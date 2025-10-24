Η Παρί συνεχίζει από εκεί που… σταμάτησε πέρσι, επικρατώντας της Παρτίζαν με 83-101 και φτάνοντας τις τέσσερις νίκες έπειτα από έξι αγωνιστικές στη EuroLeague!

Η Παρί έκανε εμφατικό πέρασμα από το Βελιγράδι, επικρατώντας της Παρτίζαν με 83-101 και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-2, ρίχνοντας παράλληλα τους Σέρβους στο 3-3. Οι φιλοξενούμενοι «έχτισαν» διψήφιες διαφορές στην τρίτη περίοδο, είχαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και διατήρησαν σταθερά το προβάδισμα απέναντι στην Παρτίζαν, η οποία δεν κατάφερε να απειλήσει ξανά.

Παρτίζαν-Παρί: Ο αγώνας

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, με την Παρί να προηγείται 46-48 στο 20'. Στο διάστημα αυτό, οι φιλοξενούμενοι σούταραν με 50% στο τρίποντο (8/16), έχοντας ως πρώτους σκόρερ τους Γιακούμπα Ουατάρα (11π.) και Ναντίρ Ιφί (10π., 5ριμπ.). Από την άλλη πλευρά, η Παρτίζαν ήταν άστοχη πίσω από τα 6.75 μ., με 4/17 τρίποντα, όμως κατέβασε 11 επιθετικά ριμπάουντ και στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Ντουέιν Ουάσινγκτον (11π.) και Άιζακ Μπόνγκα (8π., 6ριμπ., 3ασ.). Στη συνέχεια, πάντως, η Παρί βελτίωσε την άμυνά της, κάνοντας επιμέρους σκορ 14-23 στο τρίτο δεκάλεπτο και «χτίζοντας» διψήφιες διαφορές στο φινάλε της τρίτης περιόδου (60-71, 30'). Η Παρτίζαν προσπάθησε να αντιδράσει, όμως η Παρί έφυγε με το διπλό από τη Beogradska Arena, επικρατώντας με 83-101.

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 46-48, 60-71, 83-101.

Partizan Mozzart Bet Belgrade 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF PIR # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF PIR 3 M. Muurinen 00:36 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 D. Washington * 27:05 16 3/9 33.3% 3/9 33.3% 1/1 100% 1 0 1 5 2 4 0 5 6 5 D. Osetkowski 16:30 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 1 1 0 0 2 -2 8 M. Bosnjakovic 03:07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 9 V. Marinkovic * 26:35 6 1/2 50% 1/5 20% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 3 1 10 U. Mijailovic 01:51 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 A. Pokusevski 06:01 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 12 S. Brown * 33:14 25 4/5 80% 5/13 38.5% 2/2 100% 2 0 2 2 0 3 0 3 18 17 I. Bonga 25:10 13 3/5 60% 0/2 0% 7/10 70% 4 5 9 3 3 1 1 8 27 19 A. Lakic 20:26 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 2 1 3 0 1 1 0 6 1 22 J. Parker * 18:44 11 3/5 60% 0/2 0% 5/5 100% 2 1 3 0 0 2 0 5 11 88 T. Jones * 20:41 8 3/4 75% 0/0 0% 2/3 66.7% 2 2 4 1 0 3 1 4 13 Team 2 3 5 0 0 0 TOTAL 200 83 19/35 54.3% 9/35 25.7% 18/23 78.3% 17 13 30 12 7 14 2 14 79