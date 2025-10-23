Η Αρμάνι Μιλάνο λίγο έλειψε να πραγματοποιήσει μία επική ανατροπή (από το -22), όμως ο Ζαν Μοντέρο φόρεσε τον μανδύα του σωτήρα και χάρισε στη Βαλένθια τη νίκη με 100-103.

Η Αρμάνι Μιλάνο υποδέχθηκε τη Βαλένθια για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague σε ένα ματς... ρόντεο. Εκεί που οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν στο +22 στην τρίτη περίοδο και το παιχνίδι έδειχνε να έχει προκαθοριστεί, η ιταλική ομάδα έβγαλε αντίδραση και έφτασε μέχρι και την ισοφάριση, όμως ο Ζαν Μοντέρο μετατράπηκε σε σωτήρα για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του με 100-103.

Σε εξαιρετική βραδιά και ο Μπολμάρο, ο οποίος με τους 31 πόντους του έχει συντρίψει το προηγούμενο προσωπικό του ρεκόρ (21 πόντοι στις 22 Μαρτίου 2024, όταν αγωνιζόταν με τη Μπάγερν απέναντι στη Μακάμπι), ωστόσο αυτή η εμφάνιση δεν ήταν αρκετή για να πάρει και το αποτέλεσμα.

Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια: Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να βαδίζουν χέρι-χέρι στο σκορ, ωστόσο η φρεσκάδα και ο ρυθμός της Βαλένθια της έδωσαν ώθηση να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά (18-24).

Στη δεύτερη περίοδο οι Ισπανοί ανέβασαν στροφές. Με επιμέρους 4-14 σε 3’10” και τον Μοντέρο να φτάνει τους 11 πόντους, η Βαλένθια ξέφυγε για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (40-52). Η Αρμάνι απάντησε με ένα 6-0 για το 46-52, κυρίως χάρη στον εξαιρετικό Μπολμάρο, που μετρούσε ήδη 15 από τους 46 πόντους της ομάδας του, κρατώντας τους γηπεδούχους «ζωντανούς» στο ματς.

Η Βαλένθια μπήκε εντυπωσιακά στο τρίτο δεκάλεπτο, «βομβαρδίζοντας» από την περιφέρεια. Με επτά συνεχόμενα τρίποντα και επιμέρους 9-21 στα πρώτα πέντε αγωνιστικά λεπτά, ανέβασε τη διαφορά στο +20 (57-77). Με το σκορ να πηγαίνει και στο 57-79, η Αρμάνι έδειχνε να μην έχει απάντηση. Ωστόσο, ένα ξέσπασμα με επιμέρους 17-6 και τον Ρίτσι «καυτό» έξω από τα 6.75μ. επέτρεψε στους Ιταλούς να ροκανίσουν τη διαφορά πριν από το τελευταίο δεκάλεπτο (74-85).

Εκεί, με πέντε σερί πόντους, οι γηπεδούχοι μείωσαν στους έξι (79-85) και έδειξαν σημάδια επιστροφής. Ο Μπρουκς ήταν το σημείο κλειδί της επιστροφής της Αρμάνι με την ευστοχία του από τα 6.75 σε κρίσιμες στιγμές για το 93-96. Η ισοφάριση δεν άργησε να έρθει με το σκορ στο 100-100 δύο λεπτά πριν το φινάλε. Kρίσιμες οι δύο χαμένες βολές του Μουρ, όμως ο Μοντέρο ευστόχησε σε τρίποντο για το 100-103 43'' πριν το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 48-54, 74-85, 100-103

Ο MVP... Ο Ζαν Μοντέρο με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ξεκάθα ο Λεάντρο Μπολμάρο με ρεκόρ καριέρας 31 πόντων με 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

TO ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... τα μόλις 4 λάθη της Αρμάνι σε όλο το ματς.

EA7 Emporio Armani Milan 2PT FG % 3PT FG % FT % REB AST STL TO BLK F PIR +/- # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK F PIR +/- 1 N. Mannion 03:36 0 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 -3 3 Q. Ellis * 27:36 10 5/6 83.3% 0/1 0.0% 0/2 0.0% 0 1 1 6 1 0 0 2 18 6 D. Booker * 25:30 6 2/3 66.7% 0/3 0.0% 2/2 100% 1 3 4 1 0 1 0 3 6 10 L. Bolmaro * 29:47 31 8/12 66.7% 2/3 66.7% 9/11 81.8% 3 1 4 3 1 1 1 1 37 12 A. Brooks 17:44 16 2/4 50.0% 4/7 57.1% 0/0 0% 2 4 6 1 3 1 0 2 18 17 G. Ricci * 22:48 13 2/3 66.7% 3/4 75.0% 0/0 0% 2 0 2 0 2 0 0 3 12 21 D. Flaccadori 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 M. Guduric 18:49 7 0/1 0.0% 1/5 20.0% 4/4 100% 0 1 1 4 1 1 0 1 10 25 O. Diop 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 S. Shields * 26:45 11 2/5 40.0% 1/5 20.0% 4/7 57.1% 1 4 5 7 0 0 0 4 11 42 B. Dunston 10:29 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 1 1 2 77 N. Sestina 16:56 6 3/3 100.0% 0/5 0.0% 0/0 0% 2 1 3 1 0 0 0 2 3 Team/Coaches 3 4 7 Total 200 100 24/38 63.2% 11/34 32.4% 19/26 73.1% 14 20 34 23 8 4 2 20 121



