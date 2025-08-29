Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε στο Gazzetta μετά τη νίκη της Εθνικής στην πρεμιέρα κόντρα στην Ιταλία (75-66) κι έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια στο τουρνουά.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Εθνική χρειάστηκε να επιστρέψει στα βασικά απέναντι στην Ιταλία, παίζοντας σπουδαία άμυνα και έχοντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει ματσάρα στην πρεμιέρα του Γ’ ομίλου, επικρατώντας με 75-66 και κάνοντας ιδανικό ξεκίνημα στο EuroBasket 2025.

Ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν δεν ήταν άλλος από τον Κώστα Παπανικολάου που έπαιξε σεμιναριακή άμυνα εξουδετερώνοντας τον αστέρα της Ιταλίας, Σιμόνε Φοντέκιο κάνοντας τη διαφορά στο ματς. Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο αρχηγός της «γαλανόλευκης», τέθηκε στη διάθεση του Gazzetta μιλώντας για το πολύ θετικό ξεκίνημα της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Παπανικολάου

Για τη νίκη κόντρα στην Ιταλία: «Ξέρουμε που έχουμε έρθει και δεν υπάρχουν ομάδες που σε... παίρνει να μην τις σεβαστείς για να το πω χύμα. Πρέπει να σεβόμαστε κάθε αντίπαλο. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Δε νομίζω ότι και η Γεωργία είναι μια αμελητέα ομάδα και μόνο αν δεν σεβαστείς κάποιον μπορείς να το πληρώσεις».

Για την έμφαση στην άμυνα: «Όχι δεν θέλουμε μόνο άμυνα. Αυτή είναι η κινητήριος δύναμή μας, αλλά θέλουμε μετά από καλές άμυνες να βγαίνουμε στον αιφνιδιασμό, να βρίσκουμε καλάθια. Έχουμε πάρα πολλά κομμάτια τα οποία χρήζουν βελτίωσης. Είχαμε κάποια διαστήματα που δεν ήμασταν τόσο πιστοί στο πλάνο μας. Θέλουμε να βελτιωνόμαστε μέσα στο τουρνουά για να βγάζουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για το αν έδωσαν απαντήσεις σε όσους δεν πίστευαν στην Εθνική: «Δεν υπάρχουν απαντήσεις, είμαστε εδώ για να τιμήσουμε την χώρα μας, τη σημαία μας, όλους τους Έλληνες ανεξαρτήτως αν πιστεύουν ή όχι σε εμάς. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε για τη χώρα μας, για όλους, για τις δυσκολίες που μπορεί να περνάει ο καθένας και μπορείς να του δώσεις ένα χαμόγελο. Για το παιδάκι που μπορεί να ονειρεύεται να γίνει σαν τον Γιάννη, τον Κώστα, τον Ντίνο κλπ. και να του δώσεις το κίνητρο να ασχοληθεί και να αγαπήσει αυτό το άθλημα και φυσικά για να φτασουμε τη χώρα μας όσο πιο ψηλά γίνεται».