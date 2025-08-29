Eurobasket 2025: Το ρεσιτάλ Σπανούλη που... «δικαίωσε» τον Ποτζέκο!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει την χρησιμότητα των «προβλημάτων» που έβαλε η Ιταλία στην «γαλανόλευκη» πρεμιέρα, τις προσαρμογές του ομοσπονδιακού τεχνικού και το σεληνιασμένο κράμα που παρουσίασαν στο παρκέ ο Γιάννης με τον Θανάση και μειδιά με φόντο τον απολογισμό της 1ης αγωνιστικής στον 3ο όμιλο του Eurobasket 2025.

Δεν θυμάμαι ποιος συνάδελφος του έκανε την ερώτηση, αλλά την παραμονή του αγώνα και μεταξύ του Αντετοκούνμπο και του ομοσπονδιακού τεχνικού, ο Τζιανμάρκο Ποτζέκο επέλεξε τον “Kill Bill”, ως το πρόσωπο της ελληνικής αποστολής που θα κλείδωνε στα αποδυτήρια (αν του δινόταν μία τέτοια ευκαιρία).

Ο “Greek Freak” μπορεί να «οργίασε» και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του μετά από 4 μήνες, να μην άφησε πολλά περιθώρια αμφισβήτηση της μπασκετικής «αγριάδας» του (το παλικάρι έβαλε 31 πόντους με 14/20 σουτ και μάζεψε και 7 ριμπάουντ σε 29 λεπτά συμμετοχής με μόλις ένα καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο και 3 βολές) και της «πείνας» του για μία διάκριση με το εθνόσημο, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, όμως, ήταν αυτός που πήρε τις σωστές αποφάσεις στα δύσκολα και είχε εξίσου κομβική συνεισφορά στην δύσκολη και απαιτητική νίκη (75-66) επί της Ιταλίας στην 1η αγωνιστική του Eurobasket 2025.

Ο Βασίλης Σπανούλης, που μεγάλο βαθμό δικαίωσε τον 52χρονο Ιταλό για την παραπάνω δήλωση, διέγνωσε τις αμυντικές «ανορθογραφίες» της «γαλανόλευκης» και άλλαξε έγκαιρα τα σχήματα που «διευκόλυναν» τους «ατζούρι» και τους κρατούσαν μέσα στο ματς.

Ειδικότερα στο μεγαλύτερο μέρος της 2ης περιόδου και μέχρι τα μέσα της 3ης, οι Ιταλοί κυκλοφορούσαν με μαεστρία την μπάλα στην επίθεση και λόγω της κακής απόδοσης των αμυντικών μας περιστροφών, έβγαλαν ίσαμε με 15 μακρινά σουτ με πολύ καλές προϋποθέσεις!

Ευτυχώς για μας ήταν πολύ άστοχοι (είχαν 3/15 τρίποντα στο συγκεκριμένο διάστημα, με τον Φοντέκιο να τα σπάει και να τελειώνει με 1/11 σουτ), αλλα κυριάρχησαν πλήρως στα επιθετικά ριμπάουντ και πηγαίνοντας σε πολλές κατοχές, κατάφερναν να μαζεύουν με συνέπεια τις διαφορές που παίρναμε (από το -12 του 11ου λεπτού πλησίασαν σε 36-34 στο 21’ και το -14 στο 33’ έπεσε στους 5 πόντους στα 49 δευτερόλεπτα πριν το τέλος) και να παραμένουν απειλητικοί.

Είναι χαρακτηριστικό ότι παρ’ ότι στο πρώτο δεκάλεπτο χάσαμε μόλις ένα αμυντικό ριμπάουντ και βρεθήκαμε στο +5 (11-6), στην δεύτερη περίοδο χρειάστηκε να περάσουν 5,5 λεπτά για να μαζέψουμε το πρώτο, ενώ εν τω μεταξύ οι αντίπαλοι μας είχαν ανανεώσει συνολικά επτά επιθέσεις.

Η ολιγωρία στην συλλογή των «σκουπιδιών» και η δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στο set παιχνίδι (λόγω χαμηλής δημιουργίας), ανάγκασε τον “V-Span” να ανακατέψει την τράπουλα και να προβεί σε προσαρμογές στα σχήματα, οι οποίες έσφιξαν την άμυνα και λειτούργησαν άριστα.

