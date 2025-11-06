Dubai Basketball-Χάποελ Τελ Αβίβ 97-109: Τελείωσε τη δουλειά σε ένα δεκάλεπτο

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε της Dubai Basketball με 97-109, τελειώνοντας τη δουλειά στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου έχτισε διαφορά ασφαλείας που διατήρησε έως το φινάλε.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έφτασε τις επτά νίκες στις πρώτες εννιά αγωνιστικές της EuroLeague, έπειτα από το 97-109 επί της Dubai Basketball. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είχε πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και κορυφαίους τους Ελάιτζα Μπράιαντ και Βασίλιε Μίτσιτς.

Dubai Basketball-Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Το δίδυμο των Ντουέιν Μπέικον και Φίλιπ Πετρούσεφ ηγήθηκε επιθετικά της Dubai Basketball στο πρώτο δεκάλεπτο, σημειώνοντας από 11 πόντους έκαστος και οδηγώντας την ομάδα από το Εμιράτο στο 26-25. Από την άλλη πλευρά, η Χάποελ παρουσίασε πολυφωνία στην επίθεση, ευστοχώντας σε 7/12 δίποντα.

Ο Μπέικον συνέχιζε να δίνει λύσεις για την ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς, που μοίρασε 11 ασίστ έναντι μόλις 3 λαθών, ενώ η Χάποελ εκμεταλλευόταν τις δεύτερες ευκαιρίες μέσω των 7 επιθετικών ριμπάουντ, με μπροστάρη τον Αντόνιο Μπλέικνι, ο οποίος σημείωσε 12 πόντους. Η συνέχεια, όμως, ανήκε στους φιλοξενούμενους, που κυριάρχησαν στην τρίτη περίοδο με επιμέρους σκορ 19-35, κλείνοντας στο 67-82.

Η Dubai Basketball προσπάθησε να αντιδράσει, μειώνοντας σε 82-89 στο 35ο λεπτό, ωστόσο η Χάποελ διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το φινάλε, επικρατώντας με 97-109 και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.

 

Τα δεκάλεπτα: 26-25, 48-47, 67-82, 97-109.

ΟΙ MVPs: Ο Ελάιτζα Μπράιαντ (25π., 7ριμπ., 3ασ.) και ο Βάσα Μίτσιτς (19π., 6ασ., 4ριμπ.) έκαναν τη διαφορά για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ντουέιν Μπέικον γέμισε τη στατιστική του με 36 πόντους, 10/19 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 13/14 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 9 κερδισμένα φάουλ, συγκεντρώνοντας 35 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 48% της Χάποελ στο τρίποντο (11/23).

Dubai Basketball
Head Coach: Jurica GolemacMINPTS2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKF+/-PIR
#PlayersM/A%M/A%M/A%ODT
2N. Dangubic11:5751/250.0%1/1100%0/20%404001051
3D. Bacon *34:533610/1952.6%1/616.7%13/1492.9%0552000135
5A. Abass23:0731/1100%0/20%1/250%134100015
7K. Prepelic00:0000/00%0/00%0/00%000000000
8D. Bertans00:0000/00%0/00%0/00%000000000
9B. Ellis *26:21164/4100%0/40%8/1172.7%2243110120
11K. Kondic20:2980/10%2/366.7%2/2100%1125210011
15S. Sanli17:0730/10%1/250%0/00%033001002
22T. Armstrong00:0000/00%0/00%0/00%000000000
25M. Wright IV *19:1372/450%1/250%0/00%011400016
30F. Petrusev *20:25112/2100%1/1100%4/580%0331012013
34K. Kamenjas *16:2882/450%0/10%4/4100%011011015
Team/Coaches82028164622699
TOTAL190:009722/3857.9%7/2231.8%32/4080%82028164622699
Hapoel IBI Tel AvivFG2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-EFF
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
0J. Motley *12:16156/785.7%5/683.3%1/1100%2/366.7%1230000415
1C. Jones17:1442/825%2/633.3%0/20%0/00%033400041
2A. Blakeney17:17156/1060%4/666.7%2/366.7%1/1100%1120130114
3E. Bryant *30:33257/1163.6%4/666.7%3/560%8/1080%2573001236
9G. Palatin00:0500/00%0/00%0/00%0/00%000000000
10B. Timor00:0500/00%0/00%0/00%0/00%000000000
17C. Malcolm *23:4674/666.7%1/250%1/250%2/2100%2681010311
21T. Odiase09:1542/2100%2/2100%0/00%0/20%000100105
22V. Micic *28:45197/1258.3%4/757.1%3/742.9%2/2100%0336030318
24I. Wainright23:1483/742.9%2/450%1/333.3%1/250%336100159
25D. Oturu *27:30126/1154.5%4/757.1%0/00%4/4100%112102258
Team/Coaches32500104
TOTAL190:0010939/6956.5%28/4660.9%11/2347.8%20/2676.9%13263917
     

