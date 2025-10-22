Μακάμπι - Ρεάλ 92-91: Δια χειρός Μπλατ η Μακάμπι γλίτωσε νέα ήττα αλά... Ολυμπιακός

Γιώργος Κούβαρης
Με τον Ταμίρ Μπλατ να ευστοχεί από τα εννέα μέτρα στα 4'' πριν από το τέλος, η Μακάμπι κατάφερε να νικήσει την Ρεάλ με 92-91 και να γλιτώσει πανομοιότυπη ήττα όπως την περασμένη εβδομάδα απέναντι στον Ολυμπιακό! Μοιραίος για τη Ρεάλ ο Χεζόνια ο οποίος αστόχησε στο τέλος.

Λίγο έλειψε για τους Ισραηλινούς να γίνουν στο... ίδιο έργο θεατές! Την περασμένη εβδομάδα ο Ολυμπιακός είχε αποδράσει με τη νίκη από το Βελιγράδι έχοντας πραγματοποιήσει ανατροπή απέναντι στην Μακάμπι, η οποία είδε το σουτ της νίκης του Λόνι Γουόκερ να καταλήγει στο σίδερο στα 9'' πριν από το τέλος!

Όμως η κατοχή της μπάλας παρέμεινε στη Μακάμπι, με τον Ταμίρ Μπλατ να μην... μιμείται τον συμπαίκτη του και να ευστοχεί από τα εννέα μέτρα για το προσπέρασμα με 92-91 στα 4'' πριν από τη λήξη του αγώνα. Η Ρεάλ είχε την ευκαιρία για το σουτ της νίκης αλλά ο Μάριο Χεζόνια αστόχησε από πλεονεκτική θέση.

Μακάμπι – Ρεάλ: Ο αγώνας

Ένα ξέσπασμα της Ρεάλ στο δεύτερο μισό της πρώτης περιόδου στάθηκε αρκετό για να της δώσει προβάδισμα 10 πόντων (17-27) με τη λήξη του δεκαλέπτου. Συγκεκριμένα η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο μετέτρεψε αρχικά το 10-9 της Μακάμπι σε 10-17 με 8-0 σερί ενώ στη συνέχεια το 15-17 υπέρ της σε... 17-27 έχοντας συνεχίσει με νέο επιμέρους σκορ, αυτήν την φορά στο 10-2. Ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +12 για την Ρεάλ (18-30 στο 11') αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν ήταν και... αρκετό.

Ο Λόνι Γουόκερ πήρε... φωτιά (23π., 5/5τρ.), ο Ρόμαν Σόρκιν (13π., 5/6δίπ.) τον ακολούθησε σε απόδοση και κάπως έτσι η Μακάμπι πάτησε το πόδι στο γκάζι και άλλαξε τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί στα πρώτα 11 λεπτά του αγώνα. Με σερί 13-0 (!) πήρε προβάδισμα στο σκορ με 31-30 ενώ στο 46-47 στο 01:47 για το τέλος του ημιχρόνου το έκανε... 57-48 με νέο επιμέρους 11-1! Οι γηπεδούχοι δεν σταμάτησαν εκεί.

 

Βρέθηκαν και στο +11 (76-65 στο 28') έχοντας επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό τους στο «Aleksandar Nikolic Hall» του Βελιγραδίου. Όμως Μαλεντόν και Ντεκ δεν είχαν πει την τελευταία τους κουβέντα και οδήγησαν τη Ρεάλ σε 9-0 σερί έως το τέλος της 3ης περιόδου με το οποίο μείωσαν σε απόσταση μίας κατοχής (76-74).

Το σερί έγινε 11-0 για την ισοφάριση στους 76 πόντους στο 31' αλλά με τον Ρόμαν Σόρκιν να ανεβάζει και πάλι στροφές, η Μακάμπι πήρε εκ νέου διαφορά επτά πόντων (84-77) στα μέσα της τελευταίας περιόδου. Όμως η Ρεάλ κατάφερε και πάλι να κάνει την ανατροπή και μάλιστα να προηγηθεί με 89-91 στα 25'' πριν από το τέλος! Ο Λόνι Γουόκερ ανέλαβε και πάλι την ευθύνη για το σουτ της νίκης στα 9'' αλλά είδε την μπάλα να καταλήγει στο σίδερο. Παρόλα αυτά η κατοχή παρέμεινε στην Μακάμπι, η οποία βρήκε το τρίποντο της νίκης από τα χέρια του Ταμίρ Μπλατ!

Στην τελευταία της επίθεση η Ρεάλ είχε την ευκαιρία για να κερδίσει το παιχνίδι αλλά ο Μάριο Χεζόνια αστόχησε από κοντά.

Ο MVP: Λόνι Γουόκερ (27π.) και Ρόμαν Σόρκιν (21π., 6ριμπ., 3ασ.) έκαναν την περισσότερη δουλειά αλλά ο Μπλατ έβαλε την τελευταία πινελιά με το σουτ της νίκης!

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ωραίος αλλά μοιραίος ο Μάριο Χεζόνια έχοντας στο σύνολο 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίοστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα σχεδόν διπλάσια ριμπάουντ της Ρεάλ (41 έναντι 22) τα οποία ωστόσο δεν εκμεταλλεύτηκε.

Τα δεκάλεπτα: 17-27, 57-48, 76-74, 92-91.

Maccabi Rapyd Tel AvivFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1J. Hoard *15:5621/250%1/250%0/00%0/00%01105000-30
2J. Clark III13:4821/1100%1/1100%0/10%0/00%1013120020
3M. Santos07:3110/00%0/00%0/00%1/250%0000310000
8L. Walker IV *32:50278/1650%3/650%5/1050%6/875%022440202525
9R. Sorkin *32:41219/1369.2%9/1181.8%0/20%3/3100%066320023030
10O. Brissett *38:12187/1163.6%6/875%1/333.3%3/3100%055023202121
11W. Rayman00:0800/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
12J. Dibartolomeo00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
14C. Omoruyi00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
21J. Dowtin Jr07:3600/20%0/10%0/10%0/00%12334212-211
22T. Leaf24:0195/955.6%3/742.9%1/250%0/00%123340121111
45T. Blatt *27:17123/742.9%2/2100%1/520%5/683.3%112922001818
Team/Coaches02200
TOTAL2009233/6154.1%25/3865.8%8/2334.8%18/2281.8%3192223231054104

Real MadridFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0T. Lyles *25:55163/742.9%3/560%0/20%10/1190.9%4610302002929
1D. Kramer14:5131/250%0/10%1/1100%0/00%0004500011
6A. Abalde *21:5000/10%0/00%0/10%0/00%1124130011
7F. Campazzo23:38144/850%1/333.3%3/560%3/475%112522201919
8C. Okeke12:0731/250%0/00%1/250%0/20%0110110000
9G. Procida00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
11M. Hezonja *27:062411/2055%7/1163.6%3/933.3%1/333.3%189324012020
12T. Maledon *19:41116/1060%1/425%2/633.3%3/475%0000210022
13I. Almansa04:0300/00%0/00%0/00%0/00%00001000-1-1
14G. Deck17:4521/250%1/250%0/00%0/00%0332101055
16U. Garuba14:37124/666.7%3/560%1/1100%3/475%022030201212
22W. Tavares *18:2763/650%3/560%0/00%0/10%4152530133
Team/Coaches61700
TOTAL2009130/6347.6%19/3652.8%11/2740.7%20/2969%1724412323175497
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     