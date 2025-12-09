Παναθηναϊκός: Sold out με Χάποελ Τελ Αβίβ
Πανζουρλισμός επικρατεί στις τάξεις του Παναθηναϊκού καθώς «εξαφάνισαν» όλα τα εισιτήρια και για την αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής στην Euroleague στις 18 Δεκεμβρίου!
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε ένα ακόμα sold out, το οποίο θα είναι το 8ο για τη φετινή σεζόν όσον αφορά τα ματς της Euroleague στο «Telekom Center Athens».
Μέχρι στιγμής μόνο σ' ένα ματς δεν έγινε sold out και πιο συγκεκριμένα σε αυτό με αντίπαλο την Ντουμπάι BC για την 12η αγωνιστική της διοργάνωσης. Στα υπόλοιπα έξι είχε σημειωθεί κανονικά sold out κόντρα σε Μπάγερν, Μπαρτσελόνα, Βιλερμπάν, Μακάμπι, Παρτίζαν και Βαλένθια.
Να σημειωθεί ότι έχει ανακοινωθεί από τον περασμένο Αύγουστο sold out και για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 2 Ιανουαρίου.
SOLD OUT 💥🏠— Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 9, 2025
The full-house streak continues, thanks to you #PAOFans! ☘️
CAN’T WAIT to play in front of you once again! #WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/v4w2sTHyWV
