Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός: Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την 6η αγωνιστική
Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια, γνωρίζοντας την ήττα με 92-75 για την έκτη αγωνιστική της regular season.
Από την άλλη, ο Ολυμπιακός ήταν υπερηχητικός απέναντι στην Μπάγερν επικρατώντας με 71-96 στο Μόναχο.
Οι Ιταλοί υποχρέωσαν τους «πράσινους» στην πρώτη ήττα έπειτα από τρεις συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση, υποχωρώντας στο 4-2 στην κατάταξη. Έτσι, η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται μόνη πρώτη στη βαθμολογία, έπειτα από έξι αγωνιστικές. Οι Πειραιώτες έκαναν ένα εύκολο διπλό κι ανέβηκαν στο 4-2.
Αποτελέσματα - 6η αγωνιστική
Τετάρτη 22/10
- Μακάμπι-Ρεάλ Μαδρίτης 92-91
Πέμπτη 23/10
- Βιλερμπάν-Dubai Basketball 85-79
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό 85-77
- Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις 73-88
- Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια 100-103
- Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια 90-72
Παρασκευή 24/10
- Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε 69-79
- Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός 92-75
- Παρτίζαν-Παρί 83-101
- Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός 71-96
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 5-1
- Ολυμπιακός 4-2
- Παρί 4-2
- Ζάλγκιρις 4-2
- Ερυθρός Αστέρας 4-2
- Βίρτους Μπολόνια 4-2
- Παναθηναϊκός 4-2
- Μονακό 3-3
- Φενέρμπαχτσε 3-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 3-3
- Μπαρτσελόνα 3-3
- Βαλένθια 3-3
- Dubai Basketball 3-3
- Παρτίζαν 3-3
- Αρμάνι Μιλάνο 2-4
- Βιλερμπάν 2-4
- Μακάμπι 2-4
- Αναντολού Εφές 2-4
- Μπάγερν Μονάχου 2-4
- Μπασκόνια 0-6
Επόμενη αγωνιστική (7η, 28-29/10)
Τρίτη 28/10
- 20:00 Ζάλγκιρις-Βίρτους Μπολόνια
- 20:00 Ερυθρός Αστέρας-Βιλερμπάν
- 21:00 Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης
- 21:15 Παναθηναϊκός-Μακάμπι
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Αρμάνι Μιλάνο
- 21:30 Μπασκόνια-Dubai Basketball
- 21:45 Παρί-Αναντολού Εφές
- 22:00 Βαλένθια-Φενέρμπαχτσε
Τετάρτη 29/10
- 20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρτίζαν
- 21:15 Ολυμπιακός-Μονακό
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.