Ο Σιμόνε Φοντέκιο είδε... αστέρακια από την άμυνα της Ελλάδας και η απενεργοποίηση του ήταν κλειδί στη νίκη της Εθνικής. Με τη βοήθεια του hudlinstat το Gazzetta εξηγεί την... αιχμαλωσία του.

Είναι το μεγάλο αστέρι της Ιταλίας στο Eurobasket 2025. Ο ΝτιΒιτσέντζο δεν βρίσκεται μαζί με την Εθνική του, για τον Γκαλινάρι τα χρόνια έχουν περάσει, άρα ο NBAer Φοντέκιο έχει τον τίτλο του ηγέτη της ομάδας του Ποτζέκο.

Όμως κόντρα στην Ελλάδα, ο περιφερειακός των Πίστονς τα βρήκε... σκούρα και ήταν... αιχμάλωτος στην άμυνα του Βασίλη Σπανούλη και ειδικά στις ορέξεις του Κώστα Παπανικολάου.

Το 1/12 κόντρα στην Ελλάδα

Δεν ήταν η μέρα του αλλά σε αυτό έπαιξε ρόλο και το πλάνο του Σπανούλη στην άμυνα. Το οποίο οι παίκτες του εκτέλεσαν άψογα και ο Φοντέκιο μπλοκαρίστηκε και βγήκε εκτός παιχνιδιού.

Ο Ιταλός σταρ τελείωσε την αναμέτρηση με το τραγικό 1/12, κάτι που έκανε και σε μεγάλο βαθμό τη διαφορά στη νίκη της Εθνικής μας ομάδας σε συνδυασμό με τους 31 πόντους του απίθανου Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σπουδαία δουλειά σε αυτό έκανε ολόκληρη ομάδα, αλλά αξίζει ιδιαίτερη μνεία ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου που ήταν βδέλλα πάνω στον Φοντέκιο και δεν τον άφησε να πάρει ανάσα.

Ο Φοντέκιο είχε 0/7 κοντά στο καλάθι και στις περισσότερες περιπτώσεις ο «Παπ» τον ακολουθούσε με τρέλα και έβγαζε όλες τις άμυνες, χαλόντας την ψυχολογία του αντιπάλου του.

Είτε τον έπαιζε μόνος του ένας με έναν άμυνα, είτε τον οδηγούσε προς τα μέσα για να έρθει και βοήθεια στο μαρκάρισμα.

Το 1/5 o Φοντέκιο με Παπ primary defender

Ένα πολύ σημαντικό στατιστικό που προφανώς που λέει και μέρος της αλήθειας του ματς, είναι και το 1/5 του Φοντέκιο όταν ο Παπανικολάου ήταν primary defender πάνω του. Ωστόσο ο «Παπ» ήταν υπεύθυνος και σε άλλες άστοχες προσπάθειες του Φοντέκιο, απλά δεν ήταν primary defender. Βοήθησε ομως να βγει η άμυνα συνεπικουρούμενος από τους συμπαίκτες του.

Ο Φοντέκιο πέτυχε μόλις ένα τρίποντο από τις 45 μοίρες κόντρα στον Παπανικολάου. Ήταν και το μοναδικό του καλάθι στο ματς, καθώς σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ο αρχηγός της Εθνικής βρήκε νικητής.

Δεν σταμάτησε να ακολουθεί τον Φοντέκιο και του έκανε τη ζωή δύσκολη σε όλο το ματς, όντας ένα αμυντικό πολυεργαλείο στα χέρια του Σπανούλη. Κάθε καλοκαίρι εκεί ο Παπ, κάθε καλοκαίρι δίπλα στην Εθνική!