Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη νίκη της Ελλάδας επί της Ιταλίας με 75-66.

Η Εθνική Ελλάδας κατάφερε να μπει με το «δεξί» στο EuroBasket 2025. Η «γαλανόλευκη» με οδηγό την άμυνα και τον εντυπωσιακό Γιάννη Αντετοκούνμπο, μπόρεσε να πάρει τη νίκη επί της Ιταλίας με 75-66.

Ο Greek Freak ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας σημειώσει 31 πόντους (14/20 δίποντα, 3/4 βολές) ενώ είχε επίσης 7 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ σε 29:02 λεπτά εντός παρκέ.