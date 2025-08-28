Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο ηγέτης της Ελλάδας στη νικηφόρα πρεμιέρα της Εθνικής στο EuroBasket 2025 κόντρα στην Ιταλία με 75-66.

Η Ελλάδα τα κατάφερε κόντρα στην Ιταλία και έχοντας επικρατήσει με 75-66, μπόρεσε να μπει με το δεξί στο EuroBasket 2025, αρχίζοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο το τουρνουά στην Κύπρο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν απόψε (28/8), όντας ο ηγέτης της Εθνικής. Πιο συγκεκριμένα, ο Greek Freak ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας σημειώσει 31 πόντους (14/20 δίποντα και 3/4 βολές).

Παράλληλα, ο σταρ του NBA είχε επίσης από 2 ασίστ ενώ μπόρεσε να μαζέψει 7 ριμπάουντ σε 29:02 λεπτά εντός παρκέ.

Η εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στην Ιταλία