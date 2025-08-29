Eurobasket 2025, Σπανούλης: Η ατάκα του στον Αντετοκούνμπο για να φύγει από την συνέντευξη Τύπου
Ο Βασίλης Σπανούλης και ο Κώστας Αντετοκούνμπο βρέθηκαν στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της Ελλάδας επί της Ιταλίας για την πρώτη αγωνιστική του EuroBasket 2025, με τον ομοσπονδιακό προπονητή να... σώζει τον παίκτη του.
Συγκεκριμένα, όταν ήρθε η ώρα των ερωτήσεων των δημοσιογράφων, ζήτησε να γίνουν πρώτα οι ερωτήσεις στον Κώστα Αντετοκούνμπο, για να φύγει εκείνος και να πάει για μπάνιο.
Όταν δεν του έγιναν άλλες ερωτήσεις, γύρισε στον παίκτη του και του είπε «σε έσωσα ε;», με τους δύο να γελάνε μετά από αυτό.
Η ατάκα του Σπανούλη στο 18:37:
