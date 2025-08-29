EuroBasket 2025, Ελλάδα - Ιταλία 75-66: Τα highlights της νίκης στην πρεμιέρα (vid)
Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη νίκη της Ελλάδας επί της Ιταλίας με 75-66.
Η Εθνική Ελλάδας κατάφερε να μπει με το «δεξί» στο EuroBasket 2025. Η «γαλανόλευκη» με οδηγό την άμυνα και τον εντυπωσιακό Γιάννη Αντετοκούνμπο, μπόρεσε να πάρει τη νίκη επί της Ιταλίας με 75-66.
Ο Greek Freak ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας σημειώσει 31 πόντους (14/20 δίποντα, 3/4 βολές) ενώ είχε επίσης 7 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ σε 29:02 λεπτά εντός παρκέ.
Τα highlights του Ελλάδα - Ιταλία
@Photo credits: INTIME
