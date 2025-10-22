Λίγο έλειψε για τους Ισραηλινούς να γίνουν στο... ίδιο έργο θεατές! Την περασμένη εβδομάδα ο Ολυμπιακός είχε αποδράσει με τη νίκη από το Βελιγράδι έχοντας πραγματοποιήσει ανατροπή απέναντι στην Μακάμπι, η οποία είδε το σουτ της νίκης του Λόνι Γουόκερ να καταλήγει στο σίδερο στα 9'' πριν από το τέλος!
Όμως η κατοχή της μπάλας παρέμεινε στη Μακάμπι, με τον Ταμίρ Μπλατ να μην... μιμείται τον συμπαίκτη του και να ευστοχεί από τα εννέα μέτρα για το προσπέρασμα με 92-91 στα 4'' πριν από τη λήξη του αγώνα. Η Ρεάλ είχε την ευκαιρία για το σουτ της νίκης αλλά ο Μάριο Χεζόνια αστόχησε από πλεονεκτική θέση.
Μακάμπι – Ρεάλ: Ο αγώνας
Ένα ξέσπασμα της Ρεάλ στο δεύτερο μισό της πρώτης περιόδου στάθηκε αρκετό για να της δώσει προβάδισμα 10 πόντων (17-27) με τη λήξη του δεκαλέπτου. Συγκεκριμένα η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο μετέτρεψε αρχικά το 10-9 της Μακάμπι σε 10-17 με 8-0 σερί ενώ στη συνέχεια το 15-17 υπέρ της σε... 17-27 έχοντας συνεχίσει με νέο επιμέρους σκορ, αυτήν την φορά στο 10-2. Ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +12 για την Ρεάλ (18-30 στο 11') αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν ήταν και... αρκετό.
Ο Λόνι Γουόκερ πήρε... φωτιά (23π., 5/5τρ.), ο Ρόμαν Σόρκιν (13π., 5/6δίπ.) τον ακολούθησε σε απόδοση και κάπως έτσι η Μακάμπι πάτησε το πόδι στο γκάζι και άλλαξε τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί στα πρώτα 11 λεπτά του αγώνα. Με σερί 13-0 (!) πήρε προβάδισμα στο σκορ με 31-30 ενώ στο 46-47 στο 01:47 για το τέλος του ημιχρόνου το έκανε... 57-48 με νέο επιμέρους 11-1! Οι γηπεδούχοι δεν σταμάτησαν εκεί.
Βρέθηκαν και στο +11 (76-65 στο 28') έχοντας επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό τους στο «Aleksandar Nikolic Hall» του Βελιγραδίου. Όμως Μαλεντόν και Ντεκ δεν είχαν πει την τελευταία τους κουβέντα και οδήγησαν τη Ρεάλ σε 9-0 σερί έως το τέλος της 3ης περιόδου με το οποίο μείωσαν σε απόσταση μίας κατοχής (76-74).
Το σερί έγινε 11-0 για την ισοφάριση στους 76 πόντους στο 31' αλλά με τον Ρόμαν Σόρκιν να ανεβάζει και πάλι στροφές, η Μακάμπι πήρε εκ νέου διαφορά επτά πόντων (84-77) στα μέσα της τελευταίας περιόδου. Όμως η Ρεάλ κατάφερε και πάλι να κάνει την ανατροπή και μάλιστα να προηγηθεί με 89-91 στα 25'' πριν από το τέλος! Ο Λόνι Γουόκερ ανέλαβε και πάλι την ευθύνη για το σουτ της νίκης στα 9'' αλλά είδε την μπάλα να καταλήγει στο σίδερο. Παρόλα αυτά η κατοχή παρέμεινε στην Μακάμπι, η οποία βρήκε το τρίποντο της νίκης από τα χέρια του Ταμίρ Μπλατ!
Στην τελευταία της επίθεση η Ρεάλ είχε την ευκαιρία για να κερδίσει το παιχνίδι αλλά ο Μάριο Χεζόνια αστόχησε από κοντά.
Ο MVP: Λόνι Γουόκερ (27π.) και Ρόμαν Σόρκιν (21π., 6ριμπ., 3ασ.) έκαναν την περισσότερη δουλειά αλλά ο Μπλατ έβαλε την τελευταία πινελιά με το σουτ της νίκης!
