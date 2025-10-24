Παρτίζαν-Παρί 83-101: Εμφατικό πέρασμα από το Βελιγράδι!

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Παρί συνεχίζει από εκεί που… σταμάτησε πέρσι, επικρατώντας της Παρτίζαν με 83-101 και φτάνοντας τις τέσσερις νίκες έπειτα από έξι αγωνιστικές στη EuroLeague!

Η Παρί έκανε εμφατικό πέρασμα από το Βελιγράδι, επικρατώντας της Παρτίζαν με 83-101 και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-2, ρίχνοντας παράλληλα τους Σέρβους στο 3-3. Οι φιλοξενούμενοι «έχτισαν» διψήφιες διαφορές στην τρίτη περίοδο, είχαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και διατήρησαν σταθερά το προβάδισμα απέναντι στην Παρτίζαν, η οποία δεν κατάφερε να απειλήσει ξανά.

Παρτίζαν-Παρί: Ο αγώνας

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, με την Παρί να προηγείται 46-48 στο 20'. Στο διάστημα αυτό, οι φιλοξενούμενοι σούταραν με 50% στο τρίποντο (8/16), έχοντας ως πρώτους σκόρερ τους Γιακούμπα Ουατάρα (11π.) και Ναντίρ Ιφί (10π., 5ριμπ.). Από την άλλη πλευρά, η Παρτίζαν ήταν άστοχη πίσω από τα 6.75 μ., με 4/17 τρίποντα, όμως κατέβασε 11 επιθετικά ριμπάουντ και στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Ντουέιν Ουάσινγκτον (11π.) και Άιζακ Μπόνγκα (8π., 6ριμπ., 3ασ.). Στη συνέχεια, πάντως, η Παρί βελτίωσε την άμυνά της, κάνοντας επιμέρους σκορ 14-23 στο τρίτο δεκάλεπτο και «χτίζοντας» διψήφιες διαφορές στο φινάλε της τρίτης περιόδου (60-71, 30'). Η Παρτίζαν προσπάθησε να αντιδράσει, όμως η Παρί έφυγε με το διπλό από τη Beogradska Arena, επικρατώντας με 83-101.

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 46-48, 60-71, 83-101.

Partizan Mozzart Bet Belgrade2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPFPIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPFPIR
3M. Muurinen00:3600/00%0/00%0/00%000000000
4D. Washington *27:05163/933.3%3/933.3%1/1100%101524056
5D. Osetkowski16:3000/20%0/10%0/00%11211002-2
8M. Bosnjakovic03:0700/00%0/00%0/00%101000010
9V. Marinkovic *26:3561/250%1/520%1/250%000000031
10U. Mijailovic01:5100/00%0/00%0/00%000000000
11A. Pokusevski06:0121/250%0/10%0/00%00000001-1
12S. Brown *33:14254/580%5/1338.5%2/2100%2022030318
17I. Bonga25:10133/560%0/20%7/1070%4593311827
19A. Lakic20:2621/1100%0/20%0/00%213011061
22J. Parker *18:44113/560%0/20%5/5100%2130020511
88T. Jones *20:4183/475%0/00%2/366.7%2241031413
Team235000
TOTAL2008319/3554.3%9/3525.7%18/2378.3%1713301271421479
Paris Basketball2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPFPIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPFPIR
2N. Hifi *22:27215/683.3%3/560%2/2100%0664130529
4L. Cavaliere12:5542/2100%0/00%0/00%011200034
5J. Robinson17:39141/333.3%2/633.3%6/6100%0004020915
7S. Herrera19:30171/1100%5/771.4%0/00%0111000116
13A. Dokossi11:1200/00%0/00%0/00%112412034
15M. Faye *20:4684/757.1%0/00%0/00%347012239
18E. Shahrvin07:5621/250%0/00%0/00%134212015
20J. Morgan *20:21111/1100%3/560%0/00%0223110212
22A. M'baye *16:2200/00%0/30%0/00%11213304-4
24Y. Ouattara19:39144/580%2/2100%0/00%1121012215
34D. Hommes *12:4450/00%1/1100%2/2100%022011038
35D. Willis18:2951/425%1/1100%0/00%235003021
Team202001
TOTAL20010120/3164.5%17/3056.7%10/10100%11253622921424115
     

