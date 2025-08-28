EuroBasket 2025, Ελλάδα - Ιταλία: Το πρώτο ημίχρονο του Αντετοκούνμπο και το πείραγμα της FIBA στον Ποτσέκο (vid)
Η Ελλάδα άρχισε τις δικές της επίσημες υποχρεώσεις στο EuroBasket 2025. Η «γαλανόλευκη» αντιμετώπισε την Ιταλία και κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια με το σκορ υπέρ της στο 36-32.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο πρώτος σκόρερ για την Εθνική, έχοντας ολοκληρώσει το πρώτο μισό του παιχνιδιού με 14 πόντους με 4/10 δίποντα. Παράλληλα είχε 1 ασίστ ενώ πήρε 4 ριμπάουντ σε 16 λεπτά εντός παρκέ.
Η FIBA μάλιστα, στο βίντεο που ανέβασε με τις στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο, βρήκε την ευκαιρία να... πειράξει τον Ποτσέκο για τις δηλώσεις που είχε κάνει ως προς το πως θα σταματούσε τον Greek Freak.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Πού είναι αυτός ο sniper φίλος σου;».
Where that sniper friend of yours, @theoriginalpoz? 😅
Giannis Antetokounmpo at half-time:
14 PTS | 7/10 FG | 4 REB#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/MFLCtVxZze— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025
