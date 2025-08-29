Οι δηλώσεις του Κώστα Σλούκα στη μεικτή ζώνη μετά τη νίκη της Ελλάδας επί της Ιταλίας στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025. Μάλιστα, πέταξε και την χιουμοριστική του ατάκα για τον Βασίλη Σπανούλη.

Η Ελλάδα τα κατάφερε κόντρα στην Ιταλία και έχοντας επικρατήσει με 75-66, μπόρεσε να μπει με το δεξί στο EuroBasket 2025, για να ξεκινήσει έτσι με τον καλύτερο τρόπο το τουρνουά στην Κύπρο.

Ο Κώστας Σλούκας ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν στη νίκη της Εθνικής και στις δηλώσεις του είχε διάθεση για χιούμορ.

Αναλυτικά

«Θα δούμε το βίντεο αύριο, ελπίζω όχι σήμερα, γιατί ο Βασίλης είναι και τρελός (σ.σ. γέλια). Πρέπει να βάζουμε «λιθαράκι» προς βελτίωση.Θεωρώ πως όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, δε μπορείς από τώρα να κάνεις προβλέψεις για το τι θα γίνει στον επόμενο γύρο».

«Με ιντριγκάρει να εκπροσωπώ την πατρίδα μου και όλους τους Έλληνες. Το ότι παίζουμε στην Κύπρο μας έδωξε έξτρα boost σε ένα γεμάτο γήπεδο, είμαι πολύ χαρούμενος για όλους τους συμπαίκτες μου. Είμαστε εδώ γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι όμορφο αλλα με χαμηλά το κεφάλι».