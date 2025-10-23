Η Χάποελ Τελ Αβίβ επιβλήθηκε της Μονακό με 85-77, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Βάσα Μίτσιτς και φτάνοντας τις πέντε νίκες στις έξι πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague.

H Χάποελ Τελ Αβίβ έδωσε συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague, επικρατώντας της Μονακό με 85-77 και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 5-1, ρίχνοντας τους Μονεγάσκους στο 3-3. Οι γηπεδούχοι έκαναν επιμέρους σκορ 23-14 στο τέταρτο δεκάλεπτο και έφτασαν στη νίκη, έχοντας ως MVP τον Βάσα Μίτσιτς (22π.).

Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό: Ο αγώνας

Η Χάποελ Τελ Αβίβ βρήκε από νωρίς ρυθμό στην επίθεση, με τον Βάσα Μίτσιτς να ανεβάζει τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα (19-8, 5:23) και την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 27-17. Στη συνέχεια, ο Τζόναθαν Μότλι διαμόρφωσε το 36-23, και οι Ισραηλινοί πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 44-34. Σε αυτό το διάστημα, η Χάποελ εκμεταλλεύτηκε δεύτερες ευκαιρίες με τα επτά επιθετικά ριμπάουντ και μοίρασε εννιά ασίστ για τρία λάθη, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Μίτσιτς.

Από την άλλη πλευρά, η Μονακό στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Μάικ Τζέιμς (12 πόντοι). Πάντως, οι Μονεγάσκοι αντέδρασαν στο τρίτο δεκάλεπτο, βρίσκοντας καλύτερες επιλογές στην επίθεση και περνώντας μπροστά με τον Κεβάριους Χέιζ (58-59, 28'). Στην τέταρτη περίοδο, ο Μότλι πέτυχε τέσσερις σερί πόντους για το 78-73, ενώ ο Μίτσιτς ανέβασε ξανά τη διαφορά στο +10, κάνοντας το 85-75 με τρίποντο στα 58" για το φινάλε. Τελικά, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έφτασε τις πέντε νίκες στις έξι πρώτες αγωνιστικές, επικρατώντας με 85-77.

Τα δεκάλεπτα: 27-18, 44-34, 62-63, 85-77.

Ο MVP: Ο Βάσα Μίτσιτς γέμισε τη στατιστική του με 22 πόντους, 4/4 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο σε 25:07, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Για τη Μονακό, ο Μάικ Τζέιμς είχε 20 πόντους, 6/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 30:35.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 4/5 τρίποντα του Μίτσιτς και τα 7 μπλοκ της Χάποελ.

Hapoel IBI Tel Aviv 2FG 3FG FT REB # Player MIN PTS M/A % M/A M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/- PIR 0 J. Motley 20:17 17 8/9 88.9% 0/1 1/1 100% 0 1 1 2 0 2 2 1 18 18 1 C. Jones 14:53 2 1/3 33.3% 0/2 0/1 0% 0 2 2 3 1 1 0 2 3 3 2 A. Blakeney 18:58 10 2/4 50% 1/5 3/3 100% 0 4 4 1 1 2 2 1 12 12 3 E. Bryant * 31:36 6 2/3 66.7% 0/5 2/2 100% 3 5 8 7 0 1 0 4 15 15 10 B. Timor 00:00 0 0/0 0% 0/0 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 T. Ennis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 C. Malcolm * 33:15 11 1/3 33.3% 3/3 0/0 0% 1 4 5 0 1 0 0 2 14 14 21 T. Odiase 03:26 2 0/0 0% 0/0 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 3 22 V. Micic * 25:07 22 4/4 100% 4/5 2/3 66.7% 0 1 1 3 1 5 0 5 23 23 24 I. Wainright * 16:26 0 0/0 0% 0/1 0/0 0% 0 3 3 3 0 0 0 2 8 8 25 D. Oturu * 16:17 11 5/8 62.5% 0/0 1/1 100% 0 1 1 0 0 0 0 5 5 5 41 T. Ginat 19:45 4 2/5 40% 0/1 0/0 0% 2 3 5 2 0 1 0 2 2 2 TOTAL 200:00 85 25/39 64.1% 8/23 11/13 84.6% 9 25 34 19 5 14 7 18 103