Η Παρί έκανε εμφατικό πέρασμα από το Βελιγράδι, επικρατώντας της Παρτίζαν με 83-101 και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-2, ρίχνοντας παράλληλα τους Σέρβους στο 3-3. Οι φιλοξενούμενοι «έχτισαν» διψήφιες διαφορές στην τρίτη περίοδο, είχαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και διατήρησαν σταθερά το προβάδισμα απέναντι στην Παρτίζαν, η οποία δεν κατάφερε να απειλήσει ξανά.
Παρτίζαν-Παρί: Ο αγώνας
Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, με την Παρί να προηγείται 46-48 στο 20'. Στο διάστημα αυτό, οι φιλοξενούμενοι σούταραν με 50% στο τρίποντο (8/16), έχοντας ως πρώτους σκόρερ τους Γιακούμπα Ουατάρα (11π.) και Ναντίρ Ιφί (10π., 5ριμπ.). Από την άλλη πλευρά, η Παρτίζαν ήταν άστοχη πίσω από τα 6.75 μ., με 4/17 τρίποντα, όμως κατέβασε 11 επιθετικά ριμπάουντ και στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Ντουέιν Ουάσινγκτον (11π.) και Άιζακ Μπόνγκα (8π., 6ριμπ., 3ασ.). Στη συνέχεια, πάντως, η Παρί βελτίωσε την άμυνά της, κάνοντας επιμέρους σκορ 14-23 στο τρίτο δεκάλεπτο και «χτίζοντας» διψήφιες διαφορές στο φινάλε της τρίτης περιόδου (60-71, 30'). Η Παρτίζαν προσπάθησε να αντιδράσει, όμως η Παρί έφυγε με το διπλό από τη Beogradska Arena, επικρατώντας με 83-101.
Τα δεκάλεπτα: 26-26, 46-48, 60-71, 83-101.
|Partizan Mozzart Bet Belgrade
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|PIR
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|PIR
|3
|M. Muurinen
|00:36
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|D. Washington *
|27:05
|16
|3/9
|33.3%
|3/9
|33.3%
|1/1
|100%
|1
|0
|1
|5
|2
|4
|0
|5
|6
|5
|D. Osetkowski
|16:30
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|-2
|8
|M. Bosnjakovic
|03:07
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|9
|V. Marinkovic *
|26:35
|6
|1/2
|50%
|1/5
|20%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|1
|10
|U. Mijailovic
|01:51
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|A. Pokusevski
|06:01
|2
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|-1
|12
|S. Brown *
|33:14
|25
|4/5
|80%
|5/13
|38.5%
|2/2
|100%
|2
|0
|2
|2
|0
|3
|0
|3
|18
|17
|I. Bonga
|25:10
|13
|3/5
|60%
|0/2
|0%
|7/10
|70%
|4
|5
|9
|3
|3
|1
|1
|8
|27
|19
|A. Lakic
|20:26
|2
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|0
|1
|1
|0
|6
|1
|22
|J. Parker *
|18:44
|11
|3/5
|60%
|0/2
|0%
|5/5
|100%
|2
|1
|3
|0
|0
|2
|0
|5
|11
|88
|T. Jones *
|20:41
|8
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|2/3
|66.7%
|2
|2
|4
|1
|0
|3
|1
|4
|13
|Team
|2
|3
|5
|0
|0
|0
|TOTAL
|200
|83
|19/35
|54.3%
|9/35
|25.7%
|18/23
|78.3%
|17
|13
|30
|12
|7
|14
|2
|14
|79
|Paris Basketball
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|PIR
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|PIR
|2
|N. Hifi *
|22:27
|21
|5/6
|83.3%
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|0
|6
|6
|4
|1
|3
|0
|5
|29
|4
|L. Cavaliere
|12:55
|4
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|3
|4
|5
|J. Robinson
|17:39
|14
|1/3
|33.3%
|2/6
|33.3%
|6/6
|100%
|0
|0
|0
|4
|0
|2
|0
|9
|15
|7
|S. Herrera
|19:30
|17
|1/1
|100%
|5/7
|71.4%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|16
|13
|A. Dokossi
|11:12
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|4
|1
|2
|0
|3
|4
|15
|M. Faye *
|20:46
|8
|4/7
|57.1%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|4
|7
|0
|1
|2
|2
|3
|9
|18
|E. Shahrvin
|07:56
|2
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|2
|1
|2
|0
|1
|5
|20
|J. Morgan *
|20:21
|11
|1/1
|100%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|3
|1
|1
|0
|2
|12
|22
|A. M'baye *
|16:22
|0
|0/0
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|3
|3
|0
|4
|-4
|24
|Y. Ouattara
|19:39
|14
|4/5
|80%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|15
|34
|D. Hommes *
|12:44
|5
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|8
|35
|D. Willis
|18:29
|5
|1/4
|25%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|0
|0
|3
|0
|2
|1
|Team
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|TOTAL
|200
|101
|20/31
|64.5%
|17/30
|56.7%
|10/10
|100%
|11
|25
|36
|22
|9
|21
|4
|24
|115
