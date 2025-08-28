Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν... μάσησε από την άμυνα της Ιταλίας και πρόσφερε με το «καλημέρα» ένα εντυπωσιακό κάρφωμα.

Η Ελλάδα άρχισε την προσπάθειά της στο EuroBasket 2025, έχοντας αντιμετωπίσει την Ιταλία στη δεύτερη ημέρα δράσης του τουρνουά, σε ένα κατάμεστο γήπεδο από φιλάθλους.

Σε μία από τις πρώτες φάσεις της αναμέτρησης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόσφερε ένα από τα highlights του παιχνιδιού. Παρά την άμυνα των Ιταλών, ο Greek Freak βρήκε τρόπο να περάσει κάτω από τη μπασκέτα και κάρφωσε για το 4-2.