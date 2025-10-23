Η Ζάλγκιρις έκανε... πλάκα απέναντι στην Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη καθώς επικράτησε με 73-88 παίζοντας καταπληκτικό μπάσκετ για τρία δεκάλεπτα όπου έφτασε τη διαφορά έως και στο +25

Στην τέταρτη νίκη της στη διοργάνωση, η Ζάλγκιρις έδωσε εντυπωσιακή παράσταση μέσα στη Βαρκελώνη παρότι είδε τον Ουίλιαμ Γκος να αποχωρεί τραυματίας έπειτα από 85 δευτερόλεπτα. Η αμυντική αποτελεσματικότητα συνδυάστηκε με το μπάσκετ συνεργασίας αλλά και εξαιρετικά ποσοστά εκτέλεσης. Σε κανένα σημείο του αγώνα η Μπαρτσελόνα δεν είχε επαφή με το σκορ καθώς μετά το αρχικό 0-9, έφτασε να μειώσει έως και στους έξι πόντους, όπως όμως βρέθηκε να χάνει και με -25 (48-73).

Ο αγώνας

Παρά τον τραυματισμό του Ουίλιαμ Γκος στο ξεκίνημα του αγώνα, η Ζάλγκιρις ήταν φανταστική στα πρώτα 14 λεπτά του αγώνα. Η πιεστική άμυνα και η ταχύτητα στο transition παιχνίδι ήταν η βάση των Λιθουανών οι οποίοι από την αρχή επέβαλαν τους κανόνες τους (0-9, 3’). Βάζοντας στην εξίσωση και το μακρινό σουτ (6/11) έφτασαν να προηγηθούν έως και με διαφορά 18 πόντων (20-38) έχοντας κορυφαίο τον Μαοντό Λο.

Καθώς ο Πεναρόγια παρακολουθούσε απελπισμένος την απόδοση της ομάδας του, ο Τόμας Μασιούλις έβαλε τις φωνές στον Φραντσίσκο για μια «τραβηγμένη» προσπάθειά του! Επιστρέφοντας στο παρκέ, ο Γάλλος έκανε τρία διαδοχικά λάθη. Η Μπάρτσα ανέβασε την πίεση και επέστρεψε (34-40, 17’) στηριζόμενη στις παλιοσειρές. Ο Ράιτ έκανε εξαιρετική δουλειά στις ρακέτες, προσφέροντας επιπλέον κατοχές, αλλά και ο Φραντσίσκο στη δημιουργία. Κι έτσι η Ζάλγκιρις απορρόφησε την πίεση και πήγε στ’ αποδυτήρια με +13 (39-52).

Οι φιλοξενούμενοι ήταν το ίδιο εντυπωσιακοί στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους έχοντας εξαιρετική ανάγνωση της αντίπαλης άμυνας και η διαφορά έφτασε στο +23 (41-64, 24'). Οι γηπεδούχοι έδειξαν αδύναμοι να σταματήσουν το παιχνίδι συνεργασιών της Ζάλγκιρις (48-73, 27'). Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να μαζέψει τη διαφορά έως το τέλος της περιόδου αλλά δεν είχε την ψυχολογία στην εκτέλεση (54-75).

Η καλοκουρδισμένη μηχανή των τριών πρώτων δεκαλέπτων έγινε δυσλειτουργική στο πρώτο μισό της τελευταίας περιόδου και βρήκε την ευκαιρία επιστροφής, δίχως όμως να αξιοποιήσει ολοκληρωτικά την ευκαιρία (65-79). Εκεί, ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου, ο Μαοντό Λο, έβαλε το τρίποντο του αγώνα, απομακρύνοντας την πίεση από την ομάδα του. Εκεί τελείωσε το παιχνίδι παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Μάρκος.

Τα δεκάλεπτα: 14-25, 39-52, 54-75, 73-88

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η Ζαλγκίρις έκανε φανταστικό παιχνίδι στα τρία πρώτα δεκάλεπτα βγάζοντας τρομερές άμυνες, έχοντας συνεργασίες στην επίθεση αλλά και ποσοστό... νίκης από μακρινή απόσταση.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ… ο Μάοντο Λο με αξιοπερίεργο γεγονός ότι στο τέλος της 3ης περιόδου δεν ήταν στο παρκέ για περισσότερα από 12 λεπτά αλλά πρόλαβε να σημειώσει 17 πόντους.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Ράιτ, Σιρβίντις αλλά και ο Φραντσίσκο κι ας ήταν άστοχος από μακρινή απόσταση.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΙ… περιφερειακοί της Μπαρτσελόνα και ειδικά οι Πάντερ, Κλάιμπερν. Ειδικά ο τελευταίος πρόσφερε το... απόλυτο μηδέν.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑ… ο Σενγκέλια μαζί με τον Πάρα έκαναν ό,τι μπορούσαν

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Τι άλλο από τη φανταστική παράσταση της Ζάλγκιρις στα τρία δεκάλεπτα.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Προφανώς η Μπαρτσελόνα η οποία σε κανένα σημείο του αγώνα δεν στάθηκε ανταγωνιστικά.