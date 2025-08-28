EuroBasket 2025, Αντετοκούνμπο: Η εμφάνιση του εντυπωσιακού Greek Freak κόντρα στην Ιταλία (vid)
Η Ελλάδα τα κατάφερε κόντρα στην Ιταλία και έχοντας επικρατήσει με 75-66, μπόρεσε να μπει με το δεξί στο EuroBasket 2025, αρχίζοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο το τουρνουά στην Κύπρο.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν απόψε (28/8), όντας ο ηγέτης της Εθνικής. Πιο συγκεκριμένα, ο Greek Freak ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας σημειώσει 31 πόντους (14/20 δίποντα και 3/4 βολές).
Παράλληλα, ο σταρ του NBA είχε επίσης από 2 ασίστ ενώ μπόρεσε να μαζέψει 7 ριμπάουντ σε 29:02 λεπτά εντός παρκέ.
Η εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στην Ιταλία
3️⃣1️⃣ points for an unstoppable Giannis tonight 💯#EuroBasket pic.twitter.com/p3jTwyyKjZ— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025
