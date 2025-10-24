Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της EuroLeague, μετά την εκτός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βίρτους Μπολόνια και τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπάγερν για την έκτη αγωνιστική της regular season.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια, γνωρίζοντας την ήττα με 92-75 για την έκτη αγωνιστική της regular season.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός ήταν υπερηχητικός απέναντι στην Μπάγερν επικρατώντας με 71-96 στο Μόναχο.

Οι Ιταλοί υποχρέωσαν τους «πράσινους» στην πρώτη ήττα έπειτα από τρεις συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση, υποχωρώντας στο 4-2 στην κατάταξη. Έτσι, η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται μόνη πρώτη στη βαθμολογία, έπειτα από έξι αγωνιστικές. Οι Πειραιώτες έκαναν ένα εύκολο διπλό κι ανέβηκαν στο 4-2.

Αποτελέσματα - 6η αγωνιστική

Τετάρτη 22/10

Πέμπτη 23/10

Παρασκευή 24/10

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 5-1 Ολυμπιακός 4-2 Παρί 4-2 Ζάλγκιρις 4-2 Ερυθρός Αστέρας 4-2 Βίρτους Μπολόνια 4-2 Παναθηναϊκός 4-2 Μονακό 3-3 Φενέρμπαχτσε 3-3 Ρεάλ Μαδρίτης 3-3 Μπαρτσελόνα 3-3 Βαλένθια 3-3 Dubai Basketball 3-3 Παρτίζαν 3-3 Αρμάνι Μιλάνο 2-4 Βιλερμπάν 2-4 Μακάμπι 2-4 Αναντολού Εφές 2-4 Μπάγερν Μονάχου 2-4 Μπασκόνια 0-6

Επόμενη αγωνιστική (7η, 28-29/10)

Τρίτη 28/10

20:00 Ζάλγκιρις-Βίρτους Μπολόνια

20:00 Ερυθρός Αστέρας-Βιλερμπάν

21:00 Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης

21:15 Παναθηναϊκός-Μακάμπι

21:30 Μπαρτσελόνα-Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Μπασκόνια-Dubai Basketball

21:45 Παρί-Αναντολού Εφές

22:00 Βαλένθια-Φενέρμπαχτσε

Τετάρτη 29/10