Αν ο Γιάννης είναι τόσο κυριαρχικός, παίζοντας κατά βάση κοντά στο καλάθι και χωρίς σχεδόν καθόλου transition game, βελτιωθούμε στα ριμπάουντ (για να ανοίξουμε και το γήπεδο) και κυκλοφορήσουμε καλύτερα την μπάλα στην επίθεση (για να δημιουργήσουμε περισσότερα ελεύθερα σουτ), τότε προοδευτικά και από παιχνίδι σε παιχνίδι, θα γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι.

Ο Τολιόπουλος έβαλε μεγάλα σουτ κι έδωσε λύσεις σε στιγμές που τις χρειαζόμαστε. Ο Σλούκας ήταν ήρεμη δύναμη σε εκτέλεση και δημιουργία και όσο προχωράει το τουρνουά, θα βρίσκει όλο και περισσότερο τα πατήματά του και θα περιορίζει τα λάθη του. Ο Μήτογλου βελτιώθηκε αμυντικά στο 2ο μέρος και βοήθησε. Ο Παπανικολάου είχε πληθωρική προσφορά (6 ριμπάουντ) και όσα έχουν δει τα μάτια σε αυτά τα τουρνουά, δεν τα έχουν δει σχεδόν όλοι μαζί οι συμπαίκτες του.

Ο Θανάσαρος, που έπαιξε σε επίσημο ματς μετά από 480 μέρες (τις μέτραγε ο μπαγάσας), όλοι είδαμε τι επίδραση μπορεί να έχει στο ενεργειακό κομμάτι και όχι μόνο, σε αυτά τα 10-15 λεπτά που χρησιμοποειται. Ο “Λάρι” έβαλε το σουτάκι όταν το θέλαμε, ο Καλαϊτζάκης έδωσε αμυντικό μέγεθος στην θέση “2” και ο Κώστας Αντετοκούνμπο στο “5”, ενώ ο Ντόρσεϊ αν και ήταν άστοχος (1/6 σουτ) ήταν 3ος ριμπάουντερ της Εθνικής με πέντε.

Η εύρεση ρυθμού και ην απόκτηση αυτοματισμών στην 1η φάση, σε συνδυασμό φυσικά η κατάκτηση της πρωτιάς, είναι το ζητούμενο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος εδώ στην Λεμεσό.

Η Ιταλία ήταν και θα είναι δυσκολοκάταβλητος αντίπαλος και η καθαρή επικράτησή μας, είχε πολύ μεγάλη αξία από πολλές απόψεις. Και από πλευράς ψυχολογίας – γιατί η αρχή είναι πάντα δύσκολη και συνδυάζεται με νευρικότητα και άγχος – και από βαθμολογικό όφελος. Η Ελλάδα, πλέον, θα έχει ουσιαστικά… διήμερο ρεπό – σήμερα (29/08) αλλά και αύριο (30/08) που θα αντιμετωπίσει την πολύ αδύναμη Κύπρο – και θα πάει στην κυριακάτικη (31/08, 15.00) μεσημεριανή μάχη με την Γεωργία, με στόχο να «σφραγίσει» την παρουσία της στις πρώτες δύο θέσεις του ομίλου.

Ψυχραιμία χρειάζεται και κατάπαυση του ενθουσιασμού! Σε τέτοια τουρνουά διάρκειας 19 ημερών, η έντονη συναισθηματική (θετική ή αρνητική) φόρτιση, δεν είναι καλός σύμμαχος. Τρώγοντας ανοίγει η όρεξη!

Ας κρατήσουμε ότι νικήσαμε την θεωρητικά πιο επικίνδυνη ομάδα του ομίλου και ότι συνεχίζουμε αλώβητοι και πάμε για το 2-0!

Υγ.1: Τρομερή η εξέλιξη του Σπανιόλο, που αν είναι υγιής, δείχνει ότι θα μας απασχολεί ολοένα και περισσότερο και τρομερό το upside του 19χρονου «ιπτάμενου» forward, Σαλιού Νιανγκ, που τα δύο τελευταία έπαιζε στην Τρέντο και φέτος αποκτήθηκε από την Βίρτους. Σημαντική λεπτομέρεια: επελέγη στο νο58 του εφετινού draft από τους Καβαλίερς!

