Ο προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, Ντοκ Ρίβερς βρίσκεται «Σπύρος Κυπριανού» για το Ελλάδα-Ιταλία στο Eurobasket 2025.

Άρωμα ΝΒΑ στο παρκέ του Σπύρος Κυπριανού για την πρεμιέρα της Ελλάδας στο Eurobasket 2025 κόντρα στην Ιταλία. Ο Ντοκ Ρίβερς, ο προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς δεν έχασε την ευκαιρία και βρίσκεται στο γήπεδο για να δει από κοντά τη μάχη του σταρ του στο Μιλγουόκι.

Ο σταρ της Εθνικής Ελλάδος έχει τη συμπαράσταση του Ρίβερς και έχει ακόμα έναν λόγο να πραγματοποιήσει μεγάλη εμφάνιση. Φυσικά ο Αντετοκούνμπο θα δώσει και την ψυχή του για την χώρα του, την Ελλάδα για να οδηγήσει στη νίκη στην πρεμιέρα.

Ας ελπίσουμε πως θα φέρει τύχη στην Εθνική μας ομάδα και τον Greek Freak.