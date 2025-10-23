H Χάποελ Τελ Αβίβ έδωσε συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague, επικρατώντας της Μονακό με 85-77 και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 5-1, ρίχνοντας τους Μονεγάσκους στο 3-3. Οι γηπεδούχοι έκαναν επιμέρους σκορ 23-14 στο τέταρτο δεκάλεπτο και έφτασαν στη νίκη, έχοντας ως MVP τον Βάσα Μίτσιτς (22π.).
Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό: Ο αγώνας
Η Χάποελ Τελ Αβίβ βρήκε από νωρίς ρυθμό στην επίθεση, με τον Βάσα Μίτσιτς να ανεβάζει τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα (19-8, 5:23) και την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 27-17. Στη συνέχεια, ο Τζόναθαν Μότλι διαμόρφωσε το 36-23, και οι Ισραηλινοί πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 44-34. Σε αυτό το διάστημα, η Χάποελ εκμεταλλεύτηκε δεύτερες ευκαιρίες με τα επτά επιθετικά ριμπάουντ και μοίρασε εννιά ασίστ για τρία λάθη, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Μίτσιτς.
Από την άλλη πλευρά, η Μονακό στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Μάικ Τζέιμς (12 πόντοι). Πάντως, οι Μονεγάσκοι αντέδρασαν στο τρίτο δεκάλεπτο, βρίσκοντας καλύτερες επιλογές στην επίθεση και περνώντας μπροστά με τον Κεβάριους Χέιζ (58-59, 28'). Στην τέταρτη περίοδο, ο Μότλι πέτυχε τέσσερις σερί πόντους για το 78-73, ενώ ο Μίτσιτς ανέβασε ξανά τη διαφορά στο +10, κάνοντας το 85-75 με τρίποντο στα 58" για το φινάλε. Τελικά, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έφτασε τις πέντε νίκες στις έξι πρώτες αγωνιστικές, επικρατώντας με 85-77.
Τα δεκάλεπτα: 27-18, 44-34, 62-63, 85-77.
Ο MVP: Ο Βάσα Μίτσιτς γέμισε τη στατιστική του με 22 πόντους, 4/4 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο σε 25:07, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Για τη Μονακό, ο Μάικ Τζέιμς είχε 20 πόντους, 6/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 30:35.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 4/5 τρίποντα του Μίτσιτς και τα 7 μπλοκ της Χάποελ.
|Hapoel IBI Tel Aviv
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|#
|Player
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|0
|J. Motley
|20:17
|17
|8/9
|88.9%
|0/1
|1/1
|100%
|0
|1
|1
|2
|0
|2
|2
|1
|18
|18
|1
|C. Jones
|14:53
|2
|1/3
|33.3%
|0/2
|0/1
|0%
|0
|2
|2
|3
|1
|1
|0
|2
|3
|3
|2
|A. Blakeney
|18:58
|10
|2/4
|50%
|1/5
|3/3
|100%
|0
|4
|4
|1
|1
|2
|2
|1
|12
|12
|3
|E. Bryant *
|31:36
|6
|2/3
|66.7%
|0/5
|2/2
|100%
|3
|5
|8
|7
|0
|1
|0
|4
|15
|15
|10
|B. Timor
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|T. Ennis
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|C. Malcolm *
|33:15
|11
|1/3
|33.3%
|3/3
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|0
|1
|0
|0
|2
|14
|14
|21
|T. Odiase
|03:26
|2
|0/0
|0%
|0/0
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|3
|3
|22
|V. Micic *
|25:07
|22
|4/4
|100%
|4/5
|2/3
|66.7%
|0
|1
|1
|3
|1
|5
|0
|5
|23
|23
|24
|I. Wainright *
|16:26
|0
|0/0
|0%
|0/1
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|3
|0
|0
|0
|2
|8
|8
|25
|D. Oturu *
|16:17
|11
|5/8
|62.5%
|0/0
|1/1
|100%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|5
|5
|41
|T. Ginat
|19:45
|4
|2/5
|40%
|0/1
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|2
|0
|1
|0
|2
|2
|2
|TOTAL
|200:00
|85
|25/39
|64.1%
|8/23
|11/13
|84.6%
|9
|25
|34
|19
|5
|14
|7
|18
|103
|AS Monaco
|MIN
|PTS
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|0
|E. Okobo
|26:01
|12
|4/7
|57.1%
|1/5
|1/1
|100%
|0
|2
|2
|8
|0
|3
|0
|3
|8
|8
|4
|J. Blossomgame
|19:59
|2
|1/3
|33.3%
|0/3
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|3
|-4
|-4
|6
|D. Michineau
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|D. Theis *
|24:44
|12
|1/3
|33.3%
|2/2
|4/5
|80%
|4
|4
|8
|1
|2
|2
|0
|4
|18
|18
|11
|A. Diallo *
|29:17
|11
|2/5
|40%
|1/5
|4/5
|80%
|4
|0
|4
|0
|3
|0
|0
|2
|12
|12
|13
|K. Hayes *
|15:16
|6
|2/3
|66.7%
|0/0
|2/3
|66.7%
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|6
|6
|22
|T. Tarpey
|06:24
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|23
|J. Begarin
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|26
|N. Nedovic
|07:06
|3
|0/1
|0%
|1/2
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|4
|4
|32
|M. Strazel *
|21:54
|5
|0/3
|0%
|1/5
|2/3
|66.7%
|1
|4
|5
|1
|0
|0
|0
|1
|4
|4
|33
|N. Mirotic *
|18:44
|6
|1/3
|33.3%
|1/5
|1/2
|50%
|0
|2
|2
|5
|0
|3
|0
|1
|-2
|22
|55
|M. James *
|30:35
|20
|6/9
|66.7%
|2/4
|2/3
|66.7%
|3
|2
|5
|5
|0
|1
|1
|0
|4
|69
|TOTAL
|200:00
|77
|17/37
|45.9%
|9/31
|16/21
|76.2%
|16
|19
|35
|16
|5
|11
|1
|19
|69
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.