Υγ.2: Η ήττα (69-83) της Ισπανίας από την Γεωργία προκάλεσε έκπληξη μόνο σε όσους δεν είδαν το ματς και έκριναν το αποτέλεσμα με βάση τα ονόματα των δύο χωρών. Αν και με 8μελές rotation, οι Γεωργιανοί είχαν εξαιρετική καθοδήσηση από τον Τζίκιτς, κυριάρχησαν στα ριμπάουντ και γενικά έδειξαν ότι το ήθελαν περισσότερο, πετυχαίνονας μία από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία της Εθνικής τους ομάδας. Ένα μικρό μερίδιό της, ανήκει και στον Ηλία Ζούρο (και τον συνεργάτη του, Γιώργο Λιμνιάτη), που για μία 7ετία έβαλαν σημαντικές βάσεις στο γεωργιανό μπασκετικό οικοδόμημα.

Υγ.3: Οι Ισπανοί είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκονται σε διαδικασία ανανέωσης και μετά από 7 σερί Eurobasket με μετάλλιο, φέτος θα μείνουν εκτός βάθρου (η πρόκριση στην 8άδα αποτελεί ταβάνι). Παίκτες όπως ο Γιούστα, ο Λόπεζ-Αροστέγκι και ο Πουέρτο, δεν θα περνούσαν ούτε απ’ έξω από την μεγάλη «φούρια ρόχα» της τελευταίας 20ετίας. Ωστόσο, τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο για την εμπιστοσύνη που δείχνουν – με φόντο το μέλλον – σε νέα και ταλαντούχα 19χρονα παιδιά όπως ο Ντε Λαρέα και ο Σαιντ-Σουπερί, τους οποίους δεν δίστασαν να τους ρίξουν στην φωτιά.

Υγ.4: Επίσης, άλλο το spacing και άλλοι οι χώροι στο ΝΒΑ και άλλη η αμυντική τακτική στην Ευρώπη. Φάνηκε από το πόσο non-factor ήταν ο Αλντάμα, που δυσκολευόταν τρομερά να πατήσει στο «ζωγραφιστό» και αναλώθηκε να την «καπνίζει» από τα 7 μέτρα (2/10 τρίποντα)!

Υγ.5: Κλείνοντας, να καταθέσω και δύο απορίες… Πρώτον, πως γίνεται να μην μπορούν (μήπως δεν θέλουν) οι Κύπριοι φίλαθλοι να γεμίσουν ασφυκτικά ένα γήπεδο 8.000 θέσεων και να δώσουν πανηγυρική νότα στο πρώτο και ιστορικό παιχνίδι της χώρας του σε Eurobasket;

Υγ.6: Δεύτερον, πως είναι δυνατόν ένας Ελληνας παίκτης (έχει και κυπριακό διαβατήριο) με την επιθετική ευχέρεια του Σιμιτζή (κόντρα στην Βοσνία Ερζεγοβίνη είχε 22π., 6ρ. & 2κλ. με 5/11 τριπ.) να μην έχει θέση στην Stoiximan GBL;

Υγ.7: Χίλια μπράβο σε όσους σκέφτηκαν και υλοποίησαν την ιδέα για το πανό υπέρ του άτυχου Ακίλε Πολονάρα. Μόνο και μόνο η τόνωση που θα ένιωσε το παλικάρι, όταν το είδε, ήταν τεράστια υπόθεση. Γιατί ο αθλητισμός πρέπει πάνω απ' όλα να ενώσει.

Υγ.8: Κουβεντούλα στην ανάπαυλα - σε εξαιρετικό κλίμα - ανάμεσα στον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο και τον general manager των Μπακς, Τζον Χορστ (ναι κι αυτός είναι εδώ στην Λεμεσό, μαζί με Ντοκ Ρίβερς και τον συνεργάτη του, Ντάρβιν Χαμ)... Είναι που τα είχε σπάσει η ομοσπονδία με το Μιλγουόκι και ήταν οριακή η κατάσταση για την συμμετοχή του Γιάννη στο Eurobasket...

