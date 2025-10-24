Ένας κάκιστος Παναθηναϊκός παραδόθηκε άνευ ορων στην Βίρτους Μπολόνια γνωρίζοντας βαριά ήττα από την ιταλική ομάδα για την 6η αγωνιστική της Euroleague με 92-75. Αποβλήθηκε ο Άταμαν στην 3η περίοδο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

Από το ζενίθ της Πόλης στο... ναδίρ της Μπολόνια για τον Παναθηναϊκό!

Μία εβδομάδα μετά την επιβλητική του εμφάνιση απέναντι στην Αναντολού Εφές και την εύκολη επικράτησή του, ήρθε η Βίρτους για να τον... προσγειώσει απότομα στο «κολαστήριο» της Paladozza ή αλλιώς στον «ναό του ιταλικού μπάσκετ» όπως ειναι το προσωνύμιο του ιστορικού γηπέδου που θα χρησιμοποιεί για λίγα ακόμα ματς η ιταλική ομάδα. Οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν πολύ κατώτεροι των περιστάσεων ή αν προτιμάτε δεν εμφανίστηκαν σχεδόν καθόλου στο παρκέ και παραδόθηκαν σχεδόν... αμαχητί στους παίκτες του Ντούσκο Ιβάνοβιτς.

Οι «πράσινοι» δεν μπήκαν ποτέ στο πνεύμα του αγώνα, ήταν νωχελικοί, δεν είχαν να αντιπαρατάξουν την ενέργεια των γηπεδούχων και έφτασαν στο σημείο να «κυνηγούν» σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Από τη στιγμή που «άνοιξε» και η ψαλίδα της διαφοράς έπεσαν οριστικά και αμετάκλητα οι τίτλοι τέλους του αγώνα. Ο Τσέντι Όσμαν ήταν ο πιο σταθερός παίκτης του Παναθηναϊκού και εκείνος που προσπάθησε να μπει στο κλίμα του αγώνα, ενώ οι προσπάθειες του Σορτς στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχαν το παραμικρό αντίκρισμα.

Βίρτους - Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Η Βίρτους Μπολόνια θέλησε να είναι επιθετική στην άμυνα της, να πιέσει τους παίκτες του Παναθηναϊκού και να κυνηγήσει στα 3/4 του παρκέ. Δυσκόλεψε αρκετά τις κατοχές των «πρασίνων» ειδικά μετά τις αρχικές πετυχημένες ενέργειες του Γιούρτσεβεν. Ο Άλεν Σμάιλαγκιτς ήταν εκείνος που έκανε και την μεγαλύτερη ζημιά στην ελληνική άμυνα, κερδίζοντας κατά κράτος τις μάχες με τους ψηλούς των «πρασίνων». Είναι χαρακτηριστικό ότι είχε πετύχει τους 8 από τους 19 πόντους της ομάδας του στο πρώτο δεκάλεπτο, έχοντας 3/4 δίποντα και 2/2 βολές και οι δύο από «γκολ φάουλ». Η πρώτη περίοδος έκλεισε με τους γηπεδούχους στο +4 (19-15) και με πέντε επιθετικά ριμπάουντ.

Ο Παναθηναϊκός είχε 5/10 δίποντα και 1/5 τρίποντα και 4 ασίστ για 4 λάθη στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, ενώ η Βίρτους 6/15 δίποντα, 1/4 τρίποντα και 4 κλεψίματα (σ.σ. τα λάθη του «τριφυλλιού»). Τα πράγματα έγιναν χειρότερα στο 2ο δεκάλεπτο καθώς μετά το 26-25 του 13’, δέχθηκε σερί 8-0 για το ιταλικό +9 (34-25), σ’ ένα διάστημα όπου είχε ανεβάσει στροφές ο Ματ Μόργκαν (8π.).

Παρά το μίνι 4-0 για το 34-29 η συνέχεια ήταν… ίδια και απαράλλακτη! Η Βίρτους «χτυπούσε» τις αργές επιστροφές των παικτών του Άταμαν με καλάθια στο ανοικτό γήπεδο, οι «πράσινοι» δεν χρησιμοποιούσαν καθόλου καλά τα φάουλ με αποτέλεσμα να βρεθούν στο -15 (48-33) λίγο πριν από το ημίχρονο (48-35).

Αποτέλεσμα; Η Βίρτους (Σμάιλαγκιτς 10π., Έντουαρντς 10π., Μόργκαν 9π., Τζάλοου 9π.) να κλείσει το ημίχρονο έχοντας 15/26 δίποντα (9/11 στην β΄περίοδο!), 4/11 τρίποντα (3/7 στην β’ περίοδο), 6/6 βολές, 16-7 ριμπάουντ και 11 ασίστ για 8 λάθη. Από τον Παναθηναϊκό (10/20δίπ., 3/12τρ., 6/7β., 10-4ριμπ., 7ασ., 7λ.) ο Ναν ήταν και πάλι εκτός κλίματος (2/8 σουτ, 2 λάθη) και ο Όσμαν (12π., 1/2δίπ., 2/4τρ., 4/4β.) δεν μπόρεσε να βγάλει μόνος του τα κάστανα από τη φωτιά.

