Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια 90-72: Οι Σέρβοι έφτασαν τις τέσσερις σερί νίκες στη EuroLeague

Γιάννης Σταυρουλάκης
Ο Ερυθρός Αστέρας ρολάρει, φτάνοντας τις τέσσερις σερί νίκες στη EuroLeague έπειτα από το 90-72 επί της Μπασκόνια στη Beogradska Arena, ρίχνοντας τους Βάσκους στο 0-6 στην κατάταξη.

Ο Ερυθρός Αστέρας φαίνεται να βρίσκει τα πατήματά του, ξεπερνώντας εύκολα το εμπόδιο της Μπασκόνια στο Βελιγράδι για την τέταρτη συνεχόμενη νίκη στη regular season. Οι «ερυθρόλευκοι» παρέσυραν τους Βάσκους στο τρίτο δεκάλεπτο, κάνοντας επιμέρους σκορ 32-15 σε αυτό το διάστημα και φτάνοντας στη νίκη με 90-72.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Σέρβοι είχαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, αφήνοντας την Μπασκόνια χωρίς νίκη στη διοργάνωση έπειτα από έξι αγωνιστικές.

Πάντως οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 40-43, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Λουαού-Καμπαρό (13π.) και παίρνοντας δεύτερες ευκαιρίες με τα επτά επιθετικά ριμπάουντ.

Παρ' όλα αυτά, ο Ερυθρός Αστέρας πάτησε το πόδι στο γκάζι στην τρίτη περίοδο. Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της, χτίζοντας διαφορά ασφαλείας (72-48, 30') που διατήρησε ως το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με 90-72.

 

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 40-43, 72-48, 90-72.

Ο MVP: Ο Τζόρνταν Νουόρα ηγήθηκε του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στη Μπασκόνια, σημειώνοντας 19 πόντους, 4/8 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5/8 βολές, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 27:23.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό είχε 24 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για την Μπασκόνια.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μπασκόνια είχε μόλις 6/12 βολές.

Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
0C. Miller-Mcintyre *28:48203/650%3/650%0/00%2/366.7%022411202121
1U. Plavsic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
2S. Miljenovic02:4931/1100%1/1100%0/00%1/250%0000000033
7D. Davidovac11:2421/1100%1/1100%0/00%0/00%0222201066
12N. Kalinic *25:37122/450%2/450%0/00%2/2100%134213011616
13O. Dobric08:2941/333.3%1/333.3%0/00%2/2100%01102000-14
15E. Izundu11:0600/10%0/10%0/00%0/00%1230210011
20D. Motiejunas *20:3182/540%2/540%0/00%4/4100%224360011515
33J. Nwora *27:23194/850%4/850%2/366.7%5/862.5%077664112626
37S. Ojeleye23:5500/10%0/10%0/00%0/00%3141000022
95C. Moneke *24:28124/850%4/850%0/10%4/4100%088120021515
99Y. Dos Santos15:30101/1100%1/1100%0/00%2/2100%0110010033
TOTAL19/3948.7%19/3948.7%10/2540%22/3661.1%10304019181174113
Baskonia Vitoria-GasteizMINPTSFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
1M. Diakite *18:3600/20%0/20%0/10%0/00%3361310211
2K. Simmons17:4272/450%2/450%1/250%0/00%1012231066
3M. Nowell *18:0391/1100%1/1100%2/540%1/250%011522101111
4R. Villar *04:4700/00%0/00%0/00%0/00%0001100000
6H. Diallo *18:02125/1241.7%5/1241.7%0/20%2/450%2241500055
7R. Kurucs14:1021/1100%1/1100%0/00%0/00%01114311-3-3
8T. Sedekerskis *27:06246/875%6/875%4/666.7%0/00%033120102323
9T. Luwawu-Cabarrot15:1821/425%1/425%0/20%0/00%2353111044
10M. Spagnolo21:2473/560%3/560%0/00%1/425%2350210188
18K. Diop15:1821/250%1/250%0/00%0/00%0332210044
25C. Frisch05:0020/00%0/00%0/20%2/2100%0330000244
77S. Joksimovic14:0251/250%1/250%1/425%0/00%0332110033
TOTAL200:007221/4250%21/4250%8/3026.7%6/1250%1427411726137467
     

