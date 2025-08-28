Σπανούλης: «Εξαιρετικοί στην άμυνα, υπολογίζω όλα τα παιδιά»

Ο Βασίλης Σπανούλης μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ υποστήριξε ότι ήταν ικανοποιημένος από την προσπάθεια των διεθνών και της νίκης στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025.

Η Εθνική ομάδα έκανε αυτό που... έπρεπε να κάνει στο εναρκτήριο παιχνίδι της στο Eurobasket 2025 κερδίζοντας την Ιταλία με 75-66, με τον Βασίλη Σπανούλη να λέει στη flash interview της ΕΡΤ: «Ήμασταν πολύ καλά διαβασμένοι. Βγάλαμε πολύ μεγάλη ενέργεια για πρεμιέρα. Δεν ήμασταν πιεσμένοι αλλά βιαστικοί. Θα έπρεπε να έχουμε παραπάνω συνέπεια στην επίθεση. Στην άμυνα ήμασταν εξαιρετικοί. Ήμασταν καλοί στο ριμπάουντ. Γενικά είμαι ευχαριστημένος.»

Και συνέχισε: «Πρέπει να παίξουμε άμυνα, το μπάσκετ είναι άμυνα και επίθεση. Να κρατήσουμε την άμυνα και να βελτιωθούμε στην επίθεση. Σκεφτήκαμε μόνο το να κερδίσουμε. Στις τελευταίες επιθέσεις σκεφτήκαμε να σκοράρουμε για την διαφορά» ενώ κατέληξε λέγοντας:

«Υπολογίζω όλα τα παιδιά. Πρέπει να είναι έτοιμα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να παίξουν και να έχουν καθοριστικό ρόλο. Όλους τους πιστεύω και πρέπει να είναι έτοιμοι. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο. Εξαιρετική ατμόσφαιρα, μας βοήθησαν πολύ και τους περιμένουμε και στα επόμενα παιχνίδια».