Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε της Dubai Basketball με 97-109, τελειώνοντας τη δουλειά στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου έχτισε διαφορά ασφαλείας που διατήρησε έως το φινάλε.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έφτασε τις επτά νίκες στις πρώτες εννιά αγωνιστικές της EuroLeague, έπειτα από το 97-109 επί της Dubai Basketball. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είχε πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και κορυφαίους τους Ελάιτζα Μπράιαντ και Βασίλιε Μίτσιτς.

Dubai Basketball-Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Το δίδυμο των Ντουέιν Μπέικον και Φίλιπ Πετρούσεφ ηγήθηκε επιθετικά της Dubai Basketball στο πρώτο δεκάλεπτο, σημειώνοντας από 11 πόντους έκαστος και οδηγώντας την ομάδα από το Εμιράτο στο 26-25. Από την άλλη πλευρά, η Χάποελ παρουσίασε πολυφωνία στην επίθεση, ευστοχώντας σε 7/12 δίποντα.

Ο Μπέικον συνέχιζε να δίνει λύσεις για την ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς, που μοίρασε 11 ασίστ έναντι μόλις 3 λαθών, ενώ η Χάποελ εκμεταλλευόταν τις δεύτερες ευκαιρίες μέσω των 7 επιθετικών ριμπάουντ, με μπροστάρη τον Αντόνιο Μπλέικνι, ο οποίος σημείωσε 12 πόντους. Η συνέχεια, όμως, ανήκε στους φιλοξενούμενους, που κυριάρχησαν στην τρίτη περίοδο με επιμέρους σκορ 19-35, κλείνοντας στο 67-82.

Η Dubai Basketball προσπάθησε να αντιδράσει, μειώνοντας σε 82-89 στο 35ο λεπτό, ωστόσο η Χάποελ διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το φινάλε, επικρατώντας με 97-109 και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.

Τα δεκάλεπτα: 26-25, 48-47, 67-82, 97-109.

ΟΙ MVPs: Ο Ελάιτζα Μπράιαντ (25π., 7ριμπ., 3ασ.) και ο Βάσα Μίτσιτς (19π., 6ασ., 4ριμπ.) έκαναν τη διαφορά για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ντουέιν Μπέικον γέμισε τη στατιστική του με 36 πόντους, 10/19 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 13/14 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 9 κερδισμένα φάουλ, συγκεντρώνοντας 35 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 48% της Χάποελ στο τρίποντο (11/23).

Dubai Basketball Head Coach: Jurica Golemac MIN PTS 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK F +/- PIR # Players M/A % M/A % M/A % O D T 2 N. Dangubic 11:57 5 1/2 50.0% 1/1 100% 0/2 0% 4 0 4 0 0 1 0 5 1 3 D. Bacon * 34:53 36 10/19 52.6% 1/6 16.7% 13/14 92.9% 0 5 5 2 0 0 0 1 35 5 A. Abass 23:07 3 1/1 100% 0/2 0% 1/2 50% 1 3 4 1 0 0 0 1 5 7 K. Prepelic 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 D. Bertans 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 B. Ellis * 26:21 16 4/4 100% 0/4 0% 8/11 72.7% 2 2 4 3 1 1 0 1 20 11 K. Kondic 20:29 8 0/1 0% 2/3 66.7% 2/2 100% 1 1 2 5 2 1 0 0 11 15 S. Sanli 17:07 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 3 3 0 0 1 0 0 2 22 T. Armstrong 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 M. Wright IV * 19:13 7 2/4 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 4 0 0 0 1 6 30 F. Petrusev * 20:25 11 2/2 100% 1/1 100% 4/5 80% 0 3 3 1 0 1 2 0 13 34 K. Kamenjas * 16:28 8 2/4 50% 0/1 0% 4/4 100% 0 1 1 0 1 1 0 1 5 Team/Coaches 8 20 28 16 4 6 2 26 99 TOTAL 190:00 97 22/38 57.9% 7/22 31.8% 32/40 80% 8 20 28 16 4 6 2 26 99