Άνετος και ωραίος ο Ολυμπιακός, πέρασε από την έδρα της Μπάγερν με 96-71 με περίπου 2.500 φίλους του να στήνουν το δικό τους πάρτι στην κερκίδα. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ: Δημήτρης Οικονόμου.

Ο Ολυμπιακός είχε τη στήριξη περίπου 2.500 φίλων του στο Μόναχο και με την ώθηση των επιστροφών των Γουόκαπ, Φουρνιέ, ΜακΚίσικ (σε σχέση με το Βελιγράδι), έφυγε με ένα άνετο διπλό επί της Μπάγερν (76-91).

Οι Πειραιώτες έπαιξαν ένα τέλειο ημίχρονο και έβαλαν από νωρίς τις βάσεις, για μία εύκολη επικράτηση. Εκπληκτικός στη δημιουργία ο Τόμας Γουόκαπ, σταθερός στο σκοράρισμα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και στην all around παρουσία του ο Τάισον Γουόρντ. Καθοριστικός στο τελευταίο πεντάλεπτο ο Σάσα Βεζένκοβ.

Μπάγερν Μονάχου - Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε χωρίς τον Φουρνιέ, αλλά ο Ντόρσεϊ ήταν ζεστός από το ξεκίνημα και με 7 δικούς του, διαμόρφωσε το 9-13 (4'), έχοντας αντίπαλο δέος τον Ομπστ. Ο Γουόρντ μπήκε στην εξίσωση και αφού οι φιλοξενούμενοι βρήκαν πόντους στο τρανζίσιον, έφτασαν νωρίς στο +8 (13-21, 9').

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν 6 ασίστ για μηδέν λάθη σε 11 λεπτά, με την τελευταία να πηγαίνει στον Πίτερς (15-26, 11'), την ώρα που η Μπάγερν συνέχισε να αστοχεί. Ο Νιλικίνα ευστόχησε σε ακόμα ένα τρίποντο, ο ΜακΚίσικ έγραψε το 19-38 και η Μπάγερν με 1/12 τρίποντα έχανε την επαφή της. Δύο τρίποντα των Ομπστ και Λούτσιτς έδωσαν ώθηση στην Μπάγερν να μειώσει σε 28-43 (18'), αλλά ο Γουόκαπ ήταν εκπληκτικός και σκόραρε το τελευταίο καλάθι του ημιχρόνου για το 29-47.

Η Μπάγερν προσπάθησε να αντιδράσει, βρίσκοντας δύο τρίποντα από Γιόβιτς και Ομπστ, αλλά είχε πολύ δρόμο να διανύσει. Οι Βαυαροί μείωσαν σε 42-56 (26') μετά από ένα δίλεπτο λαθών του Ολυμπιακού. Ο Βεζένκοβ επανέφερε την τάξη, οι «ερυθρόλευκοι» έτρεξαν στο τρανζίσιον και παρά τα τρίποντα που βρήκε η Μπάγερν, έμεινε στο +17 (52-69, 30').

Πίτερς και Φουρνιέ βρήκαν δύο εκτελέσεις για να συντηρήσουν τη διαφορά, μέχρι που ο Τζέσαπ τη μείωσε στους 13 (60-73, 33'). Ο Γάλλος ήταν αυτός που έπαιρνε την ευθύνη. Ο Μπαρτζώκας έβαλε μαζί τους Ντόρσεϊ και Φουρνιέ. Ο Βεζένκοβ σκόραρε ένα δικό του σουτ και το 67-82 (36') ήταν μη αναστρέψιμο. Ο Ολυμπιακός έδωσε και θέαμα στο φινάλε με τον Ντόντα Χολ, για να δώσει το έναυσμα στους φίλους του να στήσουν το δικό τους πάρτι στο ένα πέταλο του SAP Garden.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 29-47, 52-69, 76-91.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Για πρώτη φορά φέτος παρουσιάστηκε με την τετράδα των γκαρντ (Γουόκαπ, Νιλικίνα, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ) και ήταν καταφανώς ανώτερος από τον αντίπαλό του.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στο Μόναχο, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 19 πόντους, 5/7 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 24:57.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ: Ο Τόμας Γουόκαπ γέμισε τη στατιστική του με 7 πόντους, 2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 8 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 26:44.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ: Ο Καμάρ Μπάλντγουιν έμεινε στο μηδέν για πρώτη φορά φέτος, έχοντας 0/2 σουτ εντός πεδιάς και 1 ασίστ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ: Ο Αντρέας Ομπστ ηγήθηκε επιθετικά της Μπάγερν, σημειώνοντας 15 πόντους με 3/4 δίποντα και 3/6 τρίποντα.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ: Η παρουσία του κόσμου Ολυμπιακού και η πολύ όμορφη ατμόσφαιρα από τους οπαδούς των δύο ομάδων.

FC Bayern Munich FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 1 O. Da Silva 19:35 12 6/10 60% 6/8 75% 0/2 0% 0/0 0% 4 3 7 1 1 2 1 0 14 4 X. Rathan-Mayes 15:18 6 3/8 37.5% 0/3 0% 1/5 20% 3/5 60% 1 1 2 3 4 1 1 0 2 5 N. Giffey 21:31 8 2/6 33.3% 0/0 0% 2/6 33.3% 2/2 100% 0 0 0 0 2 0 1 0 5 8 L. Kratzer * 12:52 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 4 2 0 0 -2 10 J. Jessup 07:46 3 1/3 33.3% 0/0 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 3 3 0 1 0 0 0 5 11 V. Lucic * 28:25 7 2/5 40% 1/2 50% 1/3 33.3% 2/2 100% 1 5 6 2 5 2 0 0 13 13 A. Obst * 27:21 15 6/10 60% 3/4 75% 3/6 50% 0/0 0% 0 1 1 1 5 1 0 0 14 16 S. Jovic * 16:47 5 2/5 40% 1/1 100% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 4 1 1 0 0 6 21 J. Hollatz 07:21 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 1 0 0 -1 22 I. Mike * 18:12 10 4/7 57% 2/5 40% 2/2 100% 0/0 0% 1 2 3 1 5 4 3 0 7 32 W. Gabriel 19:25 5 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 1/2 50% 2 4 6 2 2 3 1 0 4 44 K. Baldwin 05:27 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 Team/Coaches 0 1 1 0 1 TOTAL 200 71 26/63 41.3% 15/29 51.7% 11/34 32.4% 8/11 72.7% 10 23 33 17 18 18 7 0 66