Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν και την Τρίτη (9/12) οι Τσέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς, η συμμετοχή των οποίων είναι αμφίβολη για την αναμέτρηση με την Αρμάνι στο Μιλάνο.

Ούτε την Τρίτη κατάφεραν οι Τσέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς να λάβουν μέρος στην ομαδική προπόνηση του Παναθηναϊκού, κάτι που καθιστά εξαιρετικά αμφίβολη την συμμετοχή τους (και) στο παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής της Euroleague με αντίπαλο την Αρμάνι στο Μιλάνο.

Αμφότεροι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα προπόνησης και θεωρείται πολύ δύσκολο να ακολουθήσουν την αποστολή της ομάδας για την ιταλική πόλη. Αν και υπήρχε η ελπίδα ότι τουλάχιστον ο Τούρκος φόργουορντ θα προλάβαινε το παιχνίδι με την Αρμάνι, πλέον, το πιθανότερο είναι να μείνει εκτός. Κάτι που ισχύει και για τον Τούρκο σέντερ.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού θα αναχωρήσει το μεσημέρι της Τετάρτης (10/12) για το Μιλάνο όπου μία ημέρα αργότερα (11/12, 21:30) θα φιλοξενηθεί από την ομάδα του Τζουζέπε Ποέτα. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα και οι υπόλοιποι παίκτες θα βρίσκονται στην διάθεση του Εργκίν Άταμαν γι' αυτό το παιχνίδι.