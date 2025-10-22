Με τον Ταμίρ Μπλατ να ευστοχεί από τα εννέα μέτρα στα 4'' πριν από το τέλος, η Μακάμπι κατάφερε να νικήσει την Ρεάλ με 92-91 και να γλιτώσει πανομοιότυπη ήττα όπως την περασμένη εβδομάδα απέναντι στον Ολυμπιακό! Μοιραίος για τη Ρεάλ ο Χεζόνια ο οποίος αστόχησε στο τέλος.

Λίγο έλειψε για τους Ισραηλινούς να γίνουν στο... ίδιο έργο θεατές! Την περασμένη εβδομάδα ο Ολυμπιακός είχε αποδράσει με τη νίκη από το Βελιγράδι έχοντας πραγματοποιήσει ανατροπή απέναντι στην Μακάμπι, η οποία είδε το σουτ της νίκης του Λόνι Γουόκερ να καταλήγει στο σίδερο στα 9'' πριν από το τέλος!

Όμως η κατοχή της μπάλας παρέμεινε στη Μακάμπι, με τον Ταμίρ Μπλατ να μην... μιμείται τον συμπαίκτη του και να ευστοχεί από τα εννέα μέτρα για το προσπέρασμα με 92-91 στα 4'' πριν από τη λήξη του αγώνα. Η Ρεάλ είχε την ευκαιρία για το σουτ της νίκης αλλά ο Μάριο Χεζόνια αστόχησε από πλεονεκτική θέση.

Μακάμπι – Ρεάλ: Ο αγώνας

Ένα ξέσπασμα της Ρεάλ στο δεύτερο μισό της πρώτης περιόδου στάθηκε αρκετό για να της δώσει προβάδισμα 10 πόντων (17-27) με τη λήξη του δεκαλέπτου. Συγκεκριμένα η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο μετέτρεψε αρχικά το 10-9 της Μακάμπι σε 10-17 με 8-0 σερί ενώ στη συνέχεια το 15-17 υπέρ της σε... 17-27 έχοντας συνεχίσει με νέο επιμέρους σκορ, αυτήν την φορά στο 10-2. Ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +12 για την Ρεάλ (18-30 στο 11') αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν ήταν και... αρκετό.

Ο Λόνι Γουόκερ πήρε... φωτιά (23π., 5/5τρ.), ο Ρόμαν Σόρκιν (13π., 5/6δίπ.) τον ακολούθησε σε απόδοση και κάπως έτσι η Μακάμπι πάτησε το πόδι στο γκάζι και άλλαξε τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί στα πρώτα 11 λεπτά του αγώνα. Με σερί 13-0 (!) πήρε προβάδισμα στο σκορ με 31-30 ενώ στο 46-47 στο 01:47 για το τέλος του ημιχρόνου το έκανε... 57-48 με νέο επιμέρους 11-1! Οι γηπεδούχοι δεν σταμάτησαν εκεί.

Βρέθηκαν και στο +11 (76-65 στο 28') έχοντας επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό τους στο «Aleksandar Nikolic Hall» του Βελιγραδίου. Όμως Μαλεντόν και Ντεκ δεν είχαν πει την τελευταία τους κουβέντα και οδήγησαν τη Ρεάλ σε 9-0 σερί έως το τέλος της 3ης περιόδου με το οποίο μείωσαν σε απόσταση μίας κατοχής (76-74).

Το σερί έγινε 11-0 για την ισοφάριση στους 76 πόντους στο 31' αλλά με τον Ρόμαν Σόρκιν να ανεβάζει και πάλι στροφές, η Μακάμπι πήρε εκ νέου διαφορά επτά πόντων (84-77) στα μέσα της τελευταίας περιόδου. Όμως η Ρεάλ κατάφερε και πάλι να κάνει την ανατροπή και μάλιστα να προηγηθεί με 89-91 στα 25'' πριν από το τέλος! Ο Λόνι Γουόκερ ανέλαβε και πάλι την ευθύνη για το σουτ της νίκης στα 9'' αλλά είδε την μπάλα να καταλήγει στο σίδερο. Παρόλα αυτά η κατοχή παρέμεινε στην Μακάμπι, η οποία βρήκε το τρίποντο της νίκης από τα χέρια του Ταμίρ Μπλατ!

Στην τελευταία της επίθεση η Ρεάλ είχε την ευκαιρία για να κερδίσει το παιχνίδι αλλά ο Μάριο Χεζόνια αστόχησε από κοντά.

Ο MVP: Λόνι Γουόκερ (27π.) και Ρόμαν Σόρκιν (21π., 6ριμπ., 3ασ.) έκαναν την περισσότερη δουλειά αλλά ο Μπλατ έβαλε την τελευταία πινελιά με το σουτ της νίκης!

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ωραίος αλλά μοιραίος ο Μάριο Χεζόνια έχοντας στο σύνολο 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίοστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα σχεδόν διπλάσια ριμπάουντ της Ρεάλ (41 έναντι 22) τα οποία ωστόσο δεν εκμεταλλεύτηκε.

Τα δεκάλεπτα: 17-27, 57-48, 76-74, 92-91.

Maccabi Rapyd Tel Aviv FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 J. Hoard * 15:56 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 5 0 0 0 -3 0 2 J. Clark III 13:48 2 1/1 100% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 3 1 2 0 0 2 0 3 M. Santos 07:31 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 8 L. Walker IV * 32:50 27 8/16 50% 3/6 50% 5/10 50% 6/8 75% 0 2 2 4 4 0 2 0 25 25 9 R. Sorkin * 32:41 21 9/13 69.2% 9/11 81.8% 0/2 0% 3/3 100% 0 6 6 3 2 0 0 2 30 30 10 O. Brissett * 38:12 18 7/11 63.6% 6/8 75% 1/3 33.3% 3/3 100% 0 5 5 0 2 3 2 0 21 21 11 W. Rayman 00:08 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 J. Dibartolomeo 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 C. Omoruyi 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 J. Dowtin Jr 07:36 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 3 4 2 1 2 -2 11 22 T. Leaf 24:01 9 5/9 55.6% 3/7 42.9% 1/2 50% 0/0 0% 1 2 3 3 4 0 1 2 11 11 45 T. Blatt * 27:17 12 3/7 42.9% 2/2 100% 1/5 20% 5/6 83.3% 1 1 2 9 2 2 0 0 18 18 Team/Coaches 0 2 2 0 0 TOTAL 200 92 33/61 54.1% 25/38 65.8% 8/23 34.8% 18/22 81.8% 3 19 22 23 23 10 5 4 104