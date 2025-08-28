EuroBasket 2025, Ελλάδα - Ιταλία: Εντυπωσιακό κάρφωμα με το... καλημέρα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (vid)
Η Ελλάδα άρχισε την προσπάθειά της στο EuroBasket 2025, έχοντας αντιμετωπίσει την Ιταλία στη δεύτερη ημέρα δράσης του τουρνουά, σε ένα κατάμεστο γήπεδο από φιλάθλους.
Σε μία από τις πρώτες φάσεις της αναμέτρησης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόσφερε ένα από τα highlights του παιχνιδιού. Παρά την άμυνα των Ιταλών, ο Greek Freak βρήκε τρόπο να περάσει κάτω από τη μπασκέτα και κάρφωσε για το 4-2.
Nice and easy start for Giannis 🙃#EuroBasket x @HellenicBF | @Bucks pic.twitter.com/T2QHnUY8hc— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.