανά τη Μπαρτσελόνα στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, η «Βασίλισσα» κράτησε το προβάδισμα ως το φινάλε, επικρατώντας με 92-101.

Τα δεκάλεπτα: 24-34, 48-58, 69-85, 92-101.

Ο MVP: Ο Τρέι Λάιλς έκανε τη διαφορά για τη Ρεάλ Μαδρίτης, γεμίζοντας τη στατιστική του με 29 πόντους, 5/7 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 7/7 βολές, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 32 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Γουίλ Κλάιμπερν σημείωσε 19 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 31:52.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 57.7% της Ρεάλ στα τρίποντα (15/26).

FC Barcelona FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 K. Punter * 31:02 18 1/5 20% 1/1 100% 5/7 71.4% 1/1 100% 0 0 0 5 2 1 1 0 18 3 M. Cale 14:31 2 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 M. Norris 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 J. Vesely * 24:47 15 6/7 85.7% 6/7 85.7% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 1 1 3 3 0 0 0 14 8 D. Brizuela 08:45 3 0/3 0% 0/2 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 13 T. Satoransky * 16:30 7 1/1 100% 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 0 3 3 5 2 0 0 0 12 14 W. Hernangomez 09:01 3 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 1/3 33.3% 1 0 1 0 2 2 0 0 1 19 Y. Fall 06:12 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 0 1 0 20 N. Laprovittola 17:20 10 1/2 50% 1/2 50% 2/5 40% 2/2 100% 0 1 1 0 0 4 0 0 10 21 W. Clyburn * 31:52 19 5/5 100% 5/5 100% 3/7 42.9% 0/1 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 23 23 T. Shengelia * 27:11 13 3/8 37.5% 3/8 37.5% 1/4 25% 4/4 100% 2 4 6 7 3 1 3 0 21 44 J. Parra 12:49 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 TOTAL 200 92 20/38 52.6% 20/38 52.6% 14/27 51.9% 10/13 76.9% 7 14 21 23 22 8 6 2 97