Η Αρμάνι Μιλάνο υποδέχθηκε τη Βαλένθια για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague σε ένα ματς... ρόντεο. Εκεί που οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν στο +22 στην τρίτη περίοδο και το παιχνίδι έδειχνε να έχει προκαθοριστεί, η ιταλική ομάδα έβγαλε αντίδραση και έφτασε μέχρι και την ισοφάριση, όμως ο Ζαν Μοντέρο μετατράπηκε σε σωτήρα για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του με 100-103.
Σε εξαιρετική βραδιά και ο Μπολμάρο, ο οποίος με τους 31 πόντους του έχει συντρίψει το προηγούμενο προσωπικό του ρεκόρ (21 πόντοι στις 22 Μαρτίου 2024, όταν αγωνιζόταν με τη Μπάγερν απέναντι στη Μακάμπι), ωστόσο αυτή η εμφάνιση δεν ήταν αρκετή για να πάρει και το αποτέλεσμα.
Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια: Το ματς
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να βαδίζουν χέρι-χέρι στο σκορ, ωστόσο η φρεσκάδα και ο ρυθμός της Βαλένθια της έδωσαν ώθηση να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά (18-24).
Στη δεύτερη περίοδο οι Ισπανοί ανέβασαν στροφές. Με επιμέρους 4-14 σε 3’10” και τον Μοντέρο να φτάνει τους 11 πόντους, η Βαλένθια ξέφυγε για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (40-52). Η Αρμάνι απάντησε με ένα 6-0 για το 46-52, κυρίως χάρη στον εξαιρετικό Μπολμάρο, που μετρούσε ήδη 15 από τους 46 πόντους της ομάδας του, κρατώντας τους γηπεδούχους «ζωντανούς» στο ματς.
Η Βαλένθια μπήκε εντυπωσιακά στο τρίτο δεκάλεπτο, «βομβαρδίζοντας» από την περιφέρεια. Με επτά συνεχόμενα τρίποντα και επιμέρους 9-21 στα πρώτα πέντε αγωνιστικά λεπτά, ανέβασε τη διαφορά στο +20 (57-77). Με το σκορ να πηγαίνει και στο 57-79, η Αρμάνι έδειχνε να μην έχει απάντηση. Ωστόσο, ένα ξέσπασμα με επιμέρους 17-6 και τον Ρίτσι «καυτό» έξω από τα 6.75μ. επέτρεψε στους Ιταλούς να ροκανίσουν τη διαφορά πριν από το τελευταίο δεκάλεπτο (74-85).
Εκεί, με πέντε σερί πόντους, οι γηπεδούχοι μείωσαν στους έξι (79-85) και έδειξαν σημάδια επιστροφής. Ο Μπρουκς ήταν το σημείο κλειδί της επιστροφής της Αρμάνι με την ευστοχία του από τα 6.75 σε κρίσιμες στιγμές για το 93-96. Η ισοφάριση δεν άργησε να έρθει με το σκορ στο 100-100 δύο λεπτά πριν το φινάλε. Kρίσιμες οι δύο χαμένες βολές του Μουρ, όμως ο Μοντέρο ευστόχησε σε τρίποντο για το 100-103 43'' πριν το τέλος.
Τα δεκάλεπτα: 18-24, 48-54, 74-85, 100-103
Ο MVP... Ο Ζαν Μοντέρο με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ξεκάθα ο Λεάντρο Μπολμάρο με ρεκόρ καριέρας 31 πόντων με 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
TO ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... τα μόλις 4 λάθη της Αρμάνι σε όλο το ματς.
|EA7 Emporio Armani Milan
|2PT FG
|%
|3PT FG
|%
|FT
|%
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|F
|PIR
|+/-
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|F
|PIR
|+/-
|1
|N. Mannion
|03:36
|0
|0/1
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0%
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|1
|-3
|3
|Q. Ellis *
|27:36
|10
|5/6
|83.3%
|0/1
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0
|1
|1
|6
|1
|0
|0
|2
|18
|6
|D. Booker *
|25:30
|6
|2/3
|66.7%
|0/3
|0.0%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|1
|0
|1
|0
|3
|6
|10
|L. Bolmaro *
|29:47
|31
|8/12
|66.7%
|2/3
|66.7%
|9/11
|81.8%
|3
|1
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|37
|12
|A. Brooks
|17:44
|16
|2/4
|50.0%
|4/7
|57.1%
|0/0
|0%
|2
|4
|6
|1
|3
|1
|0
|2
|18
|17
|G. Ricci *
|22:48
|13
|2/3
|66.7%
|3/4
|75.0%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|0
|3
|12
|21
|D. Flaccadori
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23
|M. Guduric
|18:49
|7
|0/1
|0.0%
|1/5
|20.0%
|4/4
|100%
|0
|1
|1
|4
|1
|1
|0
|1
|10
|25
|O. Diop
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|31
|S. Shields *
|26:45
|11
|2/5
|40.0%
|1/5
|20.0%
|4/7
|57.1%
|1
|4
|5
|7
|0
|0
|0
|4
|11
|42
|B. Dunston
|10:29
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|77
|N. Sestina
|16:56
|6
|3/3
|100.0%
|0/5
|0.0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|1
|0
|0
|0
|2
|3
|Team/Coaches
|3
|4
|7
|Total
|200
|100
|24/38
|63.2%
|11/34
|32.4%
|19/26
|73.1%
|14
|20
|34
|23
|8
|4
|2
|20
|121
|Valencia Basket
|MIN
|PTS
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|FOULS
|PIR
|+/-
|#
|Players
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|O
|D
|T
|C/D
|0
|B. Badio *
|17:21
|11
|3/3
|100%
|1/4
|25%
|2/2
|100%
|1
|0
|1
|0
|0
|3
|0
|0/1
|7
|1
|K. Taylor *
|19:51
|6
|0/0
|0%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|2
|0
|0
|0
|4/2
|10
|3
|N. Reuvers
|20:45
|8
|0/2
|0%
|2/3
|66.7%
|2/4
|50%
|3
|1
|4
|0
|1
|0
|1
|4/2
|6
|4
|J. Pradilla
|23:22
|13
|3/3
|100%
|1/2
|50%
|4/4
|100%
|1
|3
|4
|1
|1
|1
|0
|3/3
|17
|5
|S. De Larrea
|10:24
|4
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|0
|2
|0
|0/0
|3
|6
|X. Lopez-Arostegui
|11:08
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|1
|0
|1
|1
|0/2
|3
|8
|J. Montero
|19:03
|18
|2/5
|40%
|2/7
|28.6%
|8/8
|100%
|0
|3
|3
|3
|0
|1
|0
|2/4
|17
|10
|O. Moore
|18:15
|13
|4/4
|100%
|1/2
|50%
|2/4
|50%
|0
|1
|1
|3
|0
|1
|0
|1/2
|14
|12
|N. Sako *
|13:05
|6
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|1
|0
|0
|0
|2/1
|9
|13
|D. Thompson *
|21:27
|16
|2/4
|50%
|4/7
|57.1%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|3
|0
|0
|1
|3/1
|15
|24
|M. Costello *
|22:48
|8
|1/1
|100%
|2/6
|33.3%
|0/1
|0%
|0
|2
|2
|2
|0
|0
|0
|3/2
|6
|32
|I. Nogues
|02:31
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|2/0
|1
|Team/Coaches
|2
|3
|5
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|103
|20/29
|69.0%
|15/34
|44.1%
|18/23
|78.3%
|10
|25
|35
|18
|3
|9
|2
|24/20
|113
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.