Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια 100-103: Με σωτήρα Μοντέρο άντεξαν οι Ισπανοί

Ευτυχία Οικονομίδου
Η Αρμάνι Μιλάνο λίγο έλειψε να πραγματοποιήσει μία επική ανατροπή (από το -22), όμως ο Ζαν Μοντέρο φόρεσε τον μανδύα του σωτήρα και χάρισε στη Βαλένθια τη νίκη με 100-103.

Η Αρμάνι Μιλάνο υποδέχθηκε τη Βαλένθια για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague σε ένα ματς... ρόντεο. Εκεί που οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν στο +22 στην τρίτη περίοδο και το παιχνίδι έδειχνε να έχει προκαθοριστεί, η ιταλική ομάδα έβγαλε αντίδραση και έφτασε μέχρι και την ισοφάριση, όμως ο Ζαν Μοντέρο μετατράπηκε σε σωτήρα για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του με 100-103.

Σε εξαιρετική βραδιά και ο Μπολμάρο, ο οποίος με τους 31 πόντους του έχει συντρίψει το προηγούμενο προσωπικό του ρεκόρ (21 πόντοι στις 22 Μαρτίου 2024, όταν αγωνιζόταν με τη Μπάγερν απέναντι στη Μακάμπι), ωστόσο αυτή η εμφάνιση δεν ήταν αρκετή για να πάρει και το αποτέλεσμα.

Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια: Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να βαδίζουν χέρι-χέρι στο σκορ, ωστόσο η φρεσκάδα και ο ρυθμός της Βαλένθια της έδωσαν ώθηση να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά (18-24).

Στη δεύτερη περίοδο οι Ισπανοί ανέβασαν στροφές. Με επιμέρους 4-14 σε 3’10” και τον Μοντέρο να φτάνει τους 11 πόντους, η Βαλένθια ξέφυγε για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (40-52). Η Αρμάνι απάντησε με ένα 6-0 για το 46-52, κυρίως χάρη στον εξαιρετικό Μπολμάρο, που μετρούσε ήδη 15 από τους 46 πόντους της ομάδας του, κρατώντας τους γηπεδούχους «ζωντανούς» στο ματς.

 

Η Βαλένθια μπήκε εντυπωσιακά στο τρίτο δεκάλεπτο, «βομβαρδίζοντας» από την περιφέρεια. Με επτά συνεχόμενα τρίποντα και επιμέρους 9-21 στα πρώτα πέντε αγωνιστικά λεπτά, ανέβασε τη διαφορά στο +20 (57-77). Με το σκορ να πηγαίνει και στο 57-79, η Αρμάνι έδειχνε να μην έχει απάντηση. Ωστόσο, ένα ξέσπασμα με επιμέρους 17-6 και τον Ρίτσι «καυτό» έξω από τα 6.75μ. επέτρεψε στους Ιταλούς να ροκανίσουν τη διαφορά πριν από το τελευταίο δεκάλεπτο (74-85).

Εκεί, με πέντε σερί πόντους, οι γηπεδούχοι μείωσαν στους έξι (79-85) και έδειξαν σημάδια επιστροφής. Ο Μπρουκς ήταν το σημείο κλειδί της επιστροφής της Αρμάνι με την ευστοχία του από τα 6.75 σε κρίσιμες στιγμές για το 93-96. Η ισοφάριση δεν άργησε να έρθει με το σκορ στο 100-100 δύο λεπτά πριν το φινάλε. Kρίσιμες οι δύο χαμένες βολές του Μουρ, όμως ο Μοντέρο ευστόχησε σε τρίποντο για το 100-103 43'' πριν το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 48-54, 74-85, 100-103

Ο MVP... Ο Ζαν Μοντέρο με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ξεκάθα ο Λεάντρο Μπολμάρο με ρεκόρ καριέρας 31 πόντων με 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
TO ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... τα μόλις 4 λάθη της Αρμάνι σε όλο το ματς.

EA7 Emporio Armani Milan2PT FG%3PT FG%FT%REBASTSTLTOBLKFPIR+/-
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKFPIR+/-
1N. Mannion03:3600/10.0%0/10.0%0/00%0/00/00/000001-3
3Q. Ellis *27:36105/683.3%0/10.0%0/20.0%0116100218
6D. Booker *25:3062/366.7%0/30.0%2/2100%134101036
10L. Bolmaro *29:47318/1266.7%2/366.7%9/1181.8%3143111137
12A. Brooks17:44162/450.0%4/757.1%0/00%2461310218
17G. Ricci *22:48132/366.7%3/475.0%0/00%2020200312
21D. Flaccadori00:0000/00.0%0/00.0%0/00%000000000
23M. Guduric18:4970/10.0%1/520.0%4/4100%0114110110
25O. Diop00:0000/00.0%0/00.0%0/00%000000000
31S. Shields *26:45112/540.0%1/520.0%4/757.1%1457000411
42B. Dunston10:2900/00.0%0/00.0%0/00%011000112
77N. Sestina16:5663/3100.0%0/50.0%0/00%213100023
Team/Coaches347
Total20010024/3863.2%11/3432.4%19/2673.1%1420342384220121


Valencia BasketMINPTS2FG3FGFTREBASTSTLTOBLKFOULSPIR+/-
#PlayersM/A%M/A%M/A%ODTC/D
0B. Badio *17:21113/3100%1/425%2/2100%10100300/17
1K. Taylor *19:5160/00%2/366.7%0/00%14520004/210
3N. Reuvers20:4580/20%2/366.7%2/450%31401014/26
4J. Pradilla23:22133/3100%1/250%4/4100%13411103/317
5S. De Larrea10:2442/366.7%0/00%0/00%01110200/03
6X. Lopez-Arostegui11:0800/10%0/00%0/00%03310110/23
8J. Montero19:03182/540%2/728.6%8/8100%03330102/417
10O. Moore18:15134/4100%1/250%2/450%01130101/214
12N. Sako *13:0563/3100%0/00%0/00%12310002/19
13D. Thompson *21:27162/450%4/757.1%0/00%11230013/115
24M. Costello *22:4881/1100%2/633.3%0/10%02220003/26
32I. Nogues02:3100/00%0/00%0/00%01111002/01
Team/Coaches2350000
TOTAL200:0010320/2969.0%15/3444.1%18/2378.3%1025351839224/20113
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     