Βιλερμπάν - Ντουμπάι BC 85-79: Η εμπειρία του Ντε Κολό έκανε την ανατροπή!

Ευτυχία Οικονομίδου
Ματσάρα στη Λυών με τη Βιλερμπάν να πετυχαίνει μία φοβερή ανατροπή κόντρα στην Ντουμπάι BC με ενορχηστρωτή τον Νάντο Ντε Κολό για να πανηγυρίσει τη νίκη με 85-79.

Η Βιλερμπάν υποδέχθηκε την Ντουμπάι BC για την 6η αγωνιστική της EuroLeague σε ένα ματς που έμοιαζαν να ελέγχουν οι φιλοξενούμενοι, αλλά εν τέλει κατέληξε σε... θρίλερ. Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχασε το διψήφιο προβάδισμα που είχε χτίσει, καθώς ο Νάντο Ντε Κολό οδήγησε τους γηπεδούχους σε μία φοβερή ανατροπή με 85-79 παίρνοντας το ματς προσωπικά!

Στο 2-4 ανέβηκε η Βιλερμπάν, ενώ στο 3-3 έπεσε η Ντουμπάι BC στη βαθμολογία.

Βιλερμπάν - Ντουμπάι BC: Το ματς

Εντυπωσιακό ξεκίνημα από τον Νάντο Ντε Κολό, ο οποίος μπήκε «καυτός» στο παιχνίδι με 8 πόντους, 2/3 τρίποντα και 3 ασίστ μέσα σε λιγότερα από επτά λεπτά, δίνοντας προβάδισμα στη Βιλερμπάν με 17-16. Το πρώτο δεκάλεπτο κύλησε σε απόλυτα ισορροπημένο ρυθμό, με τις δύο ομάδες να ανταλλάσσουν συνεχώς καλάθια. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι επιθέσεις συνέχισαν να έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά τα λάθη εκατέρωθεν δεν έλειψαν. Η Ντουμπάι BC πήρε ένα μικρό προβάδισμα στη μέση της περιόδου, ωστόσο η Βιλερμπάν αντέδρασε. Ένα μεγάλο τρίποντο του Γουότσον έφερε τη διαφορά στον πόντο (41-42), με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν λίγο πριν την ανάπαυλα σε 44-44. Οι Ντε Κολό και Πετρούσεφ ξεχώρισαν στο πρώτο μέρος, έχοντας αμφότεροι 8 πόντους.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, η Ντουμπάι παρουσιάστηκε πιο συγκεντρωμένη και αποφασιστική. Οι Πετρούσεφ και Καμπενγκέλε πήραν επιθετικά την ομάδα στις πλάτες τους, την ώρα που η Βιλερμπάν έδειχνε αποσυντονισμένη και με κακές επιλογές στην επίθεση. Ένα σερί 0-8 έδωσε στους φιλοξενούμενους προβάδισμα 46-54, το οποίο διατήρησαν μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου, κλείνοντάς την στο 59-68.

 

Ο Ντουέιν Μπέικον είναι ο παίκτης εκείνος που πήρε τη σκυτάλη στο δεύτερο μέρος με εξαιρετική παρουσία και εντυπωσιακά καρφώματα, όσο ο Γουότσον πάλευε στο αντίπαλο στρατόπεδο πλησιάζοντας τη διαφορά στους 5 πόντους (70-75). Τα τρίποντα του Σέλιας και του Γουότσον την έφεραν σε απόσταση ενός πόντου (76-77) λιγότερο από δύο λεπτά πριν το φινάλε και ο Ντε Κολό με άλλο ένα εντυπωσιακό τρίποντο της έδωσε το προβάδισμα (79-77). Με το σκορ στο 80-77 ο Μπέικον μείωσε στο 80-79 και ο Ντε Κολό κέρδισε τρεις κρίσιμες βολές με 12 δευτερόλεπτοα να μένουν στο χρονόμετρο μετά από φάουλ του Μπέρτανς.

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 44-44, 59-68, 85-79


Ο MVP... μα φυσικά ο Νάντο Ντε Κολό με 24 πόντους και 5 ασίστ, ενώ είχε και 2 κλεψίματα.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Φιλίπ Πετρούσεφ με double double 13 πόντων και 10 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... το επιμέρους 26-11 υπέρ της Βιλερμπάν στο τέταρτο δεκάλεπτο.

LDLC ASVEL Villeurbanne2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKF+PIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBTREBASTSTLTOBLKF+/-PIR
1Z. Seljaas *19:4881/250%2/633.3%0/00%112100034
2A. Atamna09:0500/10%0/30%0/00%12310001-2
8M. Ajinca *18:5280/20%2/540%2/2100%011101014
10B. Massa *10:0021/250%0/00%0/00%134011151
12N. De Colo *29:44241/520%3/742.9%13/13100%0115230227
16M. Ngouama03:3300/30%0/10%0/00%01101101-5
23D. Lighty19:1300/20%0/00%0/00%213300025
24M. Ndiaye26:46105/5100%0/30%0/00%3582204321
30G. Watson *34:38212/825%5/862.5%2/2100%1125220218
32B. Vautier11:4242/450%0/00%0/20%123001012
88M. Wade00:0000/00%0/00%0/00%000000000
94A. Traore16:3982/366.7%1/1100%1/425%3251001112
Team/Coaches2020020
TOTAL2008514/3737.8%13/3438.2%18/2378.3%1520351981162287

Dubai Basketball2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
3D. Bacon *31:44225/1145.5%1/520%9/1090%0553350821
5A. Abass11:4700/20%0/10%0/00%202100210
7K. Prepelic *23:3950/00%1/1100%2/2100%1235100513
8D. Bertans14:5642/450%0/20%0/00%01110304-5
9B. Ellis00:0000/00%0/00%0/00%000000000
10J. Anderson07:4800/00%0/00%0/00%011100222
11K. Kondic15:29111/1100%2/450%3/475%0221110512
15S. Sanli00:0000/00%0/00%0/00%000000000
17M. Kabengele *28:55208/1266.7%0/20%4/666.7%2240112821
22T. Armstrong06:1100/00%0/00%0/00%112111003
25M. Wright IV *29:3442/366.7%0/10%0/00%044604053
30F. Petrusev *29:57134/850%0/00%5/683.3%37103100622
Team/Coaches3360010
TOTAL2007922/4153.7%4/1625%23/2882.1%1228402281662297
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     