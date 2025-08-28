Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο καλύτερος παίκτης της Εθνικής στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Ιταλία.

Η Ελλάδα άρχισε τις δικές της επίσημες υποχρεώσεις στο EuroBasket 2025. Η «γαλανόλευκη» αντιμετώπισε την Ιταλία και κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια με το σκορ υπέρ της στο 36-32.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο πρώτος σκόρερ για την Εθνική, έχοντας ολοκληρώσει το πρώτο μισό του παιχνιδιού με 14 πόντους με 4/10 δίποντα. Παράλληλα είχε 1 ασίστ ενώ πήρε 4 ριμπάουντ σε 16 λεπτά εντός παρκέ.

Η FIBA μάλιστα, στο βίντεο που ανέβασε με τις στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο, βρήκε την ευκαιρία να... πειράξει τον Ποτσέκο για τις δηλώσεις που είχε κάνει ως προς το πως θα σταματούσε τον Greek Freak.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Πού είναι αυτός ο sniper φίλος σου;».