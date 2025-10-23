Χάποελ-Μονακό 85-77: Η ομάδα του Ιτούδη οδηγεί την κούρσα στη EuroLeague

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Χάποελ Τελ Αβίβ επιβλήθηκε της Μονακό με 85-77, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Βάσα Μίτσιτς και φτάνοντας τις πέντε νίκες στις έξι πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague.

H Χάποελ Τελ Αβίβ έδωσε συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague, επικρατώντας της Μονακό με 85-77 και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 5-1, ρίχνοντας τους Μονεγάσκους στο 3-3. Οι γηπεδούχοι έκαναν επιμέρους σκορ 23-14 στο τέταρτο δεκάλεπτο και έφτασαν στη νίκη, έχοντας ως MVP τον Βάσα Μίτσιτς (22π.).

Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό: Ο αγώνας

Η Χάποελ Τελ Αβίβ βρήκε από νωρίς ρυθμό στην επίθεση, με τον Βάσα Μίτσιτς να ανεβάζει τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα (19-8, 5:23) και την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 27-17. Στη συνέχεια, ο Τζόναθαν Μότλι διαμόρφωσε το 36-23, και οι Ισραηλινοί πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 44-34. Σε αυτό το διάστημα, η Χάποελ εκμεταλλεύτηκε δεύτερες ευκαιρίες με τα επτά επιθετικά ριμπάουντ και μοίρασε εννιά ασίστ για τρία λάθη, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Μίτσιτς.

Από την άλλη πλευρά, η Μονακό στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Μάικ Τζέιμς (12 πόντοι). Πάντως, οι Μονεγάσκοι αντέδρασαν στο τρίτο δεκάλεπτο, βρίσκοντας καλύτερες επιλογές στην επίθεση και περνώντας μπροστά με τον Κεβάριους Χέιζ (58-59, 28'). Στην τέταρτη περίοδο, ο Μότλι πέτυχε τέσσερις σερί πόντους για το 78-73, ενώ ο Μίτσιτς ανέβασε ξανά τη διαφορά στο +10, κάνοντας το 85-75 με τρίποντο στα 58" για το φινάλε. Τελικά, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έφτασε τις πέντε νίκες στις έξι πρώτες αγωνιστικές, επικρατώντας με 85-77.

Τα δεκάλεπτα: 27-18, 44-34, 62-63, 85-77.

 

Ο MVP: Ο Βάσα Μίτσιτς γέμισε τη στατιστική του με 22 πόντους, 4/4 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο σε 25:07, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Για τη Μονακό, ο Μάικ Τζέιμς είχε 20 πόντους, 6/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 30:35.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 4/5 τρίποντα του Μίτσιτς και τα 7 μπλοκ της Χάποελ.

Hapoel IBI Tel Aviv2FG3FGFTREB
#PlayerMINPTSM/A%M/AM/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
0J. Motley20:17178/988.9%0/11/1100%011202211818
1C. Jones14:5321/333.3%0/20/10%0223110233
2A. Blakeney18:58102/450%1/53/3100%044112211212
3E. Bryant *31:3662/366.7%0/52/2100%358701041515
10B. Timor00:0000/00%0/00/00%0000000000
11T. Ennis00:0000/00%0/00/00%0000000000
17C. Malcolm *33:15111/333.3%3/30/00%145010021414
21T. Odiase03:2620/00%0/00/00%0110100033
22V. Micic *25:07224/4100%4/52/366.7%011315052323
24I. Wainright *16:2600/00%0/10/00%0333000288
25D. Oturu *16:17115/862.5%0/01/1100%0110000555
41T. Ginat19:4542/540%0/10/00%2352010222
TOTAL200:008525/3964.1%8/2311/1384.6%9253419514718103
AS MonacoMINPTS2FG3FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
0E. Okobo26:01124/757.1%1/51/1100%0228030388
4J. Blossomgame19:5921/333.3%0/30/00%11210103-4-4
6D. Michineau00:0000/00%0/00/00%0000000000
10D. Theis *24:44121/333.3%2/24/580%448122041818
11A. Diallo *29:17112/540%1/54/580%404030021212
13K. Hayes *15:1662/366.7%0/02/366.7%2020000166
22T. Tarpey06:2400/00%0/00/00%0110001011
23J. Begarin00:0000/00%0/00/00%0000000100
26N. Nedovic07:0630/10%1/22/2100%0001000144
32M. Strazel *21:5450/30%1/52/366.7%1451000144
33N. Mirotic *18:4461/333.3%1/51/250%02250301-222
55M. James *30:35206/966.7%2/42/366.7%32550110469
TOTAL200:007717/3745.9%9/3116/2176.2%1619351651111969
@Photo credits: Hapoel Tel Aviv BC FACEBOOK
     