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ωραίος αλλά μοιραίος ο Μάριο Χεζόνια έχοντας στο σύνολο 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίοστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα σχεδόν διπλάσια ριμπάουντ της Ρεάλ (41 έναντι 22) τα οποία ωστόσο δεν εκμεταλλεύτηκε.
Τα δεκάλεπτα: 17-27, 57-48, 76-74, 92-91.
|Maccabi Rapyd Tel Aviv
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|J. Hoard *
|15:56
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|5
|0
|0
|0
|-3
|0
|2
|J. Clark III
|13:48
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|3
|1
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|M. Santos
|07:31
|1
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|0
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|8
|L. Walker IV *
|32:50
|27
|8/16
|50%
|3/6
|50%
|5/10
|50%
|6/8
|75%
|0
|2
|2
|4
|4
|0
|2
|0
|25
|25
|9
|R. Sorkin *
|32:41
|21
|9/13
|69.2%
|9/11
|81.8%
|0/2
|0%
|3/3
|100%
|0
|6
|6
|3
|2
|0
|0
|2
|30
|30
|10
|O. Brissett *
|38:12
|18
|7/11
|63.6%
|6/8
|75%
|1/3
|33.3%
|3/3
|100%
|0
|5
|5
|0
|2
|3
|2
|0
|21
|21
|11
|W. Rayman
|00:08
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|J. Dibartolomeo
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|C. Omoruyi
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|J. Dowtin Jr
|07:36
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|3
|4
|2
|1
|2
|-2
|11
|22
|T. Leaf
|24:01
|9
|5/9
|55.6%
|3/7
|42.9%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|3
|4
|0
|1
|2
|11
|11
|45
|T. Blatt *
|27:17
|12
|3/7
|42.9%
|2/2
|100%
|1/5
|20%
|5/6
|83.3%
|1
|1
|2
|9
|2
|2
|0
|0
|18
|18
|Team/Coaches
|0
|2
|2
|0
|0
|TOTAL
|200
|92
|33/61
|54.1%
|25/38
|65.8%
|8/23
|34.8%
|18/22
|81.8%
|3
|19
|22
|23
|23
|10
|5
|4
|104
|Real Madrid
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|T. Lyles *
|25:55
|16
|3/7
|42.9%
|3/5
|60%
|0/2
|0%
|10/11
|90.9%
|4
|6
|10
|3
|0
|2
|0
|0
|29
|29
|1
|D. Kramer
|14:51
|3
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|4
|5
|0
|0
|0
|1
|1
|6
|A. Abalde *
|21:50
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|4
|1
|3
|0
|0
|1
|1
|7
|F. Campazzo
|23:38
|14
|4/8
|50%
|1/3
|33.3%
|3/5
|60%
|3/4
|75%
|1
|1
|2
|5
|2
|2
|2
|0
|19
|19
|8
|C. Okeke
|12:07
|3
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|9
|G. Procida
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|M. Hezonja *
|27:06
|24
|11/20
|55%
|7/11
|63.6%
|3/9
|33.3%
|1/3
|33.3%
|1
|8
|9
|3
|2
|4
|0
|1
|20
|20
|12
|T. Maledon *
|19:41
|11
|6/10
|60%
|1/4
|25%
|2/6
|33.3%
|3/4
|75%
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|2
|2
|13
|I. Almansa
|04:03
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-1
|-1
|14
|G. Deck
|17:45
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|2
|1
|0
|1
|0
|5
|5
|16
|U. Garuba
|14:37
|12
|4/6
|66.7%
|3/5
|60%
|1/1
|100%
|3/4
|75%
|0
|2
|2
|0
|3
|0
|2
|0
|12
|12
|22
|W. Tavares *
|18:27
|6
|3/6
|50%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|4
|1
|5
|2
|5
|3
|0
|1
|3
|3
|Team/Coaches
|6
|1
|7
|0
|0
|TOTAL
|200
|91
|30/63
|47.6%
|19/36
|52.8%
|11/27
|40.7%
|20/29
|69%
|17
|24
|41
|23
|23
|17
|5
|4
|97
