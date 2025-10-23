Ματσάρα στη Λυών με τη Βιλερμπάν να πετυχαίνει μία φοβερή ανατροπή κόντρα στην Ντουμπάι BC με ενορχηστρωτή τον Νάντο Ντε Κολό για να πανηγυρίσει τη νίκη με 85-79.

Η Βιλερμπάν υποδέχθηκε την Ντουμπάι BC για την 6η αγωνιστική της EuroLeague σε ένα ματς που έμοιαζαν να ελέγχουν οι φιλοξενούμενοι, αλλά εν τέλει κατέληξε σε... θρίλερ. Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχασε το διψήφιο προβάδισμα που είχε χτίσει, καθώς ο Νάντο Ντε Κολό οδήγησε τους γηπεδούχους σε μία φοβερή ανατροπή με 85-79 παίρνοντας το ματς προσωπικά!

Στο 2-4 ανέβηκε η Βιλερμπάν, ενώ στο 3-3 έπεσε η Ντουμπάι BC στη βαθμολογία.

Βιλερμπάν - Ντουμπάι BC: Το ματς

Εντυπωσιακό ξεκίνημα από τον Νάντο Ντε Κολό, ο οποίος μπήκε «καυτός» στο παιχνίδι με 8 πόντους, 2/3 τρίποντα και 3 ασίστ μέσα σε λιγότερα από επτά λεπτά, δίνοντας προβάδισμα στη Βιλερμπάν με 17-16. Το πρώτο δεκάλεπτο κύλησε σε απόλυτα ισορροπημένο ρυθμό, με τις δύο ομάδες να ανταλλάσσουν συνεχώς καλάθια. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι επιθέσεις συνέχισαν να έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά τα λάθη εκατέρωθεν δεν έλειψαν. Η Ντουμπάι BC πήρε ένα μικρό προβάδισμα στη μέση της περιόδου, ωστόσο η Βιλερμπάν αντέδρασε. Ένα μεγάλο τρίποντο του Γουότσον έφερε τη διαφορά στον πόντο (41-42), με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν λίγο πριν την ανάπαυλα σε 44-44. Οι Ντε Κολό και Πετρούσεφ ξεχώρισαν στο πρώτο μέρος, έχοντας αμφότεροι 8 πόντους.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, η Ντουμπάι παρουσιάστηκε πιο συγκεντρωμένη και αποφασιστική. Οι Πετρούσεφ και Καμπενγκέλε πήραν επιθετικά την ομάδα στις πλάτες τους, την ώρα που η Βιλερμπάν έδειχνε αποσυντονισμένη και με κακές επιλογές στην επίθεση. Ένα σερί 0-8 έδωσε στους φιλοξενούμενους προβάδισμα 46-54, το οποίο διατήρησαν μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου, κλείνοντάς την στο 59-68.

Ο Ντουέιν Μπέικον είναι ο παίκτης εκείνος που πήρε τη σκυτάλη στο δεύτερο μέρος με εξαιρετική παρουσία και εντυπωσιακά καρφώματα, όσο ο Γουότσον πάλευε στο αντίπαλο στρατόπεδο πλησιάζοντας τη διαφορά στους 5 πόντους (70-75). Τα τρίποντα του Σέλιας και του Γουότσον την έφεραν σε απόσταση ενός πόντου (76-77) λιγότερο από δύο λεπτά πριν το φινάλε και ο Ντε Κολό με άλλο ένα εντυπωσιακό τρίποντο της έδωσε το προβάδισμα (79-77). Με το σκορ στο 80-77 ο Μπέικον μείωσε στο 80-79 και ο Ντε Κολό κέρδισε τρεις κρίσιμες βολές με 12 δευτερόλεπτοα να μένουν στο χρονόμετρο μετά από φάουλ του Μπέρτανς.

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 44-44, 59-68, 85-79



Ο MVP... μα φυσικά ο Νάντο Ντε Κολό με 24 πόντους και 5 ασίστ, ενώ είχε και 2 κλεψίματα.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Φιλίπ Πετρούσεφ με double double 13 πόντων και 10 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... το επιμέρους 26-11 υπέρ της Βιλερμπάν στο τέταρτο δεκάλεπτο.

LDLC ASVEL Villeurbanne 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK F + PIR # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB TREB AST STL TO BLK F +/- PIR 1 Z. Seljaas * 19:48 8 1/2 50% 2/6 33.3% 0/0 0% 1 1 2 1 0 0 0 3 4 2 A. Atamna 09:05 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 2 3 1 0 0 0 1 -2 8 M. Ajinca * 18:52 8 0/2 0% 2/5 40% 2/2 100% 0 1 1 1 0 1 0 1 4 10 B. Massa * 10:00 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 3 4 0 1 1 1 5 1 12 N. De Colo * 29:44 24 1/5 20% 3/7 42.9% 13/13 100% 0 1 1 5 2 3 0 2 27 16 M. Ngouama 03:33 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 1 -5 23 D. Lighty 19:13 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 3 0 0 0 2 5 24 M. Ndiaye 26:46 10 5/5 100% 0/3 0% 0/0 0% 3 5 8 2 2 0 4 3 21 30 G. Watson * 34:38 21 2/8 25% 5/8 62.5% 2/2 100% 1 1 2 5 2 2 0 2 18 32 B. Vautier 11:42 4 2/4 50% 0/0 0% 0/2 0% 1 2 3 0 0 1 0 1 2 88 M. Wade 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 A. Traore 16:39 8 2/3 66.7% 1/1 100% 1/4 25% 3 2 5 1 0 0 1 1 12 Team/Coaches 2 0 2 0 0 2 0 TOTAL 200 85 14/37 37.8% 13/34 38.2% 18/23 78.3% 15 20 35 19 8 11 6 22 87