Το ματς πήρε φωτιά στην 3η περίοδο. Ο Παναθηναϊκός μείωσε στους 10 πόντους (52-42), αλλά παραήταν έκδηλος. Πολλές οι βεβιασμένες ενέργειες, ενώ ένα σφύριγμα των διαιτητών για αντιαθλητικό φάουλ του Κέντρικ Ναν στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο, στάθηκε αρκετό για να γίνει… ροντέο το παιχνίδι. Ο Εργκίν Άταμαν αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές στο 23’ και έχοντας βγει εκτός εαυτού με τον διαιτητή Σάσα Πουκλ!

Ο Κάρσεν Έντουαρντς ήταν εκείνος που είχε δώσει εκ νέου αέρα 15 πόντων στην ομάδα του (57-42 στο 25’) ενώ ο δείκτης του σκορ ανέβηκε και στο +16 για τους γηπεδούχους (60-46) ένα λεπτό αργότερα. Ο κατήφορος δεν σταμάτησε εκεί για την ομάδα του Χρήστου Σερέλη, ο οποίος είχε αναλάβει το κοουτσάρισμα της ομάδας μετά την αποβολή του Άταμαν. Η Βίρτους έφτασε και στις παρυφές των 20 πόντων (65-47 στο 28' και 69-51 στο 29') έχοντας κυριαρχήσει και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ουσιαστικά τίποτε δεν λειτουργούσε σωστά για τον Παναθηναϊκό έχοντας δώσει στην ιταλική ομάδα την άνεση και την ψυχολογία από την αρχή έως και το τέλος. Η 4η και τελευταία περίοδος αποδείχθηκε τυπική διαδικασία. Οι προσπάθειες του Σορτς δεν είχαν κανένα αντίκρισμα και οι «πράσινοι» γνώρισαν την ήττα με σχεδόν... κάτω τα χέρια. Ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +19 (80-61), δείγμα και της εικόνας των δύο ομάδων στο ματς.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η Βίρτους ήταν πολύ καλύτερη του Παναθηναϊκού συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Έβγαλε ενέργεια, έλεγξε το ματς και αποτέλεσε το αφεντικό του αγώνα από την αρχή έως και το τέλος.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Κάρσεν Έντουαρντς, ο οποίος άναψε την σπίθα όταν ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να επιστρέψει στο ματς αλλά με σερί πόντους «καθάρισε» για λογαριασμό της Βίρτους έχοντας συνολικά 22 πόντους με 6/12 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4/6 βολές και 2 ριμπάουντ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Μάτ Μόργκαν με 15 πόντους και 3/4 τρίποντα, ενώ «γεμάτο» και άκρως πληθωρικό παιχνίδι έκανε ο Παγιόλα έχοντας 7 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ!

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κέντρικ Ναν. Τηρουμένων των αναλογιών, ο Αμερικανός γκαρντ είχε κακή απόδοση. Παρά τους 17 πόντους που σημείωσε. Οι περισσότεροι εκ των οποίων όταν είχαν κριθεί τα πάντα. Εκτός κλίματος και ο Χουάντσο. Ίσως λόγω και του τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑ… οι Όσμαν (14π.) και Σορτς (15π.) προσπάθησαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους έχοντας από ένα καλό ημίχρονο ο καθένας.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… η τρομερή και άκρως μπασκετική ατμόσφαιρα στην «Paladozza». Κάθε γωνιά του συγκεκριμένου γηπέδου μυρίζει… μπάσκετ!

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… η κακή αμυντική αντίδραση του Παναθηναϊκού (ή αν προτιμάτε καλύτερα η… μη αντίδραση) στο γρήγορο παιχνίδι που ήθελε να επιβάλλει (και επέβαλλε) η Βίρτους. Και γενικά η νοοτροπία που είχαν οι «πράσινοι» από την αρχή έως και τέλος. Σαν να μην μπήκαν ποτέ στο ματς.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 48-35, 69-53, 92-75.

Virtus Bologna FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF Head Coach: Dusko Ivanovic MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 L. Vildoza 13:03 5 2/6 33.3% 1/2 50.0% 1/4 25.0% 0/0 0.0% 0 1 1 3 3 1 1 0 2 3 C. Edwards * 27:39 22 8/18 44.4% 6/12 50.0% 2/6 33.3% 4/6 66.7% 0 2 2 1 9 2 2 0 14 6 A. Pajola * 26:57 7 2/5 40.0% 0/0 0.0% 2/3 66.7% 1/2 50.0% 2 8 10 7 6 3 2 1 22 7 S. Niang * 18:17 8 4/4 100% 4/4 100% 0/0 0% 0/0 0% 3 1 4 3 4 1 1 0 13 9 A. Smailagic * 26:46 14 5/11 45.5% 5/9 55.6% 0/2 0% 4/4 100% 1 1 2 0 7 0 2 1 14 11 B. Taylor 00:28 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 D. Alston Jr. * 14:06 4 2/5 40.0% 2/4 50.0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 2 1 1 1 0 1 23 D. Hackett 24:01 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 7 7 3 6 3 1 0 3 30 M. Morgan 13:38 15 5/8 62.5% 2/4 50.0% 3/4 75.0% 2/2 100% 0 2 2 1 3 0 0 2 12 34 K. Jallow * 21:51 9 4/9 44.4% 3/7 42.9% 1/2 50% 0/2 0% 3 2 5 2 5 1 0 0 7 35 M. Diouf 13:14 8 4/5 80% 4/5 80% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 0 2 1 0 1 10 45 N. Akele 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 200 92 36/70 51.4% 27/48 56.3% 9/22 40.9% 11/16 68.8% 11 28 39 22 27 13 10 2 101